'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia de Maduro, detalla a Trump las supuestas conexiones del régimen con el Cártel de los Soles

El exgeneral Hugo 'El Pollo' Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia chavista, detalló en una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la supuesta conexión del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles y ofreció colaboración a las autoridades, confirmó a EFE su abogado este jueves. 'El Pollo' Carvajal, que espera sentencia en una prisión federal estadounidense tras declararse culpable de los cargos de narcotráfico y posesión de armas, aseguró que quiere reivindicarse: "Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que EEUU pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años". "Fui testigo directo de cómo el Gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que hoy dirigen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El objetivo de esta organización, hoy conocida como el Cartel de los Soles, es usar las drogas como un arma contra EEUU", escribió Carvajal.

La Administración de Trump considera a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, que considera un grupo terrorista, algo que Caracas niega tajantemente. En el texto de la carta, compartida inicialmente al medio local 'The Dallas Express' por su abogado Robert Feitel, 'El Pollo' Carvajal asegura que la llegada a las ciudades estadounidenses de drogas "a través de nuevas rutas" no fue obra de "traficantes independientes", sino de "políticas deliberadas" de Caracas.

Ayuda de las FARC, ELN, Cuba y Hizbulá

"Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con ayuda de las FARC, el ELN, operadores cubanos y Hizbulá", dijo Carvajal, que explicó que el Gobierno venezolano proporcionó "armas, pasaportes e impunidad" a estas organizaciones. Según Carvajal, el expresidente Chávez decidió reclutar a líderes del narcotráfico y armar bandas como la conocida Tren de Aragua y ordenó enviar a "miles de miembros fuera del país", en coordinación con los ministerios del Interior, de Prisiones, la Guardia Nacional y la policía nacional. "Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando criminalidad y caos al exterior, con el fin de atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad dentro de Venezuela", reveló Carvajal.

Excusa para Trump

La misiva del exgeneral coincide con las acusaciones de Trump y su Administración de que Maduro es "líder de una red de narcotráfico", con la que justifican sus amenazas de expandir a territorio venezolano las acciones militares de la campaña antinarcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. "Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza", insiste Carvajal en su carta, donde además afirma que "la política de fronteras abiertas" del expresidente Joe Biden ofreció a Caracas la "oportunidad para enviar a estos operadores a EEUU". La carta reproduce la visión de la Administración de Trump sobre el Gobierno de Venezuela, que - según el exjefe de la Inteligencia- "está en guerra con EEUU, usando las drogas, las bandas criminales, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas".

Aumento de la tensión

De acuerdo con el antiguo general, se podría incluso estar subestimando hasta dónde estaría dispuesto a llegar Maduro para aferrarse al poder. "Tienen planes de contingencia para todos los escenarios extremos con tal de no soltar el control", asegura. La misiva de Carvajal coincide con el aumento de la tensión entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y los indultos de Trump al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado en EEUU por narcotráfico, y al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar y su esposa, acusados de recibir sobornos, este último tras una carta de sus hijas elogiando al mandatario.