Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico ilegal

Un buque "fantasma" ruso encalla ante la costa de Bulgaria tras sufrir un ataque ucraniano

El 'Kairos' se usaba supuestamente para el tráfico ilegal de petróleo y figura en la lista de buques sujetos a sanciones impuestas contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022

DIRECTO | Última hora de la guerra entre Rusia y Ucrania

Un barco petrolero, en una imagen de archivo.

Un barco petrolero, en una imagen de archivo. / JUSSI NUKARI / AFP

EFE

Varna (Bulgaria)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un petrolero de la "flota fantasma" rusa ha quedado varado frente a la costa de Bulgaria y está en marcha un operativo para evacuar a los 10 tripulantes que iban a bordo del mismo, según han informaron este sábado las autoridades locales. El barco fue atacado hace unas semanas por fuerzas ucranianas y días después ha acabado varado en una playa bulgara.

El 'Kairos' forma parte de lo que se conoce, en argot portuario, como una "flota fantasma". Esta es un conjunto de barcos que operan fuera de los controles habituales internacionales y ocultan su identidad y actividad real. Este buque está registrado formalmente en China y supuestamente se venía usando para el tráfico ilegal de petróleo. Su tripulación ha tenido que solicitar una evacuación ya que no han podido volver a puerto debido al mal tiempo y al fuerte oleaje, según ha explicado a la agencia EFE Anton Zlatanov, director de la Dirección General de Policía Fronteriza bulgara.

Según el oficial búlgaro, el buque fue detectado por la policía fronteriza del país balcánico el viernes en torno al mediodía. "Durante las primeras horas, la tripulación no contactó a las autoridades búlgaras. Sin embargo, más tarde comenzó a responder, indicando que había 10 personas a bordo y que deseaban ser evacuados", ha explicado Zlatanov.

En la lista 'negra' desde 2022

Turquía informó el 28 de noviembre pasado de que el 'Kairos' navegaba hacia el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, cuando se produjo un "ataque externo" que provocó un incendio a unas 28 millas náuticas de la costa turca. El 'Kairos' figura en la lista de buques sujetos a sanciones impuestas contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

El buque acabó tocando fondo aproximadamente a una milla náutica al este de Ahtopol, en el extremo sureste de Bulgaria, cerca de la frontera con Turquía, y su navegación quedó suspendida.

El petrolero permanece bajo vigilancia constante debido al fuerte oleaje, que alcanza los cuatro metros de altura y una embarcación de la Policía Fronteriza está lista con un equipo especializado para dirigirse al buque. Dos remolcadores y un helicóptero también están preparados para sumarse al operativo, ha añadido Zlatanov.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Terremotos hoy, 5 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real
  2. Trump anuncia ataques por tierra contra el narco en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”
  3. Trump avisa a Europa del riesgo de 'desaparición de su civilización' y se ofrece para 'corregir' el rumbo de la mano de los 'partidos patrióticos
  4. Putin: 'Si Europa quiere guerra, estamos listos
  5. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  6. Zelenski asegura que hay una 'oportunidad para la paz', pero alerta de que todavía hay asuntos 'pendientes de resolver
  7. La OTAN ignora las amenazas de Putin de entrar en guerra con Europa y reitera el compromiso con Ucrania
  8. DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Irán detiene a los organizadores de una maratón por la participación de mujeres sin velo

Un buque "fantasma" ruso encalla ante la costa de Bulgaria tras sufrir un ataque ucraniano

Un buque "fantasma" ruso encalla ante la costa de Bulgaria tras sufrir un ataque ucraniano

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica deja al menos 11 muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica deja al menos 11 muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos

Detenidos cuatro activistas por lanzar comida contra la vitrina de la corona imperial del Estado en la Torre de Londres

La jefa de la diplomacia de la UE sostiene que EEUU es el "mayor aliado" de Europa pese a las críticas de Trump

Terremotos hoy, 6 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 6 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Al menos 5 muertos, 4 de ellos civiles, en nuevos choques fronterizos entre Afganistán y Pakistán

Al menos 5 muertos, 4 de ellos civiles, en nuevos choques fronterizos entre Afganistán y Pakistán

Sanae Takaichi: el feminismo matizado (o inexistente) de la primera ministra de Japón