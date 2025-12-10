En Directo
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre el país, cuatro se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 32 drones ucranianos sobre territorio ruso, cuatro de ellos se dirigían a la ciudad de Moscú.
"Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea derribaron 20 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Más adelante notificaron que entre las 07:00 y las 09:00 (hora Moscú) volvieron a interceptar 12 drones ucranianos, cuatro de los cuales se dirigían a la capital rusa.
La mayoría de drones fueron interceptados en la región de Briansk (21).
El resto fueron derribados sobrevolando las regiones de Moscú (seis), Kaluga (cuatro) y Bélgorod (uno).
Zelenski convocará elecciones antes del fin de la guerra si EEUU garantiza la seguridad
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este martes que está dispuesto a impulsar una reforma legal para poder organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, siempre que EEUU y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijera la víspera que ha llegado el momento de celebrar comicios. "Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EEUU me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora", afirmó Zelenski, según medios ucranianos, tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni. El presidente ucraniano agregó que ha pedido a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral.
Zelenski se declara "listo" para celebrar elecciones en Ucrania, tras críticas de Trump
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró este martes que está "listo" para celebrar elecciones en su país, después de que Donald Trump criticara que no se organicen comicios en Ucrania por la guerra con Rusia. "Estoy listo para las elecciones", afirmó Zelensky a los periodistas, y precisó que pidió que se preparen "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial". El presidente estadounidense acusó a Kiev de estar "utilizando la guerra para no celebrar elecciones", ya que el país debería haber organizado presidenciales en 2024, pero los comicios fueron pospuestos, ya que desde la invasión rusa de febrero de 2022 rige la ley marcial.
Zelenski espera enviar el miércoles a EEUU una propuesta enmendada para terminar con la guerra
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que espera enviar el miércoles a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia, tras una serie de encuentros con sus aliados europeos. "Hoy estamos trabajando y mañana continuaremos. Creo que lo entregaremos mañana", respondió Zelenski el martes a la pregunta de un periodista sobre si Ucrania ya había enviado el plan actualizado a Estados Unidos.
Robles garantiza que España "mantendrá el tiempo que sea necesario" el apoyo a Ucrania en materia de formación y defensa
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el apoyo de España a Ucrania en materia de defensa y formación de los soldados ucranianos se "mantendrá el tiempo que sea necesario". "España va a seguir a su lado, como lo ha estado desde el primer momento", ha subrayado. Durante una reunión por videoconferencia con altos mandos de la Guardia de Fronteras de Ucrania, la titular de Defensa ha repasado el apoyo español en material militar --como por ejemplo, en el envío de munición, vehículos o generadores de luz--, y también en el ámbito de la formación que los soldados ucranianos reciben en España en materia de defensa. En un comunicado, el Ministerio ha señalado que durante la reunión, celebrada en el en el marco de contactos periódicos con las fuerzas ucranianas, Robles ha conminado que la defensa de Ucrania "no debe flaquear" y ha sostenido que "Europa está unida porque no podemos dejar solos a quienes defienden los valores democráticos".
Meloni y Zelenski coinciden en mantener la presión sobre Rusia para que negocie la paz
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se han reunido este martes en Roma y han coincidido en la necesidad de mantener la presión sobre Rusia para que negocie la paz "de buena fe". Zelenski fue recibido por Meloni, aliada europea de Trump, con un abrazo en el patio del romano Palacio Chigi, sede de la Jefatura del Gobierno italiano, después de que en la víspera pasara por Londres y Bruselas para reunirse con socios europeos y de la OTAN. El encuentro entre ambos se produce mientras los Estados Unidos de Donald Trump negocian a dos bandas, con rusos y ucranianos, para llegar a un plan de paz, aunque Zelenski ha avanzado que propondrá a los negociadores estadounidenses una revisión del mismo.
Defensas antiaéreas rusas derriban cuatro drones ucranianos que se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas han derribado este martes cuatro drones ucranianos que se dirigían a Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. Tres de los drones fueron neutralizados en torno a las 17.00 horas (14.00 GMT) y otro cerca de las 20.00 (17.00 GMT), según precisó el regidor en su canal de Telegram. "En los lugares de caída de los fragmentos (de los drones) trabajan especialistas de servicios de emergencias", precisó Sobianin. El ataque de los aparatos no tripulados contra la capital rusa obligó a cerrar temporalmente los aeropuertos de la ciudad. En el mayor aeropuerto de Moscú, Sheremétievo, la situación se saldó con 16 vuelos cancelados.
Ataques rusos mataron a un 24% más de civiles ucranianos este año que en 2024, según la ONU
Los ataques de guerra que Rusia lanzó en Ucrania entre enero y noviembre de 2025 mataron a un 24% más de civiles ucranianos que en el mismo período del año pasado, según un informe presentado hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De acuerdo con la ONU, desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, se contabilizan casi 15.000 civiles ucranianos muertos, 755 de ellos niños, y casi 40.000 civiles más, 2.416 de ellos niños, heridos. Estos datos prevén solo casos verificados, por lo que la ONU sugiere que las cifras reales probablemente sean "significativamente mayores".
Zelenski enviará a Trump en breve una nueva propuesta de paz con Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien continúa su gira por los países aliados europeos en Italia, anunció el martes que pronto enviará a Washington su propuesta revisada del plan de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. "Los componentes ucraniano y europeo están ahora más avanzados y estamos listos para presentarlos a nuestros socios estadounidenses", escribió Zelenski en X el martes, mencionando una entrega "próximamente". El lunes, indicó que la propuesta podría enviarse a Washington el mismo martes. El plan presentado por Estados Unidos se redujo de 28 a 20 puntos tras las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania del fin de semana.
Trump critica la Europa "decadente" y se muestra partidario de elecciones en Ucrania
El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este martes lo que considera una Europa "decadente", gobernada por ciertos líderes "estúpidos" a causa de sus políticas migratorias, al mismo tiempo que se muestra partidario de elecciones en Ucrania. El republicano, que acaba de emitir una nueva doctrina de seguridad nacional en la que aboga abiertamente por apoyar la "resistencia" en Europa a las políticas de Bruselas, mostró una actitud ambivalente sobre el compromiso estadounidense con el continente y sus líderes. "Los quiero a todos. No tengo enemigos reales", aseguró inicialmente en la entrevista videograbada con el sitio Politico. Más información, aquí.
