Hamás asegura que entregará las armas si Israel se retira de Gaza

Hamás se ha mostrado dispuesto a entregar las armas si Israel se retira por completo de la Franja de Gaza. Así lo manifestó este sábado Jalil al Hayya, líder del grupo islamista palestino para Gaza y principal negociador, en un comunicado. El desarme de Hamás y el repliegue israelí son dos de las condiciones de la segunda fase del plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en el enclave, que aún no ha sido aprobada.

"Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión. Si la ocupación termina, estas armas serán colocadas bajo la autoridad del Estado", añadió Al Hayya, en referencia a un Estado palestino soberano e independiente, precisó la oficina del dirigente preguntado por la agencia France Presse.

Hamás también se mostró dispuesto a aceptar el "despliegue de fuerzas de la ONU como fuerza de separación, encargada de vigilar las fornteras y garantizar el cumplimiento del alto el fuego", frente a una fuerza internacional que tenga como misión su desarme.

Cuando el grupo palestino entregue el cadáver del último rehén israelí --ha liberado a 20 vivos y a 57 de los 48 muertos--, se considerará terminada la primera fase del acuerdo y debería empezar la segunda, en la que también se abordará la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata para la Franja y una fuerza internacional de estabilización.

Segunda fase

En Doha, Qatar y Egipto, países mediadores en el conflicto, han reclamado la implementación de la segunda fase del plan de Trump para seguir avanzando en la estabilización del territorio palestino. "Estamos en un momento crítico (...). No puede completarse una tregua a menos que se produzca una retirada total de las tropas israelíes y se restablezca la estabilidad en Gaza", declaró el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el Foro de Doha. "Necesitamos desplegar esta fuerza lo antes posible sobre el terreno porque una de las partes, Israel, viola cada día el alto el fuego", añadió, por su parte, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty.

Las conversaciones sobre la fuerza internacional siguen en marcha, con flecos aún por resolver como su estructura de mando y qué países aportarían efectivos. Estados árabes y musulmanes han mostrado sus reticiencias a participar.

El dirigente palestino Mustafa Barghouti, líder del partido Iniciativa Nacional Palestina, mostró este domingo sus recelos sobre el avance hacia la segunda fase del plan. A su juicio, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, "intentará socavar la implemntación del plan de paz". "No ha abandonado la idea" de cometer una limpieza étnica en Gaza, añadió en declaraciones a Efe en Doha.