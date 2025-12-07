Hong Kong vota este domingo en unas elecciones marcadas por el duelo tras el incendio y por la baja participación a media jornada

Hong Kong está celebrando este domingo unas elecciones al Consejo Legislativo en un clima de conmoción social por el incendio del complejo residencial Wang Fuk Court --que dejó 159 muertos hace menos de dos semanas-- y bajo el restrictivo sistema electoral instaurado por Pekín en 2021, que limita el peso del sufragio universal y blinda el proceso frente a candidatos opositores.

A mitad de jornada, la participación alcanza el 19,5% --719.000 votantes de los 4,13 millones registrados--, un registro ligeramente superior al de los comicios de 2021 pero que mantiene la preocupación por la abstención. La circunscripción de Nuevos Territorios Noreste, donde se ubica Tai Po, el distrito afectado por la tragedia, figura entre las zonas con menor asistencia (16,6%) pese al despliegue de autobuses para facilitar el voto a los vecinos evacuados. El presidente de la Comisión Electoral, Luk Kai-hong, defendió la decisión de mantener la cita y pidió a los residentes que acudieran a las urnas para reforzar la "recuperación institucional".

La tragedia por el peor incendio en décadas en la ciudad ha marcado de forma decisiva una campaña inusualmente discreta: los candidatos han reducido su presencia en la calle, han evitado altavoces y han centrado sus encuentros en cuestiones técnicas como auditorías de seguridad o revisiones estructurales. En numerosos distritos apenas se han visto carteles, y por primera vez en veinte años ninguna empresa ni particular ha solicitado permiso para realizar encuestas a pie de urna.

Los partidos próximos al Gobierno central --como la Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong (DAB) y el Nuevo Partido del Pueblo-- han intensificado los llamamientos a la movilización para evitar que la participación vuelva a caer por debajo del mínimo histórico del 30,2% registrado en 2021. También concurren la Federación de Sindicatos (FTU), la Alianza de Empresas y Profesionales (BPA), Civil Force y varios aspirantes independientes respaldados por cámaras sectoriales.

Reforma electoral

Las autoridades han ampliado horarios, habilitado nuevos centros e instado a las empresas a facilitar el voto. Paralelamente, han reforzado la vigilancia contra cualquier llamamiento a la abstención o al voto nulo. La Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) anunció la detención de cuatro hombres por presuntamente incitar a terceros a no votar mediante publicaciones en redes sociales, elevando a once el total de arrestados desde el inicio del periodo electoral.

La jornada supone la segunda aplicación de la reforma electoral de 2021, que redujo de 35 a 20 los escaños elegidos directamente y aumentó el peso de las circunscripciones funcionales y del Comité Electoral, dominado por perfiles afines a Pekín. En total, 161 candidatos optan a 90 escaños: 51 en circunscripciones territoriales, 60 en sectores funcionales y 50 designados por el Comité.

El Ejecutivo local sostiene que mantener la cita en plena conmoción social es una muestra de "madurez institucional" y que el proceso electoral puede coexistir con la gestión de la emergencia. Observadores citados por medios locales apuntan que el desenlace será seguido con atención fuera de Hong Kong, por su impacto en la percepción internacional sobre la evolución política de la ciudad.

Los colegios electorales cerrarán a las 23.30 hora local (16.30 hora española) y los resultados se darán a conocer el lunes. La nueva legislatura del LegCo, prevista para enero, deberá afrontar las secuelas del incendio y avanzar reformas en vivienda, seguridad de infraestructuras y apoyo social.