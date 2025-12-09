En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Israel lanza múltiples ataques contra supuestos objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este lunes una oleada de ataques contra supuestos objetivos del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano, incluyendo un campo de entrenamiento, instalaciones militares y una base de lanzamiento en los que Hezbolá planearía atacar a Israel, según las propias fuerzas de este país, que argumentan que esos planes violan el alto el fuego firmado hace más de un año. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado recientemente (...) infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá en varias zonas del sur de Líbano", han anunciado las propias FDI en su cuenta en la red social X. Los objetivos del ataque han incluido "un complejo de entrenamiento y ejercicios" empleado por una sección del partido-milicia, según Israel, "con el fin de planificar y ejecutar planes terroristas contra las FDI y ciudadanos del Estado de Israel". "Además, se han atacado estructuras militares y una base de lanzamiento de la organización terrorista Hezbolá, utilizadas para promover planes terroristas", ha reiterado el Ejército israelí.
Guterres condena la incursión de agentes israelíes en las oficinas de la UNRWA en Jerusalén Este
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado su enérgica condena a la entrada de agentes israelíes en las oficinas de la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, la UNRWA, en Jerusalén Este, como una violación de los preceptos de la Carta de la institución internacional. "El complejo de la UNRWA sigue perteneciendo a Naciones Unidas con la condición de inmune e inviolable a cualquier forma de interferencia", ha manifestado Guterres.
La Policía israelí asalta la sede de la UNRWA en Jerusalén y cambia la bandera de la ONU por una de Israel
El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunció que policías israelís, acompañados de funcionarios municipales, "irrumpieron por la fuerza" este lunes en su sede de Jerusalén Este y sustituyeron la bandera de la ONU por una de Israel. Más información, aquí.
Ejército israelí dice haber abatido a "terrorista de Hamás" en Gaza que planeaba un ataque
El Ejército israelí comunicó este lunes que abatió a un "terrorista de Hamás" que supuestamente planeaba un "ataque inminente" contra sus tropas en la zona de Deir al-Balah, en el centro de Gaza. "El ataque se realizó para eliminar la amenaza que representaba para las tropas desplegadas en el centro de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego", dijo un portavoz del Ejército israelí a EFE. Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con una cifra de fallecidos que el Ministerio de Sanidad del enclave, dependiente de Hamás, ha elevado a 367 en su último recuento oficial, sin incluir los datos de hoy.
Netanyahu se reunirá con Trump en Estados Unidos el 29 de diciembre
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre, informó este lunes la oficina del mandatario israelí. Netanyahu ya comunicó la semana pasada que Trump le había invitado a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto el fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el terreno Israel sigue incumpliéndolo y se han contabilizado ya aproximadamente 370 muertes de gazatíes desde entonces. En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo islamista palestino Hamás, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel -que controla ahora más de un 50 % de Gaza-, entre otros puntos. La última conversación entre Netanyahu y Trump que se ha hecho pública fue justamente la mencionada, hace una semana, por vía telefónica y minutos después de que el presidente estadounidense publicara en sus redes que Israel debía apostar por un "diálogo firme y de verdad" con Siria. Unas declaraciones que llegaron tras una escaramuza israelí a apenas 40 kilómetros de Damasco y que dejaron 13 muertos del lado palestino, pero que no parecen empañar la relación entre ambos mandatarios.
Una niña de 1 año, asesinada por un francotirador israelí entre los muertos en Gaza
Una niña de 1 año, asesinada por un francotirador israelí, es una de las tres personas que murieron este domingo por fuego del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.En su reporte diario de fallecidos, que se refiere a los del día anterior, Sanidad indica este lunes que dos cuerpos fueron además recuperados de entre los escombros del territorio, lo que aumenta hasta 70.365 los muertos en Gaza por fuego israelí desde el comienzo de la ofensiva de Israel en octubre de 2023 en respuesta a los ataques de Hamás. Según informó a EFE un responsable de Sanidad de Gaza, la niña fue alcanzada por un francotirador en la zona de Fash Farsh, cerca de Rafah, en el sur del enclave palestino. Los otros dos fallecidos son dos hombres que murieron en la zona de Yabalía, en el norte de la Franja, según la misma fuente. Las autoridades palestinas han denunciado también este lunes la muerte de un segundo palestino tiroteado el domingo por las tropas de Israel en la ciudad de Qalqilia, situada en Cisjordania, tras ser detenido por las fuerzas israelís durante su incursión, durante la que resultó herido de gravedad.
Los sirios celebran el primer año de la caída de Bashar al Asad
Decenas de miles de personas salieron este lunes a las calles de Damasco para conmemorar el primer aniversario de la caída de Bashar al Asad, en un ambiente marcado por la celebración y el júbilo popular. El nuevo dirigente sirio, Ahmed al Sharaa, llamó a la población a unir sus esfuerzos para reconstruir un país devastado por varios años de guerra civil. En Damasco la atmósfera era festiva con fuegos artificiales, oraciones y banderas, informaron corresponsales de AFP.
Las fuerzas de Israel irrumpen en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este e incautan material
Las fuerzas de seguridad de Israel han realizado este lunes una redada en la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, según ha informado el organismo, que ha denunciado un "flagrante desprecio" por parte de las autoridades israelíes con la protección de las instalaciones de la ONU.
El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, ha detallado que agentes y funcionarios israelíes "entraron a la fuerza a primera hora del día en el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este", antes de agregar que "todas las comunicaciones fueron cortadas" y que las fuerzas de seguridad incautaron "muebles, equipamiento de comunicaciones y otras propiedades".
"La bandera de la ONU fue arriada y reemplazada con una bandera israelí", ha dicho en su cuenta en la red social X, donde ha subrayado que "esta última acción representa un flagrante desprecio por la obligación de Israel, como Estado miembro de Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU".
Ministro ultraderechista orgulloso por la muerte de 110 prisioneros palestinos
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, se ha mostrado orgulloso del deterioro de las condiciones de detención de los palestinos en prisiones de Israel, con más de un centenar de muertos desde su llegada al cargo a principios de 2023. "Vi publicado esta mañana que, bajo Ben Gvir, han muerto 110 terroristas. Dicen que nunca ha pasado algo así desde la fundación del Estado", ha dicho.
A pesar de negar que el Servicio de Prisiones tenga responsabilidad en estas muertes, argumentando que estas personas "llegaron enfermas o heridas", ha reiterado que no va a disculparse por poner fin a los "campamentos de verano" que, según él, eran antes de su llegada al cargo las prisiones de Israel, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.
El proyecto presentado por el partido ultraderechista Otzma Yehudit contempla la pena capital para personas condenadas por el asesinato de israelíes "de forma intencionada o por negligencia" si el acto está motivado por "racismo u hostilidad hacia la población" y "es cometido con el objetivo de dañar al Estado de Israel o el renacimiento del pueblo judío".
Por ello, a pesar de que el texto no menciona directamente a los palestinos, los elementos contemplados los dejan como únicos posibles condenados por estos hechos, excluyendo de la pena capital a los israelíes responsables del asesinato de palestinos.
El ministro de Seguridad israelí porta un pin con forma de soga pidiendo muerte a palestinos condenados
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y otros miembros de su partido han portado este lunes insignias doradas con la forma de una soga durante una reunión de una comisión parlamentaria que sopesa la aprobación de la pena de muerte para palestinos condenados por el asesinato de israelíes.
Ben Gvir ha indicado en su cuenta en la red social X que tanto él como otros miembros de Otzma Yehudit han decidido llevar estos pines durante la reunión de la comisión de Seguridad "como símbolo del compromiso con aprobar la ley" y "como mensaje claro de que los terroristas merecen morir".
"Es hora de la pena de muerte para los terroristas", ha manifestado Ben Gvir en su mensaje, publicado en medio de las deliberaciones, que llegan después de que la legislación recibiera el mes pasado luz verde en primera lectura, si bien desde entonces ha sufrido diversos cambios en su redacción.
Así, ha subrayado durante sus declaraciones ante la comisión que la aplicación de la pena de muerte podría ser "por la horca, la silla eléctrica o incluso la eutanasia", antes de agregar que, pese a las críticas de la Asociación Médica de Israel a este extremo, ha recibido "cientos de llamadas de médicos" pidiendo que "informe de cuándo empezar".
- Terremotos hoy, 5 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real
- Trump avisa a Europa del riesgo de 'desaparición de su civilización' y se ofrece para 'corregir' el rumbo de la mano de los 'partidos patrióticos
- Estados Unidos y China quieren dominar la IA: la alternativa de Europa para un futuro democrático puede estar gestándose en España (y Barcelona)
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Rusia tienta a Trump con negocios en el Ártico, donde podría decidirse la suerte de Ucrania
- Los negocios conjuntos de Trump y Putin no cambian al Kremlin y corren el riesgo de importar a EEUU el modelo oligárquico ruso
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Merz dice ante Netanyahu que Israel 'debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones' en Gaza