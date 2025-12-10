Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará este miércoles en Oslo para recoger el premio de la Paz de este año. En su nombre lo recogerá su hija Ana Corina Sosa, quien pronunciará asimismo el discurso ante la solemne ceremonia, presidida por los reyes Harald y Sonia de Noruega, y con varios dirigentes derechistas latiamericnos entre el centenar de invitados.

El director del Instituto Nobel ignora el paradero de Machado El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo que ignora el paradero de la opositora venezolana María Corina Machado, que finalmente no asistirá a la ceremonia de entrega de su Premio Nobel de la Paz el miércoles en Oslo. "Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente", declaró Harpviken a la radio NRK, explicando que poca gente sabe dónde y cómo se desplaza debido a la naturaleza represiva del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Corina Machado solo ha sido vista en formato virtual desde enero del 2025 A Machado no se la ha visto más que en formato virtual desde enero de 2025. El misterio en torno a su viaje se ha justificado con el argumento de que toda filtración sobre su paradero o itinerario podía poner en peligro su seguridad.

La entrega del Nobel de la Paz es una ceremonia solemne con presencia de los reyes noruegos La entrega del Nobel es una ceremonia solemne, presidida por los reyes noruegos, Harald V y Sonia, los príncipes herederos Haakon y Mette-Mari, y con centenares de invitados, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei, junto con otros líderes derechistas latinoamericanos.

La hija de Corina Machado recogerá el Nobel de la Paz ante la ausencia de su madre La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará hoy en Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz de este año, confirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. Harpviken aseguró que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

