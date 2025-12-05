En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Ucrania denuncia el envío a Corea del Norte de niños "secuestrados" por Rusia
El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, acusó este jueves a Rusia de enviar a niños ucranianos "secuestrados" a campamentos en Corea del Norte para ser "rusificados y militarizados", en el marco de su guerra contra Kiev y del creciente acercamiento militar entre Moscú y Pionyang.
"El Centro Regional de Derechos Humanos informó que se han identificado 165 campamentos donde niños ucranianos están siendo rusificados y militarizados. Están ubicados en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, ¡e incluso Corea del Norte!", escribió el responsable en la red social X.
Las palabras de Lubinets llegan después de que Kateryna Rashevska, experta legal del Centro Regional de Derechos Humanos (una ONG ucraniana), dijera el miércoles durante una sesión en el Senado de Estados Unidos que al menos dos menores ucranianos deportados por Rusia han acabado en el "campamento Songdowon en Corea del Norte".
Nuevas dudas sobre si Putin es capaz de asumir una guerra larga de desgaste
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció esta semana que la teoría de la victoria y las tácticas de negociación del presidente ruso, Vladimir Putin, presuponen que Rusia puede sobrevivir a Occidente y a Ucrania en una guerra de desgaste. Rubio declaró en una entrevista con Fox News que Putin parece ser la parte "más difícil" en el proceso de negociaciones de paz al estar estancado en ese pensamiento. Rubio amplió la reciente declaración de Putin de que Rusia "logrará sus objetivos" sin importar el costo ni el plazo, y señaló que esta es la "mentalidad real" de Putin respecto de la guerra en Ucrania. La bautizada como teoría de la victoria de Putin en la guerra en Ucrania, sostenida durante mucho tiempo, se basa en el supuesto de que el ejército y la economía rusos pueden sobrevivir y superar tanto el apoyo occidental a Ucrania como la propia capacidad de Ucrania para seguir defendiéndose de la agresión rusa. Sin embargo, la realidad tiende a contradecir a Rusia, ya que según datos estadounidenses Rusia posee menos territorio ucraniano actualmente que en los primeros meses de la invasión a principios de 2022. Las fuerzas ucranianas han recuperado más del 50% del territorio que las fuerzas rusas han tomado desde 2022, y la economía de Rusia afronta problemas derivados de su aislamiento. El espacio aéreo todavía está en disputa y el papel de los drones minimiza la capacidad del Kremlin de movilizar más soldados.
Serbia cerrará "en breve" un nuevo contrato de gas con Rusia pese a las sanciones de EEUU
Serbia firmará "en breve" un nuevo acuerdo con Rusia para garantizar el suministro de gas hasta el próximo verano, anunció este viernes el presidente Aleksandar Vucic, en medio de una creciente presión por las sanciones estadounidenses a empresas de hidrocarburos rusas. "Serbia no tendrá problemas con gas. Dentro de poco vamos a firmar un contrato a corto plazo con Rusia, de forma que hasta el verano no habrá problemas", declaró en una entrevista a la televisión comercial serbia Pink. Añadió que el país acordará suministros de gas natural también de otras fuentes, aunque no precisó cuáles.
Petro pide liberar "esclavos" colombianos reclutados como mercenarios de guerra en Ucrania
El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró este jueves su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud". "Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales. Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos.
EEUU evita criticar a Rusia en la OSCE, exige recortes y abandonar políticas "ideológicas"
Estados Unidos evitó este jueves criticar a Rusia en el Consejo Ministerial de la OSCE en Viena y centró su intervención en exigir recortes presupuestarios y abandonar lo que calificó como políticas "ideológicas", como condición para mantener su compromiso con la organización. El jefe de la delegación estadounidense, Brendan Hanrahan, fue uno de los últimos responsables nacionales en intervenir, ya que el turno de palabra se fija por rango y él es un alto funcionario de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado. Mientras la inmensa mayoría de los países europeos, así como Canadá, acusaron a Moscú de librar una guerra ilegal e injustificada contra Ucrania, Hanrahan no criticó a Rusia y centró sus advertencias en la propia OSCE. Estados Unidos, dijo Hanrahan, sigue comprometido con la OSCE porque cree que "si se reforma de forma adecuada, esta organización aún puede desempeñar un papel importante" en un momento en que el presidente Donald Trump "trabaja para restaurar la paz en Europa".
EEUU suspende algunas sanciones al gigante petrolero ruso Lukoil
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el jueves la autorización para que las gasolineras de la marca Lukoil fuera de Rusia sigan operando, con lo que se suspenden algunas sanciones al gigante energético ruso. Esta medida permite que las gasolineras de la marca Lukoil en países como Estados Unidos sigan atendiendo a sus clientes, al tiempo que impide que el dinero vuelva a Rusia, que se encuentra bajo severas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022. La decisión suspende parcialmente las medidas tomadas en octubre por el presidente estadounidense Donald Trump. Se anunció la misma semana en que los negociadores de la Casa Blanca se reunieron con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, para impulsar un acuerdo estadounidense que ponga fin al conflicto.
El espacio aéreo, clave para el final de la guerra de Ucrania
El general jefe del mando de personal de la Academia del Aire de San Javier, el teniente general Fernando Torres San José, ha destacado este jueves la importancia de la formación de los pilotos y los medios disponibles al hablar de la guerra de Ucrania, cuya duración de casi cuatro años se debe en su opinión a que "nadie es capaz de hacerse con el control del espacio aéreo".
Rusia intensifica el reclutamiento militar forzoso en los territorios ocupados de Ucrania
Las autoridades rusas intensifican el reclutamiento militar forzoso de miles de varones en los territorios ocupados ucranianos y su posterior despliegue en operaciones de combate contra Ucrania, que infringe el derecho internacional. Aunque Rusia ha aplicado esta práctica en la península de Crimea, anexionada desde 2014, ahora ha expandido drásticamente el reclutamiento militar en los territorios capturados desde el comienzo de la invasión de 2022, según informan defensores de derechos humanos. En la actualidad los esfuerzos se dirigen principalmente a alistar a la población local en el servicio militar obligatorio, lo que, sobre el papel, no implica automáticamente la participación en combates contra Ucrania, dijo a EFE Onisia Siniuk, analista legal al Centro de Derechos Humanos ZMINA. Sin embargo, una vez incorporados a las Fuerzas Armadas rusas, los alistados se encuentran en una posición altamente vulnerable, en la que son presionados para firmar contratos profesionales y ser enviados derechos al frente, subrayó Siniuk.
Un tribunal ruso condena en rebeldía a cadena perpetua a tres coroneles de Ucrania por un ataque contra Kursk
Un tribunal de Rusia ha condenado este jueves en rebeldía a cadena perpetua a tres coroneles del Ejército ucraniano por un ataque con drones ejecutado en abril contra la ciudad de Kursk, un suceso que se saldó con varios civiles entre los muertos y los heridos y con daños en "edificios residenciales" y "otra infraestructura civil". El Comité de Investigación de Rusia ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los condenados son Dimitri Bondarovich, Andrei Dziania y Vitali Sendziuk, antes de agregar que fueron los responsables de dar la orden de "cometer un acto terrorista" en el ataque, en el que se usaron más de 120 drones cargados con explosivos. Asimismo, ha afirmado que estas tres personas han sido puestas en una lista de sospechosos buscados por las autoridades, dado que no se encuentran en el país, antes de afirmar que todos ellos tendrían que cumplir su sentencia "en una colonia penal de máxima seguridad" en caso de ser detenidos y trasladados a Rusia.
Modi recibe a Putin en el aeropuerto a su llegada a la India
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este jueves a la India para iniciar su primera visita de Estado al país asiático desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, un viaje busca consolidar el apoyo de su socio estratégico en un momento de máxima tensión con Washington. Putin, cuyo avión aterrizó pasadas las 19:00 (13:30 GMT) en el Aeropuerto de Palam en Nueva Delhi, fue recibido por el primer ministro de la India, Narendra Modi, algo poco habitual por parte del líder indio. Ambos mandatarios mantendrán este jueves una reunión informal a puerta cerrada, tras la última celebrada el pasado mes de septiembre en la ciudad china de Tianjin, durante la cumbre la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
- Putin: 'Si Europa quiere guerra, estamos listos
- Trump anuncia ataques por tierra contra el narco en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”
- Zelenski asegura que hay una 'oportunidad para la paz', pero alerta de que todavía hay asuntos 'pendientes de resolver
- Sabemos que esto no va de paz, sino de negocios': el plan que cocinan Rusia y EEUU para hacer caja a costa de Ucrania y de Europa
- Obsesionado, perseverante y, por ahora, victorioso: Marco Rubio coge las riendas de la estrategia de Trump en Venezuela
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Un senador republicano confirma que Trump ha ofrecido a Maduro 'ir a Rusia o a otro país
- Adolf Hitler gana las elecciones regionales en Namibia