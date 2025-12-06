En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Países árabes y asiáticos critican la intención de Israel de reabrir el paso de Rafá solo como salida
Los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto han manifestado este viernes su preocupación ante el anuncio de las autoridades israelíes de reabrir "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafá para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto y han exigido que se respete el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "incluidas sus disposiciones sobre el mantenimiento del paso".
Los ministros han recordado en un comunicado conjunto que el texto respaldado por la Casa Blanca contempla la apertura del cruce "en ambas direcciones, garantizando la libertad de circulación de la población, y absteniéndose de obligar a cualquier residente de la Franja de Gaza a salir, en lugar de crear las condiciones adecuadas para que puedan permanecer en su tierra y participar en la construcción de su patria, dentro de una visión integral destinada a restablecer la estabilidad y mejorar sus condiciones humanitarias".
Ataque israelí en Cisjordania ocupada acelera los desplazamientos, dice la ONU
Las intensificadas incursiones del ejército israelí en áreas del norte de Cisjordania han causado desplazamientos, cierres de escuelas e interrupciones en los servicios locales, dijo un portavoz del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. “Más de 95.000 palestinos se vieron afectados por las operaciones ampliadas de las fuerzas israelíes en la zona norte en los últimos días, particularmente en las gobernaciones de Jenin y Tubas ”, dijo Stephane Dujarric a los periodistas en la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo, Dujarric dijo que los ataques de los colonos israelíes han continuado “sin cesar” en Cisjordania, con al menos 1.680 incidentes violentos que causaron víctimas o daños a la propiedad documentados por la oficina humanitaria de la ONU en lo que va del año. La violencia de los colonos ha afectado a más de 270 comunidades palestinas en toda la Cisjordania ocupada. "Eso supone un promedio de cinco incidentes al día", añadió Dujarric.
La UB impulsa una recaudación de fondos para reforzar la ayuda humanitaria en Gaza
La Universidad de Barcelona ha impulsado una campaña de captación de fondos en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) con el objetivo de reforzar la ayuda humanitaria en Gaza y destinar los beneficios recaudados a servicios esenciales para los gazatís. La campaña solidaria se ha abierto a través de una página web que ya está operativa y que, con tan solo un clic, permite contribuir directamente mediante donativos con los servicios esenciales que la UNRWA mantiene en Gaza. Cada día, más de 12.000 profesionales de la agencia trabajan en la Franja de Gaza en condiciones extremas para garantizar servicios como la educación, la atención sanitaria, el apoyo psicosocial, el agua potable y el alojamiento de emergencia. En un comunicado, la UB ha subrayado que "cada contribución puede marcar una diferencia real sobre el terreno y ayudar miles de familias", por lo que todos los beneficios recaudados hasta el mes de enero serán destinados a cualquiera de las áreas de servicios esenciales que trabaja la agencia de Naciones Unidas.
Una treintena de eurodiputados piden "coherencia" a Kallas para dar pasos contra Israel que eviten el "genocidio"
Un grupo de 32 eurodiputados, principalmente de izquierda, pero también verdes y socialdemócratas han reclamado este viernes a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, que actúe con "coherencia" para aplicar el deber vinculante de prevenir el "genocidio" en Gaza, instando a que trabaje para suspender el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE. "Europa debe dejar claro que no colaborará ni normalizará la ocupación, la expansión colonial, la violencia y la impunidad", recalcan los parlamentarios en su misiva a la jefa de la diplomacia europea, a la que piden concretamente que trabaje para suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, paso que defendieron España e Irlanda con más vehemencia en el seno de la UE.
El Gobierno insiste en el "boicot" a Israel en Eurovisión por "un alto el fuego que no se está respetando"
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterado su posicionamiento a favor de que haya un "boicot deportivo y cultural a todo aquello en lo que participe Israel", "como es el caso de Eurovisión", ante "un alto el fuego que no se está respetando" en Gaza. De este modo se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto de conmemoración del Día de los Derechos Lingüísticos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, al ser preguntado sobre la asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, en la que se va a debatir la participación de Israel en la próxima edición. Además, Urtasun se ha remitido a "las palabras" del presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, "que ha manifestado ya que va a seguir exigiendo la expulsión de Israel de certamen", según ha recalcado el ministro.
