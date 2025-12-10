Trump informa de que EEUU ha confiscado un buque petrolero en las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que su país ha confiscado un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

En unas declaraciones en una mesa redonda en la Casa Blanca que inicialmente iba a estar cerrada a la prensa pero donde se ha dejado entrar a los periodistas, Trump ha hecho por sorpresa y sin dar detalles el anuncio de la incautación, que representa otra escalada en las tensiones con Caracas.

"Acabamos de confiscar un petrolero en la costa de Venezuela. Es un buque grande, muy grande, el mayor confiscado nunca, y otras cosas están pasando", ha dicho Trump sin especificar a qué se refiere.

Cuando ha abierto un turno de preguntas, Trump tampoco ha querido dar más detalles, pero ha afirmado que se han incautado del petrolero "por una buena razón", sin decir cuál. También, cuando le han preguntado qué pasará con el crudo del navío, ha dicho "asumo que nos lo quedaremos".

Poco antes de su anuncio en la Casa Blanca 'Bloomberg' había adelantado la operación citando a una fuente de la Administración. Según la información del medio económico, EEUU había llevado a cabo una acción ejecutando una orden judicial y contra un navío sin bandera.

Escalada

La acción de Washington representa otra vuelta de tuerca en la campaña de presión de Trump al régimen de Nicolás Maduro. Ya ha realizado un imponente despliegue militar en la región, que incluye el mayor y más sofisticado portaviones del mundo y 15.000 efectivos militares. Tiene además en marcha la polémica Operación Lanza del Sur, con la que ha hundido más de 20 embarcaciones que acusa de narcotráfico, provocando la muerte de al menos 83 personas.

En los últimos días Trump ha insistido en la idea de que va a sumar "muy pronto" ataques por tierra y ha dicho también que Maduro "tiene los días contados".

Figuras cercanas a la Casa Blanca han aireado el interés por las reservas de crudo de Venezuela, las mayores del mundo, y la oposición venezolana ha promovido las "oportunidades de negocio" que un cambio de régimen abriría para las empresas de EEUU.

La captura de un petrolero como la de este miércoles puede complicar las exportaciones a Venezuela y otras empresas pueden mostrarse reticentes a transportar el crudo del país, según ha explicado Bloomberg. La mayoría de ese petróleo va a China, normalmente a través de intermediarios, y se vende a precios muy rebajados por el riesgo que implica comprarlo por las sanciones.

“La intercepción es una clara escalada desde las sanciones financieras hasta las prohibiciones físicas. Aumenta los riesgos para Caracas y para cualquiera que facilite sus exportaciones", le ha dicho a la agencia Jorge León, analista en Rystad Energy, que ha advertido de que puede afectar a los precios globales del crudo y mantenerlos elevados. "Incluso volúmenes modestos pueden mover el sentimiento del mercado cuando el riesgo tiene que ver con rutas marítimas y escalada entre Estados", ha opinado.