DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Hamás acusa a Israel de "incrementar sus violaciones" del alto el fuego en Gaza y pide "medidas serias"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado a Israel de "incrementar sus violaciones" del alto el fuego en la Franja de Gaza, incluidos "asesinatos, demoliciones de viviendas, desplazamiento de civiles y restricciones a la entrada de ayuda humanitaria", antes de reclamar a la comunidad internacional que "adopten medidas serias" para poder fin a estas acciones.

El portavoz del grupo, Hazem Qasem, ha recalcado el incremento israelí de los ataques y "sus violaciones del acuerdo de alto el fuego" con ataques que han afectado a "refugios para personas desplazadas en el centro de la ciudad de Gaza, fuera de la 'línea amarilla'" y han incluido "el asesinato deliberado" de un periodista en Jan Yunis, según un comunicado publicado por Hamás. Unas acciones que, a su juicio "confirman" que Israel "si bine con un cambio de ritmo", continúa "su guerra de exterminio" contra la población del encalve palestino.