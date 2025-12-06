Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
EEUU y Ucrania dicen que la paz solo será posible si Rusia muestra un compromiso real
Los Gobiernos de Estados Unidos y Ucrania coincidieron, tras dos días de reuniones entre negociadores de ambas naciones, en que cualquier progreso hacia un acuerdo de paz en la guerra depende de que Rusia demuestre un compromiso serio y tangible.
La afirmación se produjo durante la sexta reunión entre el Enviado Especial para la Paz, Steven Witkoff, y Jared Kushner con el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el Jefe del Estado Mayor General, General Andriy Hnatov.
En su cuenta oficial de X, Witkoff afirmó que "el fin de la guerra y medidas creíbles hacia el alto el fuego y la desescalada son necesarios para prevenir una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania".
Delegaciones de EEUU y Ucrania sostendrán un tercer día de conversaciones hoy en Miami
Los negociadores de Ucrania y los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, tendrán una tercera jornada de conversaciones este sábado en Miami, anunciaron en un comunicado en el cual destacaron que avanzar hacia un acuerdo de paz depende de Rusia.
Washington lleva semanas intentando que Kiev y Moscú acepten su plan para acabar con las hostilidades. El primer borrador fue enmendado tras ser criticado por considerarse demasiado favorable a Rusia.
Putin se reafirma en sus objetivos de conquista de Ucrania
Una entrevista del presidente de Rusia, Vladimir Putin, publicada en la revista de noticias en inglés 'India Today' esta semana ha evidenciado la estrategia rusa de mantener una posición negociadora dura ante EEUU y Ucrania. Putin declaró que Rusia pondrá fin a la guerra en Ucrania cuando logre los objetivos que estableció al inicio de la invasión. El objetivo es aplicar un acuerdo de paz en la línea del denominado Acuerdo de Estambul de 2022 que supuso la capitulación total de Ucrania. Putin defiende que Rusia quiere "proteger" a la población étnica rusa, el idioma ruso y la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ucrania, para lo que pretende instaurar en Ucrania un gobierno prorruso. Paralelamente, Putin exige que la OTAN no se expanda, y que se vuelva a las fronteras de la organización en 1997.
Zelenski agradece al matrimonio Trump su gestión para el retorno de los niños ucranianos desde Rusia
El presidente de Ucrania, Voldimir Zelenski, ha agradecido a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania, su labor a la hora de negociar el retorno de los niños ucranianos atrapados en Rusia durante la guerra. Melania Trump anunció el jueves que otros siete niños han sido devueltos por Rusia tras ser "separados" en el marco de la invasión de Ucrania, una medida que se produce tras el acuerdo alcanzado con el presidente ruso, Vladimir Putin. Se trata de seis niños y una niña, quienes se encuentran ya en territorio ucraniano y se han podido reunir con sus respectivas familias, según ha indicado Melania Trump en un comunicado en el que ha reafirmado su "dedicación absoluta al regreso de estos niños".
Negociadores ucranianos se reúnen con emisarios de Trump por segundo día seguido en Miami
Los emisarios ucranianos volverán a reunirse este viernes en Miami (EEUU) con negociadores estadounidenses, tras mantener la noche pasada su primer encuentro con los representantes de la Casa Blanca en esta ronda de contactos, anunció hoy el asesor de la oficina presidencial ucraniana Oleksandr Bevz. "Las negociaciones en Florida de Rustem Umérov y Andrí Gnatov con representantes de EE.UU. continúan", escribió Bevz en sus redes sociales, según informa la publicación ucraniana Interfax, en alusión al secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y al jefe del Estado Mayor de la de la Defensa de ese país. Bevz agregó que las dos partes ya se habían reunido el día anterior también en Miami para mantener "negociaciones constructivas sobre aspectos clave del proceso de paz".
