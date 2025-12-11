Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derechos humanos

Australia sanciona a altos cargos talibanes por restringir los derechos de mujeres y niñas

La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, denuncia que los talibanes demuestran desprecio por los derechos humanos, imponiendo sanciones financieras y prohibiciones de viaje.

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, en Canberra.

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, en Canberra. / AAPIMAGE / DPA

EFE

Sídney (Australia)

El Gobierno de Australia ha anunciado la imposición de sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra tres ministros talibanes y al presidente del Tribunal Supremo por el deterioro de los derechos humanos en Afganistán, en especial de mujeres y niñas.

"El Gobierno australiano sigue profundamente preocupado por el deterioro de la situación en Afganistán. Los talibanes siguen demostrando su desprecio por los derechos, las libertades y el bienestar del pueblo afgano, en particular de las mujeres y las niñas", apunta la ministra de Exterior, Penny Wong, en un comunicado.

Los sancionados son el ministro para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Muhammad Khalid Hanafi; el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem; el ministro de Justicia, Abdul-Hakim Sharei; y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani.

Opresión contra mujeres y niñas afganas

Los cuatro cargos del gobierno talibán son acusado de participar "en la opresión contra las mujeres y niñas y en el menoscabo de la buena gobernanza. Esto incluye restringir el acceso a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y la posibilidad de participar en la vida pública" a las mujeres, apunta Wong.

Australia, que retiró a sus tropas de Afganistán en 2021, es el país fuera de la OTAN que más soldados envió durante la guerra contra los talibanes y para entrenar a las fuerzas de seguridad afganas al desplegar 39.000 efectivos militares entre 2001 y 2021.

Desde que regresaron al poder, en agosto de 2021, los talibanes han sido criticados por restringir los derechos y las libertades de las mujeres y las niñas. Mientras, ellos argumentan que respetan sus derechos conforme a su interpretación de la ley islámica y las costumbres locales.

