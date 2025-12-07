Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

China y Rusia efectuaron maniobras anti-misiles conjuntas a inicios de diciembre

China y Rusia llevaron a cabo su tercera ronda de maniobras anti-misiles conjuntas en territorio ruso a principios de diciembre, anunció el Ministerio de Defensa del país asiático.

Los ejercicios "no estaban dirigidos a terceras partes ni respondían a ninguna de las situaciones internacionales actuales", señala un escueto comunicado publicado esta madrugada en la página web de la cartera castrense.

La nota oficial no revela la zona donde se ejecutaron las maniobras ni su duración.

Pekín y Moscú realizan ejercicios militares de forma periódica desde que a principios de 2022 -poco antes de la invasión rusa de Ucrania- rubricaron una estrecha alianza estratégica que se ha intensificado desde entonces e incluido viajes del presidente Xi Jinping a Rusia y de Putin a China.