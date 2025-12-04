DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Netanyahu insta a los milicianos atrincherados en Rafah que se rindan y entreguen las armas

Al menos cuatro soldados israelís resultaron heridos, uno de ellos en estado grave, en combates que estallaron en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, este miércoles, informó el Ejército de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado deseó "una pronta recuperación a los heroicos soldados". "Nuestra política es clara: Israel no tolerará daños a los soldados y responderá en consecuencia", advirtió. La situación en Rafah es delicada puesto que continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás, aunque Israel eleva esta cifra a centenares, en túneles, lo que está desencadenando este tipo de incidentes. Hasta ahora, el Gobierno de Netanyahu ha mantenido que su postura ante estos milicianos atrapados en la ciudad fronteriza con Egipto es la de "capturarlos o eliminarlos", a no ser que se rindan y entreguen las armas. Hamas, sin embargo, ha venido advirtiendo de que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la línea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelís.