Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Refugiados rusos se manifiestan en Kursk por cese de compensaciones tras perder sus casas

Residentes de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, se manifestaron este lunes por la cancelación de los pagos a las personas que perdieron sus casas a causa de la guerra. Cerca de unas 150 o 200 personas se manifestaron en la ciudad de Kursk a causa del cese de los pagos sociales a los residentes de la región fronteriza que se vieron obligados a abandonar sus casas a causa de los ataques e incursiones del ejército ucraniano, informaron canales de Telegram locales. Los participantes de las protestas presentaron demandas por escrito a las autoridades nacionales y regionales exigiendo la reanudación de las compensaciones y la revisión de los criterios para la emisión de certificados de vivienda. También pidieron la condonación de las hipotecas de las viviendas perdidas o inhabitables en el territorio invadido por Ucrania entre agosto de 2024 y marzo de 2025. "Estamos asfixiados por las deudas. Nos vemos obligados a pagar hipotecas y préstamos de casas que prácticamente no existen. Mientras tanto, pagamos un alquiler para vivir en casas de otras personas", rezan las demandas de los refugiados rusos.