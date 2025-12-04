Mogherini dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude

La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha presentado este jueves su dimisión como rectora del Colegio de Europa, puesto que ocupa desde mayo de 2020, tras ser imputada por un presunto caso de corrupción y fraude con fondos europeos que afecta a esta institución.

"Con el máximo rigor y equidad con que siempre he desempeñado mis funciones, hoy he decidido dimitir como Rectora del Colegio de Europa y Directora de la Academia Diplomática de la Unión Europea", ha dicho Mogherini en un comunicado. Es precisamente esta Academia Diplomática la institución cuya asignación está siendo investigada.

Imputados

La policía belga detuvo el pasado martes a Mogherini y otras dos personas, el hasta ahora director general de la Comisión Europea para Oriente Medio, el Norte de África y el Golfo, Stefano Sannino, además de otro cargo del Colegio de Brujas. Los tres fueron finalmente imputados el miércoles por fraude y corrupción en materia de contratación, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

Los acusados fueron detenidos después de que la policía federal belga registrara sus domicilios, además de las sedes del Servicio de Acción Exterior de la UE, y el campus del Colegio de Europa en Brujas. Tras prestar declaración ante el juez, quedaron en libertad al considerar las autoridades que no existía riesgo de fuga en ningún caso.

Sanino, un conocido diplomático italiano que fue secretario general del Servicio de Acción Exterior del bloque entre 2021 y 2025, tenía previsto jubilarse al acabar el año. En vista de la acusación, el italiano ha decidido abandonar el cargo prematuramente.

Fraude y corrupción

La investigación, liderada por la Fiscalía Europea Antifraude, se centra en la Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de formación para jóvenes diplomáticos. Este fue adjudicado por el Servicio de Acción Exterior al Colegio de Europa para el curso 2021-2022. La Fiscalía tiene "fuertes sospechas" de que los dirigentes de la institución educativa habrían sido informados de los criterios del procedimiento de licitación, lo que habría facilitado que se les adjudicara el proyecto.

Mogherini ha defendido su inocencia asegurando que tiene "plena confianza en el sistema judicial". La italiana ha agradecido en su carta de renuncia "la confianza, la estima y el apoyo que me han demostrado y siguen demostrando estudiantes, profesorado, personal y antiguos alumnos del Colegio y de la Academia".