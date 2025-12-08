Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Ucrania afirma haber recuperado de manos rusas un pueblo en la región de Dnipropetrovsk
El Ejército ucraniano anunció este domingo que ha recuperado el control de la localidad de Tije, en la región central de Dnipropetrovsk, cuya toma los rusos habían anunciado el pasado 21 de noviembre. La 67.º Brigada Mecanizada informó de la liberación a través de su cuenta de Facebook y aseguró que gracias a "sus acciones coordinadas y precisas y su valiente ejecución", los soldados consiguieron expulsar al enemigo del pueblo y "limpiarlo de invasores". El pasado 21 de noviembre los rusos habían anunciado la toma de Tije y Vidradne en la región de Dnipropetrovsk. Por otro lado, la plataforma de análisis ucraniana DeepState informó este domingo de que las fuerzas rusas han avanzado cerca de dos localidades en las regiones de Donetsk y Zaporiyia. Se trata de la aldea de Yampil, en el distrito de Kramatorsk, y del pueblo de Solodke, en el distrito de Polohi.
Asimismo, anunció el envío de suministros de emergencia para apoyar las infraestructuras energéticas y a la población civil y precisó que los generadores aportados por empresas italianas serán enviados a Ucrania "en las próximas semanas". "La presidenta Meloni también ha vuelto a expresar su apoyo al proceso de negociación en curso y al compromiso de Estados Unidos de encontrar una vía que conduzca a una paz justa y duradera", informó la oficina de prensa de la mandataria italiana. Para ello, agregó, "es fundamental la reiterada disposición de Ucrania a sentarse de buena fe a la mesa de negociaciones", al tiempo que insistió en "el deseo de que Rusia muestre una apertura similar".
Meloni reafirma a Zelenski el apoyo de Italia y enviará generadores tras nuevos ataques
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró este domingo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la solidaridad de Italia tras los recientes ataques rusos y reafirmó su respaldo al proceso de negociación en curso, así como al compromiso de Estados Unidos de avanzar hacia una paz "justa y duradera". La mandataria italiana mantuvo una conversación telefónica con Zelenski en vísperas de la ronda de visitas que el jefe del Estado ucraniano efectuará en los próximos días a Londres, Bruselas y Roma para reunirse con varios líderes europeos. Durante la llamada, la mandataria italiana renovó la solidaridad de Italia "tras una nueva serie de ataques indiscriminados rusos contra objetivos civiles ucranianos".
Trump reprocha a Zelenski no haber "leído la propuesta" de paz para Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que se sentía "un poco decepcionado" con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por no involucrarse en el plan para poner fin a la guerra con Rusia. "Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelenski, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron por el conflicto en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.
