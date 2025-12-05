Inundaciones
Más de 1.600 fallecidos por las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia
Más de 1,1 millones de personas han sido desplazadas a refugios y lugares más seguros en estos tres países, donde el desastre deja pérdidas superiores a los 12.000 millones de dólares
EFE
Al menos 1.608 personas han perdido la vida por las inundaciones que persisten y que se ven amenazadas por pronósticos de lluvias este viernes en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, que hoy ha actualizado su balance de víctimas y sumó casi 90 decesos.
Con este reporte, el total de muertos ha subido a 276 en Tailandia, donde las autoridades estiman que cuatro millones de personas se han visto afectadas por el mal tiempo, mientras numerosas calles siguen hoy inundadas en siete provincias del sur.
Aunque el Gobierno no publica el total de desaparecidos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó el jueves que 367 personas estaban reportadas como desaparecidas en el país.
Entretanto, en Indonesia, el país más golpeado por la coincidencia de ciclones en el sur y sudeste de Asia, el total de fallecidos ha subido este viernes a 846, con 547 desaparecidos, cerca de 2.700 heridos y alrededor de 3,5 millones de afectados.
Los equipos de emergencia siguen desplegados en las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental -todas situadas en la isla de Sumatra- para distribuir alimentos y brindar atención médica, mientras sortean obstáculos como carreteras inundadas, puentes colapsados y vías cubiertas de sedimentos.
En el caso de Sri Lanka, el conteo matutino elevó a 486 los fallecidos y bajó a 341 el número de desaparecidos, según los reportes oficiales.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) han lanzado un pedido de ayuda internacional para el país, basado en 6,2 millones de dólares para asistir a la población afectada, estimada en 1,8 millones de personas.
Este viernes, un pronóstico de lluvias amenaza las labores de rescate y limpieza en las zonas afectadas.
Más de 1,1 millones de personas han sido desplazadas a refugios y lugares más seguros en estos tres países, donde el desastre deja pérdidas superiores a los 12.000 millones de dólares en conjunto.
Además, el mal tiempo causó nuevas inundaciones la noche del jueves en Vietnam, en la provincia central de Lam Dong, donde las autoridades estiman que cerca de 2.000 viviendas sufrieron daños por corrimientos de tierra, agua desbordada y árboles caídos.
La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores.
