EEUU
Dimite la abogada de Trump como fiscal de Nueva Jersey al ejercer sin la aprobación del Senado de EEUU
Alina Habba ha anunciado su renuncia en sus redes sociales a raíz del fallo de agosto de un tribunal federal, que declaró su inhabilitación al entender que estaba desempeñando el cargo "sin autoridad legal"
EP
Alina Habba, abogada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes su renuncia como fiscal general para el estado de Nueva Jersey por ejercer el cargo sin la necesaria aprobación del Senado.
Habba ha anunciado su dimisión en sus redes sociales a raíz del fallo de agosto de un tribunal federal, que declaró su inhabilitación al entender que estaba desempeñando el cargo "sin autoridad legal". Un tribunal federal de apelaciones confirmó por unanimidad esa decisión la semana pasada, y el Departamento de Justicia no la ha apelado.
Así pues, Habba ha presentado su renuncia "para proteger la estabilidad e integridad del cargo", aunque mantendrá su otro rol, más difuso, como es el de asesora principal del Fiscal General para Fiscales Federales.
"No confundan acatamiento con rendición. Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia ni a mí. Mi lucha se extenderá ahora por todo el país. No se equivoquen: pueden sacar a la chica de Nueva Jersey, pero no pueden sacar a Nueva Jersey de la chica", ha defendido Habba.
- Terremotos hoy, 5 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real
- Trump avisa a Europa del riesgo de 'desaparición de su civilización' y se ofrece para 'corregir' el rumbo de la mano de los 'partidos patrióticos
- Estados Unidos y China quieren dominar la IA: la alternativa de Europa para un futuro democrático puede estar gestándose en España (y Barcelona)
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Rusia tienta a Trump con negocios en el Ártico, donde podría decidirse la suerte de Ucrania
- Los negocios conjuntos de Trump y Putin no cambian al Kremlin y corren el riesgo de importar a EEUU el modelo oligárquico ruso
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Merz dice ante Netanyahu que Israel 'debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones' en Gaza