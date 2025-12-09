Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia en CatalunyaPeste porcinaHuelga taxistasBalizas V16GósolMusicales
instagramlinkedin

Rusia

Un avión de transporte militar ruso se estrella en un embalse y deja siete muertos

Los medios locales señalan que es probable que la aeronave cayese debido a fallos técnicos

Avión militar ruso

Avión militar ruso / Sergei Ilnitsky / EFE

EFE

Moscú
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un avión de transporte militar An-22 Antónov se estrelló este martes en la región rusa de Ivánovo, a unos 250 kilómetros de Moscú.

El accidente tuvo lugar a las 12.00 horas (09.00 GMT), cuando, según testigos presenciales, el aparato comenzó a desintegrarse repentinamente en el aire cerca del embalse de Uvódskoye, a 250 kilómetros al noreste de Moscú, comunicó la agencia TASS.

Cinco tripulantes y dos pasajeros murieron en el accidente, y sus cuerpos ya han sido rescatados del embalse de la región de Ivánovo por buzos del equipo de emergencias.

La aeronave, último ejemplar en servicio del modelo An-22 llevaba más de 50 años en servicio y es probable que cayese debido a fallos técnicos, señalan medios locales.

Las autoridades, que no informaron de víctimas ni de daños en tierra, comunicaron que investigarán el incidente.

El An-22 es el avión soviético turbohélice más grande del mundo, diseñado para el transporte de armas, equipo militar y tropas a larga distancia.

En 2024 las Fuerzas Aeroespaciales Rusas anunciaron que el modelo sería dado de baja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estados Unidos y China quieren dominar la IA: la alternativa de Europa para un futuro democrático puede estar gestándose en España (y Barcelona)
  2. Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  4. Rusia tienta a Trump con negocios en el Ártico, donde podría decidirse la suerte de Ucrania
  5. Trump avisa a Europa del riesgo de 'desaparición de su civilización' y se ofrece para 'corregir' el rumbo de la mano de los 'partidos patrióticos
  6. Los negocios conjuntos de Trump y Putin no cambian al Kremlin y corren el riesgo de importar a EEUU el modelo oligárquico ruso
  7. ¿Qué planes tiene Trump para la UE? Claves para entender la nueva estrategia de EEUU en Europa
  8. Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania

DIRECTO | Alemania considera "inaceptable" la estrategia de seguridad de EEUU y Trump cuestiona la democracia de Ucrania

DIRECTO | Alemania considera "inaceptable" la estrategia de seguridad de EEUU y Trump cuestiona la democracia de Ucrania

Trump asalta con saña a Europa y sus líderes: “Son débiles. No saben qué hacer”

Trump asalta con saña a Europa y sus líderes: “Son débiles. No saben qué hacer”

Un avión de transporte militar ruso se estrella en un embalse y deja siete muertos

Un avión de transporte militar ruso se estrella en un embalse y deja siete muertos

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

El Papa reafirma a Zelenski su "apremiante deseo" de que las negociaciones puedan conducir a la paz

El Papa reafirma a Zelenski su "apremiante deseo" de que las negociaciones puedan conducir a la paz

Terremotos hoy, 9 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 9 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Francia juzga por antisemitismo a una niñera acusada de intentar envenenar a una familia judía de París

Francia juzga por antisemitismo a una niñera acusada de intentar envenenar a una familia judía de París

El largo camino de María Corina Machado en busca de la 'salida' para Venezuela