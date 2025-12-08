DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Damasco están trabajando con "países influyentes de todo el mundo"

Sus palabras han llegado después de que, en la víspera, Al Shara acusara a Israel de exportar sus crisis a su país y afirmara que en Damasco están trabajando con "países influyentes de todo el mundo para presionar a Israel para que se retire", y que todos ellos "aprueban" su exigencia. Paralelamente, Irán advertía el pasado lunes de que los "actos de agresión" de Israel en territorio sirio suponen "un asunto de preocupación regional". Con todo, Netanyahu ha asegurado que "no todo está claro en el discurso público", y ha aludido en este sentido a la normalización de relaciones con los países árabes sin el reconocimiento de un Estado palestino. "Dijeron: 'No puede suceder sin esto y sin aquello'. También dijeron lo mismo sobre los Acuerdos de Abraham", ha manifestado. Asimismo, ha destacado que su Gobierno ha llevado a cabo cambios de escala "tectónica", aunque ha alertado de que eso no tiene por qué significar que "el Eje (iraní) no intente interferir". "Hemos terminado con la tolerancia. Vemos una amenaza y actuamos", ha indicado el mandatario israelí con respecto a un posible enfrentamiento con Teherán o sus aliados y recordando los ataques contra el país centroasiático en junio, a los que "afortunadamente (...), el presidente estadounidense (Donald Trump) decidió sumarse"