Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Los aliados europeos de Ucrania respaldan a Zelenski en Londres tras críticas de Trump
Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron este lunes en Londres su respaldo a Volodimir Zelenski, quien insistió en que no tiene "ningún derecho" de ceder a Rusia los territorios que reclama Moscú. El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto. El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin de la guerra. Los aliados de Zelenski se reunieron después de que representantes de Ucrania y Estados Unidos negociaran durante varios días en Miami, sin lograr un avance en las conversaciones.
Zelenski afirma que gobierno ucraniano no tiene derecho "legal" ni "moral" de ceder territorio a Rusia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que el gobierno de Kiev no tiene el derecho "legal" ni "moral" de ceder territorios ucranianos a Rusia, una cuestión central de las negociaciones en curso del plan para terminar el conflicto impulsado por Estados Unidos. "¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró el presidente en una rueda de prensa 'online'.
Zelenski y los líderes del E3 terminan su reunión en Londres con pocos avances en un "momento crítico"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia han terminado su reunión de este lunes en Londres con "pequeños pasos hacia la paz" y la expectativa de devolver a Estados Unidos, mañana por la noche como muy pronto, una versión revisada del plan de paz abanderado por el mandatario estadounidense, Donald Trump. "Yo creo que el plan estará listo mañana, en algún momento de la tarde. Creo que lo repasaremos y se lo enviaremos a Estados Unidos", ha manifestado Zelenski a los medios antes de la reunión a puerta cerrada sobre un nuevo documento de 20 puntos que tratará dos cuestiones clave para acercar a las partes: la situación territorial de Ucrania y las garantías de seguridad internacionales para Kiev en posguerra.
Von der Leyen dice que "no hay más tiempo que perder" para ayudar económicamente a Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que "no hay más tiempo que perder" para asegurar el apoyo financiero de Ucrania, ya que "es un acto crucial para la defensa de Europa". "Todos sabemos lo que está en juego y sabemos que no tenemos más tiempo que perder. Asegurar el apoyo financiero ayudará a garantizar la supervivencia de Ucrania y es un acto crucial de defensa europea", afirmó Von der Leyen en un comunicado, tras participar en la reunión en Londres entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Tras este encuentro, Zelenski tiene previsto desplazarse hasta Bruselas para reunirse con Von der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para seguir discutiendo las negociaciones sobre una eventual paz en Ucrania.
Zelenski dice que socios europeos mantienen una "postura común" sobre seguridad de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que los socios europeos mantienen una "postura común" sobre la seguridad de Ucrania, tras reunirse en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania -conocidos en conjunto como el 'E3'- para abordar el plan de paz impulsado por Estados Unidos. Al término del encuentro de este lunes en Downing Street, Zelenski se mostró en la red social X "agradecido" all primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, por organizar el encuentro y por sus "contribuciones personales" en el camino para alcanzar la paz. "Hoy tuvimos una conversación detallada sobre nuestro trabajo diplomático conjunto con la parte estadounidense, alineamos una posición compartida sobre la importancia de las garantías de seguridad y reconstrucción y acordamos los próximos pasos", escribió el presidente ucraniano en la publicación.
Orbán dice que Erdogan es el "único mediador exitoso" en la guerra en Ucrania
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró este lunes en Estambul que el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, es "el único mediador exitoso" en la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania. "Creemos que este conflicto (entre Rusia y Ucrania) no se puede resolver en el campo de batalla. Y si no se puede resolver en el campo de batalla, hay que hacer la paz", dijo Orbán durante una rueda de prensa con Erdogan, retransmitida en directo. "Apreciamos los esfuerzos del presidente (Erdogan). En este asunto, es el único mediador exitoso", añadió el primer ministro húngaro, tras terminar una reunión de dos horas con Erdogan en el palacio de Dolmabahçe en Estambul.
Refugiados rusos se manifiestan en Kursk por cese de compensaciones tras perder sus casas
Residentes de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, se manifestaron este lunes por la cancelación de los pagos a las personas que perdieron sus casas a causa de la guerra. Cerca de unas 150 o 200 personas se manifestaron en la ciudad de Kursk a causa del cese de los pagos sociales a los residentes de la región fronteriza que se vieron obligados a abandonar sus casas a causa de los ataques e incursiones del ejército ucraniano, informaron canales de Telegram locales. Los participantes de las protestas presentaron demandas por escrito a las autoridades nacionales y regionales exigiendo la reanudación de las compensaciones y la revisión de los criterios para la emisión de certificados de vivienda. También pidieron la condonación de las hipotecas de las viviendas perdidas o inhabitables en el territorio invadido por Ucrania entre agosto de 2024 y marzo de 2025. "Estamos asfixiados por las deudas. Nos vemos obligados a pagar hipotecas y préstamos de casas que prácticamente no existen. Mientras tanto, pagamos un alquiler para vivir en casas de otras personas", rezan las demandas de los refugiados rusos.
Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron el lunes en Londres su respaldo a Volodímir Zelenski, tras las críticas que recibió de Donald Trump, mostrando su escepticismo sobre detalles del plan estadounidenses para acabar con la guerra contra Rusia. El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los mandatarios de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto. La reunión, en la residencia del primer ministro británico, llegó tras varios días de conversaciones en Miami entre autoridades de Ucrania y Estados Unidos que concluyeron sin avances. Starmer recibió en Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin del conflicto.
Los ataques rusos causan hasta 16 horas de oscuridad al día en Ucrania
Los ucranianos pasan hasta 16 horas al día sin electricidad como consecuencia de los constantes ataques a gran escala de Rusia contra el sistema energético, en medio de interrupciones en el suministro de calefacción y agua, y con reparaciones de emergencia que se esperan que lleven semanas. Por ejemplo, el zumbido fuerte de decenas de generadores eléctricos portátiles llena las calles de Leópolis. Los habitantes de la ciudad occidental intentan continuar con su día a día pese a que el último ataque ruso el sábado pasado aumentó drásticamente la magnitud de los cortes de energía.
Zelenskiy reconoce que la cesión a Rusia del este de Ucrania bloquea las conversaciones de paz
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que los negociadores que discuten una iniciativa de paz mediada por EEUU siguen divididos sobre el territorio, mientras que el presidente Donald Trump expresó su decepción por la gestión del acuerdo por parte de Kiev. Elementos del plan estadounidense requieren mayor discusión sobre una serie de "temas delicados", incluyendo las garantías de seguridad para la nación devastada por la guerra y el control de las regiones orientales, declaró Zelenskiy en una entrevista telefónica. El líder ucraniano indicó que las conversaciones aún no han dado como resultado un acuerdo sobre el Donbás ucraniano, incluidas las provincias de Donetsk y Luhansk. "Existen visiones de EEUU, Rusia y Ucrania, y no tenemos una visión unificada sobre el Donbás", declaró Zelenski a Bloomberg News la madrugada del lunes antes de partir hacia Londres para reunirse con los líderes del Reino Unido, Alemania y Francia.
