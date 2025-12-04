Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Aliados aportan 1.000 millones más en armas para Ucrania mientras confían en negociación
Los ministros de Exteriores de la OTAN continuaron este miércoles mostrando su apoyo a Ucrania con la contribución de varios aliados de 1.000 millones de euros a la iniciativa para comprar armas estadounidenses para Kiev, mientras mantienen su confianza en que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por la paz tendrán resultado. "Creo que son en total seis países, quizá incluso siete, dependiendo de algunas decisiones finales en sus capitales, los que se han comprometido con el programa PURL, lo que también es testimonio de que lo estamos consiguiendo y de que el reparto de la carga está ahora en una situación mucho mejor", indicó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa tras la ministerial.
Presidentes de Francia y China se reúnen para discutir sobre Ucrania y comercio
El presidente francés, Emmanuel Macron, se encontró el jueves en Pekín con su par chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto discutir un alto el fuego en Ucrania y las relaciones comerciales. Macron y su esposa Brigitte fueron recibidos por Xi y su pareja, Peng Liyuan, en el Gran Salón del Pueblo de la capital. El líder francés, en su cuarta visita a China desde que llegó al poder en 2017, también tiene previsto encontrarse con el primer ministro, Li Qiang, antes de trasladarse a Chengdu, donde recientemente fueron devueltos dos pandas gigantes prestados a Francia. Macron ha intentado presionar a Xi para que ayude a alcanzar un alto el fuego en Ucrania, cuya guerra con Rusia entra a su cuarto invierno. "Contamos con China, al igual que nosotros un miembro permanente del Consejo de Seguridad (...), para presionar a Rusia, de modo que Rusia y, en particular, Vladimir Putin, finalmente acceda a un alto el fuego", declaró esta semana el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot.
Alemania activa un sistema antiaéreo adquirido de Israel para protegerse contra amenazas de misiles balísticos
La Fuerza Aérea de Alemania ha activado este miércoles el sistema antiaéreo 'Arrow 3', adquirido de Israel, para protegerse contra amenazas de misiles balísticos, en el marco del incremento de las inversiones alemanas en defensa aérea en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El inspector de la Fuerza Aérea Holger Neumann ha afirmado durante un discurso en un campo de entrenamiento militar en Annaburger Heide (este) que ahora existe una "capacidad completamente nueva de importancia estratégica". Para Neumann, la invasión rusa de Ucrania y el despliegue de nuevos misiles rusos han dejado claro "cuán real se ha vuelto la amenaza, antes abstracta, y cuán urgente" es su "defensa contra los misiles balísticos de largo alcance". Previamente, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, había declarado a dpa en Berlín que el sistema ha añadido una nueva dimensión a la defensa del país europeo: "Con esta capacidad estratégica, única entre nuestros socios europeos, consolidamos nuestro papel central en el corazón de Europa".
La cesión de territorios de Ucrania, clave en las negociaciones de paz
La intensa actividad diplomática no ha logrado alcanzar un acuerdo sobre la cuestión clave de los territorios que debería ceder Ucrania a Rusia para alcanzar la paz. Rusia reclama que Kiev le ceda completamente la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el epicentro actual de los combates. La reunión de los negociadores Witkoff y Kushner durante casi cinco horas con Putin, sirvió para exponer el plan presentado por Washington hace dos semanas y revisado posteriormente tras consultas con los ucranianos, pero no supuso avances. Rusia controla ya aproximadamente el 19% de Ucrania. Aunque "algunas propuestas estadounidenses pueden ser discutidas", declaró el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, lo cierto es que la superioridad rusa (no abrumadora) en el frente dificulta que Ucrania se enroque completamente a la hora de ceder una zona conquista del territorio. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles que Moscú está dispuesto a reunirse "tantas veces como sea necesario" con responsables estadounidenses para encontrar una salida al conflicto, pero sin renunciar a sus objetivos maximalistas salvo contrapartidas importantes.
Jáqueres rusos identifican a autores de ataques contra petroleros en mar Negro
Los grupos de jáqueres prorrusos Beregini, Killnet y Ciber Serp aseguraron este miércoles haber identificado a los autores de los recientes ataques de drones náuticos contra petroleros de la flota fantasma rusa en el mar Negro y vincularon al exjefe del Ejército de Ucrania, Valeri Zaluzhni, a estos incidentes. "Cumplimos nuestra promesa y publicamos los datos del comandante de la Brigada 385 de drones náuticos, capitán de navío Alexandr Scheptsov. Justamente él es quien se ocupa de la organización y planificación de atentados terroristas en el mar Negro", informó en Telegram el grupo Beregini. También identificaron como responsable al capitán de corbeta Maxim Lischuk, quien dirige una división de sistemas náuticos no tripulados, y la lista de efectivos de esta unidad de operaciones especiales. "Toda la información sobre estas personas está en nuestro sitio web", señalaron. Los jáqueres indicaron que estos atentados terroristas se llevan a cabo "siguiendo los planes de Londres para torpedear una vez más las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú". En particular, afirmaron que se trata de atentados organizados por altos mandos del Estado mayor de Ucrania vinculados a Zaluzhni y el Mi6 británico.
