Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Entierro de un soldado en Ucrania.

Entierro de un soldado en Ucrania. / EFE / SERGEY DOLZHENKO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

  1. Putin: 'Si Europa quiere guerra, estamos listos
  2. Trump anuncia ataques por tierra contra el narco en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”
  3. Zelenski asegura que hay una 'oportunidad para la paz', pero alerta de que todavía hay asuntos 'pendientes de resolver
  4. Despliegue militar total de Trump frente a Venezuela: ¿invasión, cambio de régimen o presión por el petróleo?
  5. Desánimo en Ucrania ante el endeble proceso de paz: 'Nos humillan, una y otra vez. Es casi un acto de depredación
  6. Sabemos que esto no va de paz, sino de negocios': el plan que cocinan Rusia y EEUU para hacer caja a costa de Ucrania y de Europa
  7. Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil en California
  8. Adolf Hitler gana las elecciones regionales en Namibia

DIRECTO | Los avances de Rusia en el frente frenan las conversaciones de paz

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

"Fue en un tono de respeto y cordial". Maduro confirma que conversó por teléfono con Trump "hace unos diez días"

Nvidia advierte que nadie sabe realmente el impacto futuro de la Inteligencia Artificial en la seguridad nacional

Trump revierte normas de Biden de eficiencia energética para los fabricantes de coches

El Gobierno de Trump no descarta redadas o detenciones de inmigrantes durante el Mundial

¿Quién es quién en el nuevo buró político de Nicolás Maduro?

La OTAN ignora las amenazas de Putin de entrar en guerra con Europa y reitera el compromiso con Ucrania