Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Ucrania afirma haber recuperado de manos rusas un pueblo en la región de Dnipropetrovsk

El Ejército ucraniano anunció este domingo que ha recuperado el control de la localidad de Tije, en la región central de Dnipropetrovsk, cuya toma los rusos habían anunciado el pasado 21 de noviembre. La 67.º Brigada Mecanizada informó de la liberación a través de su cuenta de Facebook y aseguró que gracias a "sus acciones coordinadas y precisas y su valiente ejecución", los soldados consiguieron expulsar al enemigo del pueblo y "limpiarlo de invasores". El pasado 21 de noviembre los rusos habían anunciado la toma de Tije y Vidradne en la región de Dnipropetrovsk. Por otro lado, la plataforma de análisis ucraniana DeepState informó este domingo de que las fuerzas rusas han avanzado cerca de dos localidades en las regiones de Donetsk y Zaporiyia. Se trata de la aldea de Yampil, en el distrito de Kramatorsk, y del pueblo de Solodke, en el distrito de Polohi.