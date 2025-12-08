Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mujer del presidente

Polémica en Francia por los insultos de Brigitte Macron contra un grupo de feministas

La esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, clasificó a las mujeres "malditas idiotas"

FILE - French President Emmanuel Macron and wife Brigitte arrive at 10 Downing Street in London, Wednesday, July 9, 2025.(AP Photo/Alberto Pezzali, Pool, File). PRESIDENTE. FRANCIA. MUJER. ESPOSA. VISITA

FILE - French President Emmanuel Macron and wife Brigitte arrive at 10 Downing Street in London, Wednesday, July 9, 2025.(AP Photo/Alberto Pezzali, Pool, File). PRESIDENTE. FRANCIA. MUJER. ESPOSA. VISITA / Alberto Pezzali / AP

EFE

París
Brigitte Macron, mujer del presidente francés, Emmanuel Macron, creó la polémica en el país tras, en una conversación privada, calificar de "malditas idiotas" a un grupo de feministas que había interrumpido el espectáculo de un humorista que enfrentó en 2021 una acusación de violación archivada por la Justicia francesa.

"Si salen unas malditas idiotas, las vamos a echar a patadas", se le escucha decir a Brigitte Macron como apoyo al humorista Ary Abittan, según un vídeo publicado este lunes por la web de información del corazón Public.

Abittan, de 51 años, vio su espectáculo del sábado pasado de la sala parisina Folies Bergère interrumpido por unas militantes pertenecientes al colectivo feminista #NousToutes. Las activistas gritaron 'Abittan violador' y llevaban máscaras con la efigie del actor y la palabra 'violador'.

El humorista fue acusado de violación por una joven a finales de 2021, pero la Justicia francesa archivó definitivamente el caso en enero de este año.

Fue al día siguiente a este incidente que Brigitte Macron, acompañada por su hija menor, Tiphaine, habló en los bastidores de la sala con Abittan, seguramente sin saber que estaban siendo filmados.

"Tengo miedo", comenzó por decir el humorista. La dama francesa le intentó entonces tranquilizar respondiéndole que echarían "a patadas" a esas "malditas idiotas", sobre todo si "son bandidos enmascarados".

Las críticas a Brigitte Macron no han tardado en llegar

Sarah Legrain, diputada del principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI), señaló en redes que la primera dama "insulta a las feministas movilizadas" y denunció que un archivo de la causa contra Abittan "no tapa la palabra y la baja médica de una mujer".

En unas explicaciones difundidas en la prensa francesa, fuentes cercanas a Brigitte Macron aclararon que en las palabras de la primera dama había solo "una crítica al método radical" empleado por ciertas activistas.

