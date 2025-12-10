Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaTrumpBarçaFiscal GeneralGripeAeropuerto de Barcelona
instagramlinkedin

Tragedia en la ciudad de Fez

Al menos 19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos

El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en la ciudad de Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron

Bomberos y equipos de rescate marroquíes en una imagen de archivo.

Bomberos y equipos de rescate marroquíes en una imagen de archivo. / JALIL BOUNHAR / AP

EFE

Rabat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos.

El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, en Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron este miércoles las autoridades locales.

Se trata de un "balance preliminar", según las mismas fuentes que señalaron que en los dos edificios vivían en total ocho familias.

"Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate", informaron las fuentes.

En el lugar del siniestro, las autoridades tomaron medidas para asegurar el perímetro de los edificios derrumbados y evacuar a los habitantes de las viviendas colindantes.

Las personas heridas fueron trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir la atención médica necesaria, apuntaron las fuentes que añadieron que las operaciones de búsqueda continúan para rastrear entre otras cosas si puede haber otras víctimas entre los escombros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
  2. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  3. Rusia tienta a Trump con negocios en el Ártico, donde podría decidirse la suerte de Ucrania
  4. Los negocios conjuntos de Trump y Putin no cambian al Kremlin y corren el riesgo de importar a EEUU el modelo oligárquico ruso
  5. Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado cancela su rueda de prensa en Oslo
  6. ¿Qué planes tiene Trump para la UE? Claves para entender la nueva estrategia de EEUU en Europa
  7. Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania
  8. EEUU revisa el plan de María Corina Machado para dar un golpe de Estado de Venezuela, según 'The Washington Post

Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia

Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia

La opositora venezolana María Corina Machado no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz

Al menos 19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos

Al menos 19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos

David Ellison, el 'hijo de papá' y dueño de Paramount que ha desafiado a Netflix con una opa hostil por Warner Bros

David Ellison, el 'hijo de papá' y dueño de Paramount que ha desafiado a Netflix con una opa hostil por Warner Bros

Terremotos hoy, 10 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 10 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Zelenski se dice "listo" para unas elecciones en Ucrania

Zelenski se dice "listo" para unas elecciones en Ucrania

Zelenski lleva su plan de paz a Italia

DIRECTO | Zelenski enviará este miércoles a Trump una propuesta para terminar con la guerra

DIRECTO | Zelenski enviará este miércoles a Trump una propuesta para terminar con la guerra