Rutte pide mantener el apoyo financiero a Ucrania incluso si no se logra un consenso para usar activos rusos
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reclamado este miércoles a los aliados mantener el apoyo financiero a Ucrania, incluso si la Unión Europea no logra un consenso para usar activos rusos congelados en Europa para un préstamo de reparación, aunque considera que usar los activos rusos "facilitaría" el respaldo económico a Kiev. "Ucrania no puede quedarse sola. Tenemos que asegurarnos de que el dinero siga ahí, como hemos hecho durante los últimos años. Hemos podido obtener el dinero necesario para Ucrania, incluso sin los activos congelados", ha indicado el jefe político de la OTAN en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores aliados. Según Rutte, los aliados europeos están comprometidos a explorar el uso de los activos rusos congelados, aunque en todo caso ha avisado que "si eso no ocurre" tendrán que buscar otra vía de financiación. "Entonces está absolutamente claro que necesitaremos obtener el dinero de otra manera", ha ahondado. "Veamos hasta dónde llegamos, porque, por supuesto, eso facilitaría las cosas", ha argumentado.
Rusia y Ucrania, dispuestas a seguir negociando para poner fin al conflicto
Moscú y Kiev se mostraron este miércoles dispuestos a proseguir las conversaciones sobre el conflicto de Ucrania, al día siguiente de la reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el emisario norteamericano Steve Witkoff, que no desembocó en ningún avance concreto. Estados Unidos lleva semanas intentando que ambos bandos acepten un plan de paz tras casi cuatro años de combates desencadenados por la ofensiva del Kremlin contra Ucrania en 2022. Sin embargo, es muy difícil alcanzar un compromiso mientras el ejército ruso sigue avanzando en el frente. El asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, consideró que los recientes "éxitos" del ejército ruso en el campo de batalla "influyeron" en las conversaciones sobre Ucrania.
El primer ministro de Bélgica dice que un préstamo con activos rusos "no es viable"
El primer ministro belga, Bart De Wever, ha reiterado su rechazo a la idea de un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos, como ha propuesto este miércoles la Comisión Europea para financiar la ayuda a Ucrania, al considerar que "no es viable". "En las condiciones actuales, un préstamo para la recuperación de Ucrania utilizando los activos rusos congelados en Bélgica no es viable" dijo De Wever en declaraciones a la radiotelevisión flamenca VTM. "No puedo imaginar que la Comisión Europea se atreva a confiscar a una empresa privada (en referencia a Euroclear) contra la voluntad de un Estado miembro. Es lo nunca visto", dijo el primer ministro belga, informó la agencia Belga. "Muchos países guardan silencio, y entiendo por qué. Todos entienden que nuestras demandas son racionales y razonables. La pregunta es si podrán satisfacerlas. Hasta ahora no han podido", indicó el primer ministro belga. Ya a primera hora de este miércoles el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, había dicho que Bélgica siente que "no se le ha escuchado".
Los avances en el frente de Rusia frenan las conversaciones de paz
Los recientes avances del ejército ruso en el campo de batalla "influyeron" en las conversaciones sobre Ucrania, afirmó este miércoles el Kremlin, un día después de la reunión en Moscú entre el presidente Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff. "Los éxitos del ejército ruso en el campo de batalla de las últimas semanas influyeron en el desarrollo y el rumbo de las negociaciones", declaró a la prensa Yuri Ushakov, el asesor diplomático del presidente ruso. "Nuestros soldados rusos, con sus hazañas militares, han contribuido a que las evaluaciones sobre los medios de resolución pacífica por parte de los socios extranjeros sean más adecuadas", añadió. Tras la reunión del martes en Moscú entre Putin y Witkoff, el Kremlin habló de una discusión "útil" y "constructiva", subrayando al mismo tiempo que "aún queda mucho trabajo por hacer".
Hungría y Eslovaquia llevarán a la UE a los tribunales por el veto a energía rusa en 2027
Hungría anunció este miércoles que, junto a Eslovaquia, recurrirá ante la justicia europea el plan de la Unión Europea (UE) para vetar de forma permanente las importaciones de gas y petróleo ruso antes de finales de 2027, al considerarlo un "dictado inaceptable" que vulnera sus competencias energéticas.
