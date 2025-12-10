DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Bolivia retoma relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde finales de 2023 por la ofensiva en Gaza
Israel y Bolivia han retomado este martes sus relaciones diplomáticas, interrumpidas por el gobierno de Luis Arce a finales de octubre de 2023 ante la respuesta israelí al ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de ese mes, en un acto que ha tenido lugar en Washington D.C.
La decisión ha sido suscrita en un acuerdo de cooperación por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, quienes ya adelantaron este paso tras la victoria de Rodrigo Paz en las presidenciales que enfrentó el país latinoamericano el pasado octubre.
Sánchez reforzará hoy ante Abás el apoyo político y financiero de España a Palestina
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometerá este miércoles ante el presidente palestino, Mahmud Abás, a un mayor apoyo político y financiero de España a la Autoridad Nacional Palestina ante el proceso para lograr la paz en Oriente Medio, que defiende que debe pasar por la solución de los dos Estados.
Abás realiza su segunda visita a España desde que el Gobierno acordó el reconocimiento oficial de Palestina como Estado, el 28 de mayo de 2024, y además de reunirse con Sánchez, mantendrá un encuentro con el rey en el Palacio de la Zarzuela.
Netanyahu admite el fracaso del 7 de octubre y anuncia un "examen exhaustivo del Estado"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 reveló un "fracaso" que, según dijo en un mensaje publicado en sus canales oficiales, debe ser analizado mediante una investigación "exhaustiva" a todos los niveles del Estado. "Hubo un fracaso aquí, un gran fracaso. Un examen exhaustivo debe examinar a la cúpula política, militar y de seguridad, a todos. Y esto solo es posible si lo hacemos en un amplio comité nacional de revisión, que no esté orientado a un bando ni al otro", dijo el mandatario en un vídeo publicado por su oficina. El jefe del Ejecutivo aludió al precedente de la comisión creada en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, un comité "mitad republicano, mitad demócrata". Ese modelo, aseguró, permitió plantear "cualquier pregunta" y citar a "cualquier persona" considerada relevante para el esclarecimiento de los hechos. "No habrá un encierro de un bando contra otro. Todos aportarán y todos serán interrogados, y solo así llegaremos a la verdad. Así es como debe hacerse, y así es como se hará", sentenció Netanyahu. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ya pidió el viernes pasado una investigación externa sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre.
Hamás afirma que no habrá segunda fase de la tregua mientras Israel incumpla la primera
Husam Badran, alto cargo de Hamás, afirmó este martes que Israel no está aplicando los compromisos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza y sostuvo que no puede abrirse la negociación sobre una segunda etapa mientras persistan dichas violaciones, según un comunicado publicado en sus canales. "Cualquier discusión sobre la segunda fase debe ir precedida de una clara presión sobre la ocupación por parte de los mediadores, Estados Unidos y todas las partes pertinentes, para garantizar la plena implementación de todas las disposiciones de la primera fase", afirmó Badran en la nota. Además, rechazó las declaraciones del jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, quien aseguró este domingo que "la línea amarilla es una nueva línea fronteriza" en Gaza. "No permitiremos que Hamás se restablezca. Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa. La Línea Amarilla es una nueva línea fronteriza que sirve como línea defensiva avanzada para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa", subrayó Zamir tras visitar el norte de la Franja este domingo.
Israel "ejecutó" a dos palestinos desarmados en Cisjordania este verano
Soldados israelís "ejecutaron" a dos hermanos palestinos desarmados el pasado mes de junio en una redada en la Ciudad Vieja de Nablus (Cisjordania), según reveló una investigación de la ONG israelí B'Tselem publicada este martes tras recabar testigos presenciales y analizar un vídeo grabado por periodistas palestinos que captaron el momento de los disparos. "Estas ejecuciones son el resultado de un proceso acelerado de deshumanización de los palestinos y de su completa exposición a la violencia israelí letal y desenfrenada. En Israel, no existe ningún mecanismo eficaz para detener la matanza de palestinos ni para exigir responsabilidades", denunció a EFE el director ejecutivo de la ONG israelí, Yuli Novak. Seis meses después, los cuerpos de los dos hermanos, identificados como Nidal Amirah -de 40 años- y Jaled Amirah -de 35 años-, siguen retenidos por Israel.
La segunda fase de la tregua en Gaza, cada vez más lejos
Israel incumple los compromisos pactados para la primera fase del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump. Entre los incumplimientos evidentes figura que no se ha abierto el cruce de Rafah en ambos sentidos, las trabas a la entrada de tiendas de campaña y caravanas para desplazados, y la reducción de la ayuda humanitaria que llega a la Franja, además de la continuidad de las operaciones del Ejército israelí sobre el terreno. La excusa es que facciones armadas utilizan la zona de Rafah para preparar atentados contra el ejército de Israel. Las tropas israelís todavía controlan más del 50% del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores. Los principales organismos de derechos humanos ven poco probable que Israel retire de Gaza todas sus tropas teniendo en cuenta que el Gobierno de Netanyahu siempre se ha opuesto a ello argumentando que es la única manera que tiene de garantizar la seguridad de la comunidades fronterizas con el enclave.
Israel abre fuego a la multitud en el sur de Siria para "dispersar" a "sospechosos"
El Ejército de Israel confirmó haber abierto fuego este martes contra una multitud en la zona de Quneitra, en el sur de Siria, con el argumento de que estaba formada por elementos "sospechosos" que "suponían una amenaza" para las tropas, incidente en el que, según medios sirios, resultaron heridas tres personas. En un comunicado al que tuvo acceso EFE, el Ejército israelí señala que "durante el ejercicio de una actividad de las de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de Quneitra se produjo una confrontación cuando varios sospechosos se acercaron a las tropas en actitud que estas juzgaron como amenazadora". En esta situación el Ejército actuó siguiendo sus "principios operativos" y disparó al aire, se indica en la nota.
RSF señala a Gaza como el lugar más peligroso para la prensa, seguido de México
Gaza ha sido el lugar más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación, seguido por México, en el último año, en el que han sido asesinados 67 periodistas en todo el mundo, de los cuales al menos 53 han sido víctimas de conflictos armados o del crimen organizado. Son los datos del informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), publicado este martes, que desvela que se registró un muerto más que el año pasado, muy lejos de los 142 de 2012, la mayor cifra en 20 años.
Israel anuncia la reapertura del paso con Jordania para llevar ayuda a Gaza
Israel anunció el martes que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, informó un funcionario israelí.
MSF advierte de graves dificultades para médicos de Gaza pese a la tregua
Las condiciones de los médicos y pacientes en Gaza siguen siendo tan difíciles como siempre, pese a los casi dos meses de tregua en el territorio palestino, afirmó en una entrevista el presidente de la organización de ayuda Médicos Sin Fronteras (MSF). Israel y el movimiento islamista Hamás acordaron en octubre una tregua en Gaza, auspiciada por Estados Unidos, que prevé la entrada de ayuda al territorio devastado por dos años de guerra y al borde de una crisis humanitaria. "Está tan difícil como siempre ha sido", dijo a AFP Javid Abdelmoneim refiriéndose a las condiciones que enfrenta el personal médico en los hospitales de Gaza, el domingo al margen del Foro de Doha sobre diplomacia.
