Veinte heridos tras un ataque con gas pimienta en un aparcamiento del aeropuerto de Heathrow

Una veintena de personas resultaron heridas el domingo por la mañana en un aparcamiento del aeropuerto de Heathrow, donde cuatro hombres robaron la maleta de una mujer y rociaron a las víctimas con gas pimienta dentro de un ascensor, según la policía. El acceso en coche o en transporte público al aeropuerto, el más frecuentado de Europa, se vio perturbado en las horas posteriores al incidente en la Terminal 3.

"Agentes de la brigada armada intervinieron y detuvieron a un hombre de 31 años sospechoso de agresión, nueve minutos después del aviso. Permanece bajo custodia y las investigaciones continúan para localizar a otros sospechosos", indicó un comunicado de la policía londinense difundido después de las 16:00 (hora local y GMT).

"Creemos en este momento que una mujer fue víctima del robo de su maleta por parte de un grupo de cuatro hombres, que pulverizaron una sustancia que parece ser gas pimienta en su dirección", declaró el comandante Peter Stevens, citado en el comunicado. "Esto ocurrió en un ascensor del aparcamiento, y el spray alcanzó a las personas presentes en el ascensor y en los alrededores", añadió.

Cinco trasladados al hospital

En total, 21 personas fueron atendidas en el lugar por el servicio de ambulancias de Londres, entre ellas una niña de tres años. Cinco fueron trasladadas al hospital, según los servicios de emergencia, y sus heridas no ponen en peligro su vida, de acuerdo con la policía.

El comandante Peter Stevens reafirmó además que se trataba a priori de un "incidente aislado, que implica a personas que se conocen entre sí". La policía, alertada alrededor de las 08:00, había mencionado inicialmente "una disputa que degeneró". Dijo no considerar este incidente como terrorista.

La Terminal 3 permaneció abierta durante todo el incidente, pero el acceso al aeropuerto en coche o transporte público estuvo muy perturbado durante el día, según constató una periodista de la AFP. Algunos viajeros declararon también a la agencia británica PA haber esperado varias horas antes de poder tomar un autobús desde la terminal.

"Los autobuses lanzadera hacia el aparcamiento de larga estancia se han visto afectados por atascos en las carreteras después de un incidente que provocó el cierre del túnel de la zona central de las terminales por razones de seguridad", indicó por la tarde un portavoz de Heathrow. Se pidió a los pasajeros que viajaban por este aeropuerto el domingo que previeran tiempo adicional para desplazarse hasta allí.