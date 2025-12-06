Nigel Farage lanza su partido antiinmigración Reform UK a la conquista de Escocia

El líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, congrega este sábado a sus simpatizantes en Escocia, una región tradicionalmente de izquierdas, donde espera repetir su gran éxito nacional y movilizar a los votantes cinco meses antes de las elecciones al Parlamento escocés.

El defensor del Brexit, cuyo partido lidera las encuestas en el Reino Unido, intervendrá en un acto en Falkirk, una ciudad situada entre Glasgow y Edimburgo, donde se han producido manifestaciones a favor y en contra de la inmigración frente a un hotel que alberga a solicitantes de asilo durante varios meses. Los días en que Nigel Farage fue expulsado de un pub de Edimburgo en 2013 por una multitud que le gritaba que "regresara a Londres" mientras hacía campaña para su entonces partido, el UKIP, es ya un recuerdo lejano. Según encuestas recientes, Reform UK podría convertirse en la segunda fuerza política más importante de Escocia cuando se renueve el Parlamento local de Holyrood en mayo de 2026. Quedaría por detrás del Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), partido independentista de izquierdas que actualmente gobierna el territorio, pero por delante del Partido Laborista (centroizquierda), que gobierna el Reino Unido desde el verano de 2024 y cuyo apoyo se ha desplomado rápidamente. Farage, figura divisiva, sigue siendo impopular en Escocia, donde siete de cada diez personas afirman que nunca votarían por él, según cifras del Estudio Electoral Escocés.

Sin embargo, su partido está ganando terreno, según una encuesta de Ipsos publicada a finales de septiembre: está impulsado por el deseo de cambio del público escocés, ya que la mayoría cree que Escocia necesita un nuevo equipo de liderazgo, señala Emily Gray, directora general del instituto en la provincia.

"El tipo de votantes que Reform atrae en Escocia es similar al que ha atraído en otras partes del Reino Unido: antiinmigración, pro-Brexit y, en general, escépticos respecto al establishment", explica Fraser McMillan, profesor de la Universidad de Edimburgo. El partido pasaría del 7% de los votos en las elecciones generales de 2024 a un resultado que podría superar el 20% en estas elecciones, que cuentan con un mayor grado de representación proporcional.

Cambio de bando

Reform UK ha logrado evitar el divisivo debate sobre la independencia de Escocia, a la que se opone, y se centra en cambio en el coste de la vida y la lucha contra la inmigración. Este último tema, que antes no se percibía como un "problema clave", se ha convertido en uno para los votantes escoceses en 2024 y ahora es la segunda preocupación más importante después de la economía, según YouGov.

"No me siento segura... las cosas han cambiado mucho en los últimos años", asegura Karen, una jubilada de Falkirk, cerca del hotel que alberga a los solicitantes de asilo. Los mayores perjudicados por el avance de Reform es el Partido Conservador, barridos en las elecciones generales de 2024 y desafiados a nivel nacional por el partido de Nigel Farage.

Según Fraser McMillan, "más de la mitad de los partidarios de Reform" votaron anteriormente por los conservadores, quienes han "dejado de ser una opción creíble" tras 14 años en el poder en el Reino Unido. El partido de Farage, que aspira a la victoria en las próximas elecciones generales británicas de 2029, logra encarnar "un voto de protesta contra los partidos tradicionales", a la vez que atrae a votantes "socialmente conservadores en materia de inmigración", afirma.

El jueves, recibió la mayor donación política jamás realizada por un británico vivo, con 9 millones de libras (10 millones de euros) del inversor en criptomonedas Christopher Harborne. Sin embargo, las polémicas declaraciones de Farage, en las que denunció el martes la "destrucción cultural" que se está produciendo en Glasgow, donde uno de cada tres estudiantes "no habla inglés como lengua materna", siguen desalentando a los votantes. El politólogo John Curtice cree que el progreso de Reform en Escocia tiene un límite, sobre todo porque el país votó abrumadoramente en contra del Brexit, el proyecto predilecto de Farage, en 2016. Reform, representado en gran medida por su líder, también necesitará nombrar a un líder capaz de generar un impacto real a nivel local.