Las agencias anticorrupción de Ucrania destapan una nueva trama para vender sanciones entre empresas rivales
Las oficinas anticorrupción de Ucrania han revelado este viernes una supuesta trama liderada por un diputado a través de la cual se habría ofrecido a una empresa aplicar sanciones a un competidor a cambio de 250.000 dólares (214.000 euros). La principal sospechosa es la diputada Anna Skorojod. Ella misma ha confirmado este viernes que las autoridades han estado registrando su domicilio en Kiev. "No tengo nada que ocultar", ha dicho en su web de Facebook, al mismo tiempo que ha deslizado que se trata de una campaña para perseguir a la oposición y bloquear sus iniciativas políticas. Skorojod había formado parte hasta 2019 de Siervo del Pueblo, el partido del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pero fue expulsada después del arresto de su marido, motivado, según ella, por haber votado en contra de algunas iniciativas del Gobierno. Poco después se unió a la formación Por el Futuro.
La policía de Irlanda investiga incidente con drones a la llegada de Zelenski a Dublín
La policía irlandesa afirmó este viernes que investiga el avistamiento de drones en el itinerario del avión que transportaba al presidente ucraniano Volodimir Zelenski cuando llegaba a Dublín para una visita oficial en la noche del lunes. Una unidad especial investiga sobre ese tema, que fue reportado por el diario irlandés The Journal, que menciona a varios drones de tipo militar, y "colaborará con las fuerzas armadas y los aliados internacionales en materia de seguridad", indicó la policía a la AFP. Según 'The Journal', el incidente se produjo alrededor de las 23H00 (locales y GMT) del lunes, cuando el avión de Zelenski se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Dublín.
Putin y Modi pactan una alianza económica con la guerra de Ucrania en sus conversaciones
Rusia y la India pactaron este viernes una alianza económica para el próximo lustro durante la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, y que estuvo marcada por las negociaciones sobre Ucrania. La jornada de este viernes, segunda y última de la visita de Putin a la India, se inició con la ofrenda del mandatario ruso al monumento conmemorativo al icono de la lucha no violenta de la India, Mohatma Gandhi. Putin depositó una corona de flores con la bandera rusa en el memorial de Raj Ghat. Posteriormente, el presidente ruso se reunió con Modi en la Hyderabad House de la capital india. La víspera el primer ministro indio recibió a Putin en el aeropuerto a su llegada a Nueva Delhi y ambos líderes mantuvieron un primer encuentro en la residencia del mandatario asiático.
Bélgica mantiene su rechazo al uso de activos rusos pese a presiones de Alemania y la UE
El Gobierno belga que lidera Bart de Wever mantiene su rechazo a la propuesta de la UE de financiar a Ucrania con el uso de activos rusos inmovilizados, pese a los esfuerzos de la Comisión Europea y de Berlín por adaptar esa iniciativa a las condiciones que reclama Bélgica. De Wever recibirá este mismo viernes en la capital belga a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y al canciller alemán, Friedrich Merz, para una cena privada que estará centrada en abordar el último plan que la CE ha puesto sobre la mesa para ofrecer asistencia financiera a Kiev. Tras presentar la idea de usar los activos rusos para financiar a Kiev en la cumbre de líderes europeos del pasado octubre y no lograr el consenso suficiente para sacarla adelante, principalmente por el rechazo frontal de Bélgica -que alberga la mayoría de esos activos en la UE -, la CE desveló una propuesta más detallada, y acompañada de una alternativa, el pasado miércoles.
Rusia detiene a 11 gitanos en Siberia por estafar a participantes en la guerra en Ucrania
Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a 11 ciudadanos de etnia gitana por estafar a 35 participantes en la guerra en Ucrania, informaron este viernes las autoridades judiciales y medios de la región de Novosibirsk, en Siberia. La Fiscalía regional estableció que un grupo de gitanos, de entre 25 y 47 años, buscaban a hombres solteros para ganarse su confianza y estafarlos. Según la investigación judicial, los 11 acusados convencieron a las víctimas de alistarse en el Ejército para trabajar en la zona de la operaciones militares en Ucrania.
