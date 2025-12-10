Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaTrumpBarçaFiscal GeneralGripeAeropuerto de Barcelona
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Entierro de un soldado en Ucrania.

Entierro de un soldado en Ucrania. / EFE / SERGEY DOLZHENKO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  2. Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  4. Rusia tienta a Trump con negocios en el Ártico, donde podría decidirse la suerte de Ucrania
  5. Los negocios conjuntos de Trump y Putin no cambian al Kremlin y corren el riesgo de importar a EEUU el modelo oligárquico ruso
  6. Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado cancela su rueda de prensa en Oslo
  7. ¿Qué planes tiene Trump para la UE? Claves para entender la nueva estrategia de EEUU en Europa
  8. Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania

Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia

Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia

Zelenski lleva su plan de paz a Italia

DIRECTO | Zelenski enviará este miércoles a Trump una propuesta para terminar con la guerra

DIRECTO | Zelenski enviará este miércoles a Trump una propuesta para terminar con la guerra

DIRECTO GAZA | Hamás afirma que no habrá segunda fase de la tregua mientras Israel incumpla la primera

DIRECTO GAZA | Hamás afirma que no habrá segunda fase de la tregua mientras Israel incumpla la primera

La venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo

La venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo

Dos años de Javier Milei: más fuerte que nunca en Argentina cuando se le creía al borde del abismo

Dos años de Javier Milei: más fuerte que nunca en Argentina cuando se le creía al borde del abismo

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno será juzgado por un presunto cohecho

Trump enmaraña la lucha de Paramount y Netflix por Warner, HBO y CNN

Trump enmaraña la lucha de Paramount y Netflix por Warner, HBO y CNN