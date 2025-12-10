DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Netanyahu admite el fracaso del 7 de octubre y anuncia un "examen exhaustivo del Estado"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 reveló un "fracaso" que, según dijo en un mensaje publicado en sus canales oficiales, debe ser analizado mediante una investigación "exhaustiva" a todos los niveles del Estado. "Hubo un fracaso aquí, un gran fracaso. Un examen exhaustivo debe examinar a la cúpula política, militar y de seguridad, a todos. Y esto solo es posible si lo hacemos en un amplio comité nacional de revisión, que no esté orientado a un bando ni al otro", dijo el mandatario en un vídeo publicado por su oficina. El jefe del Ejecutivo aludió al precedente de la comisión creada en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, un comité "mitad republicano, mitad demócrata". Ese modelo, aseguró, permitió plantear "cualquier pregunta" y citar a "cualquier persona" considerada relevante para el esclarecimiento de los hechos. "No habrá un encierro de un bando contra otro. Todos aportarán y todos serán interrogados, y solo así llegaremos a la verdad. Así es como debe hacerse, y así es como se hará", sentenció Netanyahu. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ya pidió el viernes pasado una investigación externa sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre.