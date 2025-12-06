Un buque "fantasma" ruso encalla ante la costa de Bulgaria tras sufrir un ataque ucraniano

Un petrolero de la "flota fantasma" rusa ha quedado varado frente a la costa de Bulgaria y está en marcha un operativo para evacuar a los 10 tripulantes que iban a bordo del mismo, según han informaron este sábado las autoridades locales. El barco fue atacado hace unas semanas por fuerzas ucranianas y días después ha acabado varado en una playa bulgara.

El 'Kairos' forma parte de lo que se conoce, en argot portuario, como una "flota fantasma". Esta es un conjunto de barcos que operan fuera de los controles habituales internacionales y ocultan su identidad y actividad real. Este buque está registrado formalmente en China y supuestamente se venía usando para el tráfico ilegal de petróleo. Su tripulación ha tenido que solicitar una evacuación ya que no han podido volver a puerto debido al mal tiempo y al fuerte oleaje, según ha explicado a la agencia EFE Anton Zlatanov, director de la Dirección General de Policía Fronteriza bulgara.

Según el oficial búlgaro, el buque fue detectado por la policía fronteriza del país balcánico el viernes en torno al mediodía. "Durante las primeras horas, la tripulación no contactó a las autoridades búlgaras. Sin embargo, más tarde comenzó a responder, indicando que había 10 personas a bordo y que deseaban ser evacuados", ha explicado Zlatanov.

En la lista 'negra' desde 2022

Turquía informó el 28 de noviembre pasado de que el 'Kairos' navegaba hacia el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, cuando se produjo un "ataque externo" que provocó un incendio a unas 28 millas náuticas de la costa turca. El 'Kairos' figura en la lista de buques sujetos a sanciones impuestas contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

El buque acabó tocando fondo aproximadamente a una milla náutica al este de Ahtopol, en el extremo sureste de Bulgaria, cerca de la frontera con Turquía, y su navegación quedó suspendida.

El petrolero permanece bajo vigilancia constante debido al fuerte oleaje, que alcanza los cuatro metros de altura y una embarcación de la Policía Fronteriza está lista con un equipo especializado para dirigirse al buque. Dos remolcadores y un helicóptero también están preparados para sumarse al operativo, ha añadido Zlatanov.