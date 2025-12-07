DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El presidente israelí subraya que el indulto a Netanyahu corresponde únicamente a Israel
El presidente israelí, Isaac Herzog, ha defendido este sábado que la decisión sobre un posible indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu --acusado de corrupción-- corresponde exclusivamente a las autoridades de Israel, rechazando así las peticiones del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha asegurado que cualquier decisión al respecto se tomará pensando en el beneficio del pueblo israelí.
Herzog ha declarado al portal estadounidense Politico que, si bien valora la amistad y la opinión del magnate, así como su papel en la liberación de rehenes en Gaza, Israel es un país soberano y debe mantener la plena independencia de su sistema judicial.
El Ejército israelí mata a tiros a dos palestinos en Hebrón (Cisjordania)
El Ejército israelí ha matado a tiros a dos palestinos, uno de ellos un civil, al impedir que un conductor embistiera con su vehículo a una patrulla militar en Hebrón (Cisjordania).
En su comunicado inicial publicado en su cuenta de X, el Ejército informó que dos "terroristas" intentaron atropellar a fuerzas de la Brigada Paracaidista que estaban realizando una actividad operativa en un puesto de control policial.
Sin embargo, en una actualización posterior recogida por el diario 'Times of Israel', fuentes militares han precisado que solo una persona conducía el vehículo y que el otro fallecido es un "civil no involucrado" en el incidente.
Por su parte, fuentes médicas palestinas han identificado a uno de los muertos como Naim abu Daoud, trabajador de la limpieza de 55 años alcanzado por los disparos israelíes en la zona del suceso, el barrio de Bab al Zawiya.
Merz visita por primera vez Israel como canciller alemán tras pedir que abandone su anexión de Cisjordania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha llegado este sábado a Israel en su primera visita como jefe de Gobierno y tras realizar una escala previa en Jordania donde ha pedido abiertamente a las autoridades israelíes que desistan en sus intentos de anexión de Cisjordania; todo ello a pocas horas de una cuestionada reunión que mantendrá este domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Gaza.
"Hay que mantener el camino hacia un Estado palestino. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de anexión en Cisjordania, ni formal ni política, ni estructural, ni fáctica, ni de ningún otro tipo que equivalga a la anexión de la región", manifestó Merz durante su visita a territorio jordano.
"Queremos ayudar a sentar las bases de un nuevo orden en todo Oriente Próximo y debe ser un orden en el que israelíes, palestinos y sus vecinos árabes, como ya he dicho, puedan vivir verdaderamente en paz, libertad, seguridad y dignidad duraderas", añadió Merz tras la reunión con el rey Abdalá II de Jordania, en una nota enviada por Cancillería.
Suben a siete los muertos por ataques israelíes en Gaza hoy, según autoridades sanitarias
Al menos 7 palestinos murieron este sábado a consecuencia de ataques israelíes en Gaza, informó la plataforma encargada de aglutinar las víctimas mortales registradas en los centros hospitalarios de la Franja diariamente.
"Tres muertos en Beit Lahia, dos muertos en el barrio de Zeitoun y un mártir en Jablia. Además, otra persona falleció fruto de heridas por los ataques", desglosa el denominado Grupo de Estadísticas de los Hospitales de Gaza sobre los 7 fallecidos, todos en la zona norte del enclave palestino, computados desde primera hora de la mañana de hoy hasta las 17:45 hora local (15:45 GMT).
Asimismo, la organización añade otros dos muertos más cuyos cadáveres fueron recuperados de entre los escombros, pero se desconoce si fallecieron por ataques israelíes perpetrados las últimas horas.
Sin embargo, el Ejército israelí, consultado por EFE, asegura no tener constancia de esta cifra de muertos y dice remitirse a un comunicado emitido horas atrás, donde informaban de "la eliminación de tres terroristas que cruzaron la línea amarilla"
Catar y Egipto piden implementar la segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza
Catar y Egipto, mediadores en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, pidieron el sábado la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino y el despliegue de una fuerza internacional para aplicar plenamente el acuerdo de tregua.
Esos dos países, junto con Estados Unidos, contribuyeron a alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre y ha puesto fin en gran medida a dos años de combates entre Israel y el movimiento islamista palestino.
En la segunda fase del acuerdo, que aún no comenzó, Israel debe retirarse de sus posiciones en el territorio palestino. También está prevista la creación de una autoridad interina y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización (ISF).
