DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El jefe del Ejército dice que la línea amarilla en Gaza es una nueva "frontera defensiva"
El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, aseguró este domingo que la conocida como línea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de Gaza como parte del acuerdo del alto el fuego, "es una nueva línea fronteriza que sirve como línea defensiva para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa". "No permitiremos que Hamás se restablezca. Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa", subrayó Zamir tras visitar el norte de la Franja. Además, indicó que sus tropas "tienen libertad de operación" con el objetivo de "eliminar y frustrar amenazas". "No toleraremos amenazas contra nuestras tropas y responderemos a cualquier intento. Tenemos libertad de operación, tanto aquí en el Comando Sur como en todos los ámbitos", agregó.
Damasco están trabajando con "países influyentes de todo el mundo"
Sus palabras han llegado después de que, en la víspera, Al Shara acusara a Israel de exportar sus crisis a su país y afirmara que en Damasco están trabajando con "países influyentes de todo el mundo para presionar a Israel para que se retire", y que todos ellos "aprueban" su exigencia. Paralelamente, Irán advertía el pasado lunes de que los "actos de agresión" de Israel en territorio sirio suponen "un asunto de preocupación regional". Con todo, Netanyahu ha asegurado que "no todo está claro en el discurso público", y ha aludido en este sentido a la normalización de relaciones con los países árabes sin el reconocimiento de un Estado palestino. "Dijeron: 'No puede suceder sin esto y sin aquello'. También dijeron lo mismo sobre los Acuerdos de Abraham", ha manifestado. Asimismo, ha destacado que su Gobierno ha llevado a cabo cambios de escala "tectónica", aunque ha alertado de que eso no tiene por qué significar que "el Eje (iraní) no intente interferir". "Hemos terminado con la tolerancia. Vemos una amenaza y actuamos", ha indicado el mandatario israelí con respecto a un posible enfrentamiento con Teherán o sus aliados y recordando los ataques contra el país centroasiático en junio, a los que "afortunadamente (...), el presidente estadounidense (Donald Trump) decidió sumarse"
Netanyahu afirma que quiere "conservar" los territorios ocupados en Siria
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que su Gobierno pretende "conservar" los territorios que ha ocupado en Siria, pese a que busca lograr "un acuerdo de desmilitarización para el sur de Siria", un día después de que el presidente sirio, Ahmed al Shara, lo acusara de exportar sus crisis a Siria. "Esperamos sinceramente poder alcanzar un acuerdo de desmilitarización para el sur de Siria y también proteger a nuestros hermanos drusos", ha declarado Netanyahu en una reunión con embajadores israelíes, según ha recogido el diario 'Haaretz'. "Pero queremos conservar estos activos", ha agregado. El dirigente ha renovado así su defensa de la presencia israelí en el monte Hermón (sirio) y la zona de amortiguación en una posición en la que el Ejecutivo que dirige va a "mantener la superioridad moral", según él mismo ha esgrimido.
