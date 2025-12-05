En Directo
Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel
Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se suman a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026
Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se han sumado a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026 después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya decidido en su reunión de este jueves mantener la participación de Israel en la próxima edición del certamen.
Tanto España como Eslovenia (RTVSLO), Países Bajos (AVROTROS) e Irlanda (RTÉ) habían condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel. A ellos se podría sumar Islandia (RÚV), ya que la junta directiva de esta cadena ha avanzado que se reunirán el próximo miércoles para tomar una decisión al respecto.
Estudio oficial israelí reconoce abusos y condiciones críticas de presos palestinos
Un informe de la Defensoría Pública de Israel publicado este jueves concluyó que las condiciones de los presos palestinos por motivos de seguridad se deterioraron gravemente tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluyendo hacinamiento extremo, hambre y palizas casi diarias para muchos. "Resulta difícil describir con palabras la sensación de hacinamiento extremo, asfixia, frío y calor, y las malas condiciones sanitarias que prevalecen en algunas instalaciones penitenciarias y que caracterizan la difícil experiencia de los reclusos", detalla el documento oficial. El informe, al que ha podido acceder EFE, es el resultado de una auditoría de la Defensoría Pública -dependiente del Ministerio de Justicia de Israel-, y sostiene que el empeoramiento de las condiciones de los presos palestinos constituyen "una de las crisis de detención más graves que ha conocido el Estado".
Israel mata a más civiles palestinos en Gaza mientras bombardea el Líbano
Aviones de guerra israelís han atacado las ciudades de Mahrouna, Jbaa, al-Majadel y Braashit en el sur del Líbano, un día después de las primeras conversaciones directas en décadas entre líderes civiles. El presidente libanés, Joseph Aoun, dice que se llevarán a cabo más conversaciones con Israel a finales de este mes a pesar de los ataques israelís, y agregó que el objetivo es evitar una "segunda guerra". Yasser Abu Shabab, líder de una banda armada acusada de colaborar con Israel para contrarrestar a Hamás en Gaza y de robar ayuda humanitaria, ha sido abatido en la Franja.
Israel participará en Eurovisión 2026 y España, Irlanda y Países Bajos se retiran
Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado este jueves en votación durante su asamblea general las reformas del festival planteadas por la organización de Eurovisión y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso. "La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones", según el resultado de la votación. Inmediatamente después de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS) e Irlanda (RTÉ) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba. Junto a ellas, también se espera que se ausenten de esta edición Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV), las otras dos cadenas que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara.
Israel ha matado a 366 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego
Al menos 366 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior. El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron ayer los cuerpos de 8 fallecidos, seis de ellos asesinados a lo largo del miércoles y dos recuperados de entre los escombros. Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 938.
El Ejército israelí anuncia próximo ataque contra la estructura de Hizbulá en el sur de Líbano
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, anunció en el mediodía de este jueves que atacarán "en el corto plazo" una supuesta infraestructura militar terrorista de la milicia chíi Hizbulá "en todo el sur de Líbano". "A los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes a ellos en los pueblos de Jabaa y Pasta, permanecer en el área designada los pone en riesgo", afirmó Adraee en un vídeo publicado en su cuenta de X junto a dos ilustraciones con las zonas que pide evacuar antes de la ofensiva. Y añadió que, al menos, deben alejarse 300 metros de las instalaciones marcadas y supuestamente usadas por Hizbulá "en sus intentos prohibidos de recuperar sus actividades en la zona". A pesar de que justo hace una semana se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés son prácticamente diarios y recientemente atacaron incluso los suburbios de Beirut para acabar con la vida de Haizam Ali Tabatabai, jefe militar de Hizbulá.
Netanyahu nombra próximo jefe del Mosad a su asesor militar, Roman Gofman
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, nombró este jueves como próximo jefe del Mosad (servicio de inteligencia exterior) a su asesor en materia militar, Aluf Roman Gofman, en sustitución de David Barnea, al que reemplazará en junio de 2026 cuando finalice su mandato de cinco años. En un comunicado, la oficina de Netanyahu informó de que Gofman, actualmente secretario militar del primer ministro, será la persona que tome el mando del servicio de inteligencia y destacó que es el candidato "más digno y más idóneo para el cargo". La nota destaca que ha ocupado varios puestos en el Ejército israelí y que su nombramiento como secretario militar del primer ministro en mayo de 2024 "demostró sus excepcionales capacidades profesionales". En este último puesto, indica que mantuvo contacto continuo con todos los servicios de inteligencia, especialmente con el Mosad.
Hamás acusa a Israel de "incrementar sus violaciones" del alto el fuego en Gaza y pide "medidas serias"
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado a Israel de "incrementar sus violaciones" del alto el fuego en la Franja de Gaza, incluidos "asesinatos, demoliciones de viviendas, desplazamiento de civiles y restricciones a la entrada de ayuda humanitaria", antes de reclamar a la comunidad internacional que "adopten medidas serias" para poder fin a estas acciones.
El portavoz del grupo, Hazem Qasem, ha recalcado el incremento israelí de los ataques y "sus violaciones del acuerdo de alto el fuego" con ataques que han afectado a "refugios para personas desplazadas en el centro de la ciudad de Gaza, fuera de la 'línea amarilla'" y han incluido "el asesinato deliberado" de un periodista en Jan Yunis, según un comunicado publicado por Hamás. Unas acciones que, a su juicio "confirman" que Israel "si bine con un cambio de ritmo", continúa "su guerra de exterminio" contra la población del encalve palestino.
Abás agradece a China el envío de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza
El presidente palestino, Mahmud Abás, ha agradecido este jueves al Gobierno chino el envío de ayuda por valor de 100 millones de dólares para "aliviar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza e impulsar los programas de reconstrucción". "Esta generosa iniciativa encarna la postura firme de China en apoyo a la justicia y refleja la profunda solidaridad humanitaria y moral demostrada por los líderes chinos hacia el pueblo palestino ante la agresión y el sufrimiento sin precedentes que padece", ha señalado Abás en una carta de agradecimiento al presidente chino, Xin Jinping, publicada por la agencia oficial palestina Wafa.
Desde el recrudecimiento del conflicto entre Palestina e Israel en 2023, China ha expresado su "consternación" por los ataques israelíes contra la población civil gazatí y ha reiterado su apoyo a la solución de dos Estados. Xi había anunciado durante la mañana de este jueves la donación y, tras reunirse en Pekín con el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que ambos países trabajarán conjuntamente para avanzar hacia "una solución completa, justa y duradera" en Oriente Medio.
Ascienden a diez los palestinos heridos por ataques de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada
Suben a diez los palestinos heridos este jueves en distintos ataques de colonos israelíes ocurridos en tres puntos diferentes de la Cisjordania ocupada. Según ha informado la Media Luna Roja Palestina, este jueves ha atendido y derivado a un hospital cercano a un padre y una hija que fueron agredidos por un grupo de colonos, en un altercado en el que les incendiaron el coche familiar, cerca del asentamiento de Eli (centro-norte de Cisjordania). Por otra parte, la organización humanitaria atendió a un hombre de 64 años en otro ataque de colonos próximo al cruce de Karameh, al este de Jericó junto al río Jordán.
Estos tres casos se suman al de los siete agricultores que este jueves han resultado heridos en un ataque de colonos al norte de Hebrón (al sur de Cisjordania ocupada), cuando israelíes armados del asentamiento ilegal de Karmei Tzur les agredieron con piedras, porras y gas pimienta, tratando de acceder a sus tierras.
