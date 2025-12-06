Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

EEUU y Ucrania dicen que la paz solo será posible si Rusia muestra un compromiso real

Los Gobiernos de Estados Unidos y Ucrania coincidieron, tras dos días de reuniones entre negociadores de ambas naciones, en que cualquier progreso hacia un acuerdo de paz en la guerra depende de que Rusia demuestre un compromiso serio y tangible.

La afirmación se produjo durante la sexta reunión entre el Enviado Especial para la Paz, Steven Witkoff, y Jared Kushner con el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el Jefe del Estado Mayor General, General Andriy Hnatov.

En su cuenta oficial de X, Witkoff afirmó que "el fin de la guerra y medidas creíbles hacia el alto el fuego y la desescalada son necesarios para prevenir una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania".