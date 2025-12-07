Muere a los 73 años el fotógrafo británico Martin Parr, cronista irónico de lo cotidiano que coleccionaba fotos como 'souvenirs'

El legendario fotógrafo británico Martin Parr ha muerto a los 73 años en su casa de Bristol (Reino Unido), según ha confirmado su entorno a través de las redes sociales. "Con gran tristeza anunciamos que Martin Parr murió ayer [sábado] en casa en Bristol" han publicado en el Instagram de su estudio, donde se pueden leer de comentarios que muestran que su pérdida ha conmocionado al mundo de la fotografía. Parr deja tras de sí a su esposa Susie, su hija Ellen, su hermana Vivien y su nieto George; la familia ha pedido privacidad en este difícil momento.

Fue una de las voces más singulares y reconocibles de la fotografía documental contemporánea. Nacido en 1952 en Epsom (Reino Unido), comenzó a interesarse por la imagen gracias a su abuelo, que le regaló su primera cámara. Estudió fotografía en la Manchester Polytechnic entre 1970 y 1973, y desde entonces desarrolló una carrera marcada por su mirada crítica, satírica y colorista sobre la vida cotidiana, el turismo de masas y el consumo.

Su primer gran impacto lo logró a mediados de los años 80 con la serie 'The Last Resort', donde retrató los veranos de la clase trabajadora británica en las playas de Brighton con un estilo ácido y luminoso que lo hizo mundialmente reconocido. Durante décadas, sus imágenes han combinado humor, ironía y una aguda observación social que lo convirtieron en un referente del documentalismo fotográfico.

Además de su labor fotográfica, Parr era un gran coleccionista, un rasgo que él mismo relacionaba con su trabajo. En una entrevista con EL PERIÓDICO en 2009, comentaba que sus fotografías eran en cierto modo sus propios souvenirs y que le interesaba coleccionar objetos concretos, desde recuerdos del 11-S hasta estatuas de Lenin. En la misma conversación, hablaba de su fascinación por el turismo: "El turismo te pone en contacto con la realidad del lugar y eso me interesa. Las vacaciones son una manera de ver esa realidad de otra manera", señalaba, destacando que buscaba la ambigüedad y lo inesperado de los lugares que visitaba.

Parr también subrayaba la importancia de la pasión y la dedicación en la fotografía: "Al final, es la pasión y el interés lo que te hace tirar adelante", decía a los jóvenes fotógrafos que se acercaban a sus charlas, recordando que la constancia y el entusiasmo eran tan importantes como el talento. Su obra estaba cargada de humor y retrató sin adornos los hábitos de consumo, la banalidad de las vacaciones masivas, la superficialidad del ocio y los contrastes sociales.

Miembro de Magnum Photos desde 1994 y presidente de la agencia entre 2013 y 2017, Parr fundó en 2017 la Martin Parr Foundation en Bristol, dedicada a preservar su archivo y apoyar a nuevas generaciones de fotógrafos.