Israel finaliza su "operación antiterrorista" en Cisjordania, que se salda con 6 muertos
El Ejército israelí dio por finalizada este viernes la "operación antiterrorista" que ha desarrollado durante los dos últimas semanas en la Cisjordania ocupada y que se salda con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas. Las tropas israelíes han protagonizado incursiones en Cisjordania durante los últimos días como parte de una operación conjunta con la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras "intentos de establecer bastiones terroristas" en la zona. Tras varias jornadas de arrestos, en las que los soldados llegaron a instaurar el toque de queda en algunas ciudades palestinas, "la operación antiterrorista en el norte de Samaria (área al norte de Jerusalén) ha concluido", según un comunicado castrense emitido este viernes.
Mahmud Abbas visita el próximo miércoles España y se reunirá con el Rey y Sánchez
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, realiza una visita oficial a España el próximo miércoles 10 de diciembre y mantendrá sendos encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En primer lugar se reunirá con Felipe VI, a las 12.30 horas según la agenda de la Casa Real y por la tarde acudirá a La Moncloa para el encuentro con Sánchez, según indican fuentes gubernamentales a Europa Press. Se trata de la segunda visita de Abbas a España después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional, que el Gobierno llevó a cabo en mayo de 2024. Unos meses después, en septiembre de 2024 Sánchez recibió a Abbas en el complejo presidencial, ya en calidad de jefe de Estado, en un encuentro donde el líder árabe agradeció el apoyo continuado de España desde el inicio del conflicto. En esta ocasión la visita se produce tras el alto el fuego acordado el pasado 10 de octubre que sin embargo no ha puesto fin al conflicto porque continúan los bombardeos y ataques por parte de Israel.
El jefe del Estado Mayor israelí pide investigación externa sobre los fallos del 7 octubre
El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, pidió este viernes una investigación externa sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asumido la responsabilidad y se han autoinvestigado, pero el incidente no les afecta solo a ellas, y no sería apropiado centrar toda la atención únicamente en ellas", escribió Zamir en una nota oficial. El jefe del Estado Mayor israelí reclamó una investigación "externa y objetiva, como se hizo después de la guerra del Yom Kipur" en 1973.
Andrea López-Tomàs
Israel celebra permanecer en Eurovisión y condena el "boicot cultural"
Israel celebra permanecer en Eurovisión y condena el "boicot cultural", por Andrea López-Tomàs.
Merz se prepara para su primer viaje a Israel, que refleja relación "intacta" entre países
El canciller alemán, Friedrich Merz, se prepara para realizar este fin de semana su primer viaje a Israel, después de su Gobierno levantara el embargo parcial de armamento motivado por la guerra en Gaza y pese a la orden de captura contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por parte de la Corte Penal Internacional (CPI). "La relación germano-israelí está intacta, es estrecha, es de confianza y se ve expresada en la visita, en la visita de investidura que va a realizar el canciller", ha afirmado este viernes en Berlín el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille.
El portavoz ha recalcado que esto no implica que Alemania no vea algunas cosas de forma "crítica", reiterando que el Gobierno alemán rechaza todos los pasos encaminados a una anexión de Cisjordania, que supondría un "obstáculo considerable" hacia una solución de dos Estados y hacia la implementación del actual plan de paz.
- Terremotos hoy, 5 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real
- Trump anuncia ataques por tierra contra el narco en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”
- Trump avisa a Europa del riesgo de 'desaparición de su civilización' y se ofrece para 'corregir' el rumbo de la mano de los 'partidos patrióticos
- Putin: 'Si Europa quiere guerra, estamos listos
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Zelenski asegura que hay una 'oportunidad para la paz', pero alerta de que todavía hay asuntos 'pendientes de resolver
- La OTAN ignora las amenazas de Putin de entrar en guerra con Europa y reitera el compromiso con Ucrania
- DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel