DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Ministro ultraderechista orgulloso por la muerte de 110 prisioneros palestinos

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, se ha mostrado orgulloso del deterioro de las condiciones de detención de los palestinos en prisiones de Israel, con más de un centenar de muertos desde su llegada al cargo a principios de 2023. "Vi publicado esta mañana que, bajo Ben Gvir, han muerto 110 terroristas. Dicen que nunca ha pasado algo así desde la fundación del Estado", ha dicho.

A pesar de negar que el Servicio de Prisiones tenga responsabilidad en estas muertes, argumentando que estas personas "llegaron enfermas o heridas", ha reiterado que no va a disculparse por poner fin a los "campamentos de verano" que, según él, eran antes de su llegada al cargo las prisiones de Israel, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

El proyecto presentado por el partido ultraderechista Otzma Yehudit contempla la pena capital para personas condenadas por el asesinato de israelíes "de forma intencionada o por negligencia" si el acto está motivado por "racismo u hostilidad hacia la población" y "es cometido con el objetivo de dañar al Estado de Israel o el renacimiento del pueblo judío".

Por ello, a pesar de que el texto no menciona directamente a los palestinos, los elementos contemplados los dejan como únicos posibles condenados por estos hechos, excluyendo de la pena capital a los israelíes responsables del asesinato de palestinos.