Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre el país, cuatro se dirigían a Moscú

Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 32 drones ucranianos sobre territorio ruso, cuatro de ellos se dirigían a la ciudad de Moscú.

"Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea derribaron 20 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más adelante notificaron que entre las 07:00 y las 09:00 (hora Moscú) volvieron a interceptar 12 drones ucranianos, cuatro de los cuales se dirigían a la capital rusa.

La mayoría de drones fueron interceptados en la región de Briansk (21).

El resto fueron derribados sobrevolando las regiones de Moscú (seis), Kaluga (cuatro) y Bélgorod (uno).