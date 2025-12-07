Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
China y Rusia efectuaron maniobras anti-misiles conjuntas a inicios de diciembre
China y Rusia llevaron a cabo su tercera ronda de maniobras anti-misiles conjuntas en territorio ruso a principios de diciembre, anunció el Ministerio de Defensa del país asiático.
Los ejercicios "no estaban dirigidos a terceras partes ni respondían a ninguna de las situaciones internacionales actuales", señala un escueto comunicado publicado esta madrugada en la página web de la cartera castrense.
La nota oficial no revela la zona donde se ejecutaron las maniobras ni su duración.
Pekín y Moscú realizan ejercicios militares de forma periódica desde que a principios de 2022 -poco antes de la invasión rusa de Ucrania- rubricaron una estrecha alianza estratégica que se ha intensificado desde entonces e incluido viajes del presidente Xi Jinping a Rusia y de Putin a China.
El Kremlin aplaude la decisión de Trump de dar prioridad a la reanudación de las relaciones entre EEUU y Rusia
El Gobierno ruso ha valorado como un avance positivo que la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos presentada por Donald Trump deje de presentar a Rusia como "amenaza directa" y abra la puerta a una posible cooperación en materia de estabilidad estratégica, según declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia rusa de noticias TASS.
Peskov ha subrayado que los comentarios emitidos desde la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump respecto a las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú han supuesto un claro contraste con el posicionamiento de administraciones anteriores, a las que ha afeado sus posturas más "tradicionales".
Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de "desgaste" contra Ucrania
La Inteligencia militar británica estima que Rusia ha disparado durante el mes de noviembre más de 5.400 ataques aéreos contra territorio ucraniano en una continuación de lo que ha descrito como una guerra de "desgaste" contra la infraestructura energética del país y generar con ello una crisis humanitaria con la llegada del invierno.
La inmensa mayoría de los ataques de noviembre han sido efectuados a través del lanzamiento de aviones no tripulados, a los que hay que añadir los disparos de 90 misiles desde aviones de largo alcance; un patrón consistente con el de los dos meses previos.
"Rusia ha lanzado más de 5.000 proyectiles en cada uno de los últimos tres meses, con el objetivo de saturar la defensa aérea de Ucrania", ha explicado el Ministerio de Defensa británico en su último balance sobre el conflicto, publicado este sábado por la tarde.
Zelenski dice que mantuvo conversación telefónica con los negociadores estadounidenses
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el sábado mantuvo una llamada "muy sustancial y constructiva" con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y los enviados de su país, quienes se encuentran en Florida para negociar el fin de la guerra con Rusia.
"Ucrania está decidida a seguir trabajando honestamente con la parte estadounidense para establecer una paz real. Acordamos los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos", escribió Zelenski en Telegram, mientras se celebra en Florida el tercer día de negociaciones entre delegaciones de Kiev y de Washington.
Macron anuncia que estará el lunes en la reunión con Zelenski, Starmer y Merz en Londres
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este sábado que el próximo lunes participará en la reunión de Londres con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; el primer ministro británico, Ker Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la mediación de Washington en la guerra de Ucrania.
"Ucrania puede contar con nuestro apoyo incondicional. Es la razón de los esfuerzos que estamos haciendo dentro de la Coalición de Voluntarios", escribió Macron en un mensaje en su cuenta de X, en el que aprovechó para denunciar "con la mayor firmeza", los ataques rusos de anoche en Ucrania, en particular contra infraestructuras energéticas y de transportes.
El presidente francés, que insistió en que "tenemos que seguir haciendo presión sobre Rusia para obligarle a la paz", se quejó de que Moscú se está encerrando en una dinámica de escalada y "no busca la paz".
En Londres, -precisó- el objetivo será examinar la situación y "las negociaciones en marcha en el marco de la mediación estadounidense.
Los diálogos en EEUU para un acuerdo de paz en Ucrania se reanudan este fin de semana
Los diálogos entre negociadores de Ucrania y Estados Unidos sobre un marco para un acuerdo de paz se reanudan este fin de semana en Miami (Florida), según indicó el Departamento de Estado.
Los asesores del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunirán hoy con el secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General, general Andriy Hnatov, tras varias rondas de conversaciones que comenzaron hace dos semanas.
Los diálogos se reanudan horas después de que las autoridades ucranianas informaran de un ataque masivo por parte de Rusia en 29 puntos del país, usando más de 650 drones y 51 misiles, que dejaron daños en infraestructuras energéticas y de transporte y al menos seis civiles heridos.
En la conversación del viernes, las partes acordaron un "marco de disposiciones de seguridad" y hablaron sobre las "capacidades de disuasión necesarias para mantener un paz duradera", según detalló un comunicado de Washington.
Ucrania anuncia un ataque contra la refinería de Riazán, al suroeste de Moscú
Ucrania atacó en la noche del sábado la refinería de Riazán, a unos 200 kilómetros al suroeste de Moscú, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el objetivo de reducir las capacidades militares del enemigo.
La extensión de los daños todavía está por determinar, según un breve comunicado.
Esa refinería está diseñada para procesar 17,1 millones de toneladas de crudo al año y es una de las más grandes de Rusia, de acuerdo con el Estado Mayor ucraniano.
En ella se producen diésel, gasolina y carburante de avión con los que se abastece a las fuerzas rusas, agregó.
Zelenski tiene previsto viajar el lunes a Londres para mantener contactos de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este sábado que el lunes se dispone a viajar a Londres, mientras que los medios británicos informaron de una cumbre con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.
Varios medios, entre ellos la agencia Interfax, informaron de que Zelenski había respondido de forma afirmativa a una pregunta de un periodista sobre el viaje, durante un acto en Kiev.
"Sí, está previsto", afirmó el presidente según esta fuente, y agregó que a lo largo de este sábado espera recibir un informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustém Umérov, sobre los progresos de las negociaciones que mantiene la delegación ucraniana con representantes estadounidenses en Miami, que entran hoy en su tercer jornada consecutiva.
Embajador de EEUU ante OTAN dice que paz entre Ucrania y Rusia está "más cerca que nunca"
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseguró este sábado en Doha que una eventual paz entre Ucrania y Rusia está "más cerca que nunca", aunque esta no será "a cualquier precio" para ambas partes.
"Esta es probablemente nuestra mejor oportunidad. Es decir, estamos cerca. Estamos más cerca que nunca de la paz. Y esto es, como ha dicho el presidente (estadounidense, Donald) Trump, una situación difícil para llegar al punto correcto", afirmó durante un panel en el Foro de Doha, que comenzó hoy en la capital catarí.
El embajador visitó hace cuatro semanas Ucrania y señaló que vio de "primera mano cómo se está desplegando la tecnología en el campo de batalla y cómo Ucrania sigue luchando contra la invasión rusa".
EEUU y Ucrania dicen que la paz solo será posible si Rusia muestra un compromiso real
Los Gobiernos de Estados Unidos y Ucrania coincidieron, tras dos días de reuniones entre negociadores de ambas naciones, en que cualquier progreso hacia un acuerdo de paz en la guerra depende de que Rusia demuestre un compromiso serio y tangible.
La afirmación se produjo durante la sexta reunión entre el Enviado Especial para la Paz, Steven Witkoff, y Jared Kushner con el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el Jefe del Estado Mayor General, General Andriy Hnatov.
En su cuenta oficial de X, Witkoff afirmó que "el fin de la guerra y medidas creíbles hacia el alto el fuego y la desescalada son necesarios para prevenir una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania".
