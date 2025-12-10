La venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz en Oslo

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, quien vive escondida en su país, no recibirá en persona su Premio Nobel de la Paz el miércoles en Oslo, anunció a la AFP el Instituto Nobel noruego.

"Ella no asistirá a la ceremonia" Nobel prevista para las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo, indicó el portavoz del instituto, Erik Aasheim.

Este martes, su hermana, Clara Machado Parisca, confirmó en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel era "estar aquí". En la capital noruega se encuentran también su madre, Corina Parisca, y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia mañana por sus dos hermanos.

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma resaltó también que la voluntad de la opositora era asistir a la ceremonia. "Es el deseo de todos. Es la propia voluntad de María Corina. Pero bueno, Dios proveerá. Haga lo que ella haga, va a tener la comprensión de todos los venezolanos", dijo Ledezma a EFE en Oslo.

Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana, entre ellos Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó hoy a la capital noruega.

Cuatro presidentes latinoamericanos

También se encuentran ya allí, invitados por la galardonada, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el de Argentina, Javier Milei, y se espera la llegada del de Ecuador, Daniel Noboa, y mañana, la de su homólogo paraguayo, Santiago Peña.

Los cuatro presidentes serán recibidos en audiencia por el rey Harald V tras la ceremonia de entrega, que comienza a las 13.00 (12 GMT), y luego se reunirán por separado con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Quién recogerá el Nobel

Si Machado no puede, no sería la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega, pues ya ha sucedido en media docena de ocasiones.

Cuando el chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, ganó el Nobel de la Paz en 2010, nadie acudió a recoger el premio: se colocó una foto suya en el sillón destinado a él, y la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación.

En 2022, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.