Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaTrumpBarçaFiscal GeneralGripeAeropuerto de Barcelona
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia

La venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Oslo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará este miércoles en Oslo para recoger el premio de la Paz de este año. En su nombre lo recogerá su hija Ana Corina Sosa, quien pronunciará asimismo el discurso ante la solemne ceremonia, presidida por los reyes Harald y Sonia de Noruega, y con varios dirigentes derechistas latiamericnos entre el centenar de invitados.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo y al minuto la última hora de la ceremonia de entrega y sus repercusiones.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
  2. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  3. Rusia tienta a Trump con negocios en el Ártico, donde podría decidirse la suerte de Ucrania
  4. Los negocios conjuntos de Trump y Putin no cambian al Kremlin y corren el riesgo de importar a EEUU el modelo oligárquico ruso
  5. Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado cancela su rueda de prensa en Oslo
  6. ¿Qué planes tiene Trump para la UE? Claves para entender la nueva estrategia de EEUU en Europa
  7. Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania
  8. EEUU revisa el plan de María Corina Machado para dar un golpe de Estado de Venezuela, según 'The Washington Post

Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia

Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia

La opositora venezolana María Corina Machado no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz

Al menos 19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos

Al menos 19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos

David Ellison, el 'hijo de papá' y dueño de Paramount que ha desafiado a Netflix con una opa hostil por Warner Bros

David Ellison, el 'hijo de papá' y dueño de Paramount que ha desafiado a Netflix con una opa hostil por Warner Bros

Terremotos hoy, 10 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 10 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Zelenski se dice "listo" para unas elecciones en Ucrania

Zelenski se dice "listo" para unas elecciones en Ucrania

Zelenski lleva su plan de paz a Italia

DIRECTO | Zelenski enviará este miércoles a Trump una propuesta para terminar con la guerra

DIRECTO | Zelenski enviará este miércoles a Trump una propuesta para terminar con la guerra