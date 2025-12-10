En Directo
Al minuto
Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia
La venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará este miércoles en Oslo para recoger el premio de la Paz de este año. En su nombre lo recogerá su hija Ana Corina Sosa, quien pronunciará asimismo el discurso ante la solemne ceremonia, presidida por los reyes Harald y Sonia de Noruega, y con varios dirigentes derechistas latiamericnos entre el centenar de invitados.
EL PERIÓDICO te cuenta en directo y al minuto la última hora de la ceremonia de entrega y sus repercusiones.
Gemma Casadevall
El largo camino de María Corina Machado en busca de la 'salida' para Venezuela
El director del Instituto Nobel ignora el paradero de Machado
El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo que ignora el paradero de la opositora venezolana María Corina Machado, que finalmente no asistirá a la ceremonia de entrega de su Premio Nobel de la Paz el miércoles en Oslo. "Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente", declaró Harpviken a la radio NRK, explicando que poca gente sabe dónde y cómo se desplaza debido a la naturaleza represiva del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Corina Machado solo ha sido vista en formato virtual desde enero del 2025
A Machado no se la ha visto más que en formato virtual desde enero de 2025. El misterio en torno a su viaje se ha justificado con el argumento de que toda filtración sobre su paradero o itinerario podía poner en peligro su seguridad.
La entrega del Nobel de la Paz es una ceremonia solemne con presencia de los reyes noruegos
La entrega del Nobel es una ceremonia solemne, presidida por los reyes noruegos, Harald V y Sonia, los príncipes herederos Haakon y Mette-Mari, y con centenares de invitados, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei, junto con otros líderes derechistas latinoamericanos.
La hija de Corina Machado recogerá el Nobel de la Paz ante la ausencia de su madre
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará hoy en Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz de este año, confirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. Harpviken aseguró que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.
Gemma Casadevall
Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado canceló el martes su rueda de prensa en Oslo
Media docena de ausencias
Las últimas informaciones indican que Machado no podrá asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. No es la primera vez que ocurrre en la historia del galardón. En media docena de ocasiones el premiado no ha podido recoger el premio. En 2022, por ejemplo, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.
