Jáqueres rusos identifican a autores de ataques contra petroleros en mar Negro

Los grupos de jáqueres prorrusos Beregini, Killnet y Ciber Serp aseguraron este miércoles haber identificado a los autores de los recientes ataques de drones náuticos contra petroleros de la flota fantasma rusa en el mar Negro y vincularon al exjefe del Ejército de Ucrania, Valeri Zaluzhni, a estos incidentes. "Cumplimos nuestra promesa y publicamos los datos del comandante de la Brigada 385 de drones náuticos, capitán de navío Alexandr Scheptsov. Justamente él es quien se ocupa de la organización y planificación de atentados terroristas en el mar Negro", informó en Telegram el grupo Beregini. También identificaron como responsable al capitán de corbeta Maxim Lischuk, quien dirige una división de sistemas náuticos no tripulados, y la lista de efectivos de esta unidad de operaciones especiales. "Toda la información sobre estas personas está en nuestro sitio web", señalaron. Los jáqueres indicaron que estos atentados terroristas se llevan a cabo "siguiendo los planes de Londres para torpedear una vez más las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú". En particular, afirmaron que se trata de atentados organizados por altos mandos del Estado mayor de Ucrania vinculados a Zaluzhni y el Mi6 británico.