España trasladará a Abbas en su visita que es la hora de construir un "verdadero Estado palestino"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha manifestado este sábado durante su comparecencia en el Foro Internacional de Doha (Qatar) que el Gobierno español trasladará el próximo miércoles en persona al presidente palestino, Mahmud Abbas, que es el momento de construir un "verdadero estado palestino" en Cisjordania y Gaza bajo la Autoridad Palestina que dirige el mandatario.
Abbas mantendrá el próximo miércoles sendos encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que se tratará de su segunda visita a España después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional, que el Gobierno español llevó a cabo en mayo de 2024.
"Es hora de trabajar para establecer un verdadero Estado palestino. Y eso significa Cisjordania y Gaza bajo una sola autoridad palestina", ha manifestado el ministro de Exteriores. Albares, además, ha aprovechado para condenar el repunte de la violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania, que "de verdad, está fuera de lugar".
Gobierno Hamás: Israel solo permite 16 % de camiones con gas de cocina pactados para Gaza
El Gobierno gazatí, liderado por Hamás, condenó este sábado que Israel solo permite la entrada del 16 % de los camiones cisterna con gas para cocinar pactados en el acuerdo de alto el fuego rubricado el pasado 10 de octubre.
"Solo 104 camiones de gas entraron en Gaza. Este es el número real de camiones que accedieron desde el alto el fuego hasta el 6 de diciembre de 2025, en comparación con los 660 camiones que debían entrar en este período", desglosan desde la oficina de prensa del Gobierno de Gaza en un comunicado.
De acuerdo a la Administración de Hamás, "2,4 millones de gazatíes carecen del suministro mínimo de gas para cocinar", incluyendo aquí las necesidades del servicio por parte de hogares, hospitales, panaderías o cocinas comunitarias.
Países árabes y asiáticos critican la intención de Israel de reabrir el paso de Rafá solo como salida
Los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto han manifestado este viernes su preocupación ante el anuncio de las autoridades israelíes de reabrir "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafá para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto y han exigido que se respete el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "incluidas sus disposiciones sobre el mantenimiento del paso".
Los ministros han recordado en un comunicado conjunto que el texto respaldado por la Casa Blanca contempla la apertura del cruce "en ambas direcciones, garantizando la libertad de circulación de la población, y absteniéndose de obligar a cualquier residente de la Franja de Gaza a salir, en lugar de crear las condiciones adecuadas para que puedan permanecer en su tierra y participar en la construcción de su patria, dentro de una visión integral destinada a restablecer la estabilidad y mejorar sus condiciones humanitarias".
Ataque israelí en Cisjordania ocupada acelera los desplazamientos, dice la ONU
Las intensificadas incursiones del ejército israelí en áreas del norte de Cisjordania han causado desplazamientos, cierres de escuelas e interrupciones en los servicios locales, dijo un portavoz del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. “Más de 95.000 palestinos se vieron afectados por las operaciones ampliadas de las fuerzas israelíes en la zona norte en los últimos días, particularmente en las gobernaciones de Jenin y Tubas ”, dijo Stephane Dujarric a los periodistas en la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo, Dujarric dijo que los ataques de los colonos israelíes han continuado “sin cesar” en Cisjordania, con al menos 1.680 incidentes violentos que causaron víctimas o daños a la propiedad documentados por la oficina humanitaria de la ONU en lo que va del año. La violencia de los colonos ha afectado a más de 270 comunidades palestinas en toda la Cisjordania ocupada. "Eso supone un promedio de cinco incidentes al día", añadió Dujarric.
La UB impulsa una recaudación de fondos para reforzar la ayuda humanitaria en Gaza
La Universidad de Barcelona ha impulsado una campaña de captación de fondos en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) con el objetivo de reforzar la ayuda humanitaria en Gaza y destinar los beneficios recaudados a servicios esenciales para los gazatís. La campaña solidaria se ha abierto a través de una página web que ya está operativa y que, con tan solo un clic, permite contribuir directamente mediante donativos con los servicios esenciales que la UNRWA mantiene en Gaza. Cada día, más de 12.000 profesionales de la agencia trabajan en la Franja de Gaza en condiciones extremas para garantizar servicios como la educación, la atención sanitaria, el apoyo psicosocial, el agua potable y el alojamiento de emergencia. En un comunicado, la UB ha subrayado que "cada contribución puede marcar una diferencia real sobre el terreno y ayudar miles de familias", por lo que todos los beneficios recaudados hasta el mes de enero serán destinados a cualquiera de las áreas de servicios esenciales que trabaja la agencia de Naciones Unidas.
