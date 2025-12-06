DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Países árabes y asiáticos critican la intención de Israel de reabrir el paso de Rafá solo como salida

Los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto han manifestado este viernes su preocupación ante el anuncio de las autoridades israelíes de reabrir "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafá para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto y han exigido que se respete el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "incluidas sus disposiciones sobre el mantenimiento del paso".

Los ministros han recordado en un comunicado conjunto que el texto respaldado por la Casa Blanca contempla la apertura del cruce "en ambas direcciones, garantizando la libertad de circulación de la población, y absteniéndose de obligar a cualquier residente de la Franja de Gaza a salir, en lugar de crear las condiciones adecuadas para que puedan permanecer en su tierra y participar en la construcción de su patria, dentro de una visión integral destinada a restablecer la estabilidad y mejorar sus condiciones humanitarias".