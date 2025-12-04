DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Netanyahu dice que irá a Nueva York pese a amenaza de arresto del alcalde electo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que todavía planea visitar Nueva York a pesar de las amenazas del alcalde electo, Zohran Mamdani, de arrestarlo en cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI). "Sí, iré a Nueva York", dijo Netanyahu durante una entrevista virtual en un foro de The New York Times. Cuando le preguntaron si buscaría hablar con Mamdani, Netanyahu respondió: "Si cambia de opinión y dice que tenemos derecho a existir, será un buen comienzo para una conversación". Mamdani, quien se convertirá en el primer alcalde musulmán y de origen surasiático de Nueva York cuando asuma el cargo, ha dicho repetidamente que apoya el derecho a Israel a existir. Sin embargo, se ha resistido a afirmar que Israel tenga el derecho de ser un "Estado judío", al considerar que ningún país debería tener una "jerarquía de ciudadanía" basada en la religión u otros factores.
Israel ataca el sur de Gaza tras un incidente en Rafah con cinco soldados heridos
El Ejército de Israel lanzó un ataque contra el sur de la Franja de Gaza el miércoles por la noche en respuesta a los combates previos en Rafah que dejaron cinco soldados israelíes heridos. Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) informaron en un comunicado que el ataque se dirigió contra "un terrorista de Hamás" pero no proporcionaron más detalles del bombardeo y aumentaron el número de afectados de cuatro a cinco uniformados. Además, argumentaron que el ataque responde a una "violación flagrante" del alto el fuego entre Israel y Hamás, en referencia al incidente en Rafah, una zona en el sur del enclave bajo total control israelí. Según la versión del Ejército, los combates se desencadenaron cuando sus tropas se encontraron "con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina".
Más de 200 celebridades piden la liberación del líder palestino Marwan Barghouti
Más de 200 celebridades, entre ellas la escritora francesa y premio Nobel Annie Ernaux, el actor español Javier Bardem y el cantante Sting, pidieron el miércoles en una carta abierta la liberación de Marwan Barghouti, líder palestino encarcelado en Israel desde 2002. Barghouti, de 66 años, exfuncionario de Fatah, aboga por una solución política al conflicto israelí-palestino. A veces llamado el 'Mandela palestino' por sus partidarios, es conocido por su lucha contra la corrupción y se le cita como posible sucesor del presidente palestino Mahmud Abás. La carta abierta, vista por AFP, incluye las firmas de estrellas de cine como Josh O'Connor, Benedict Cumberbatch y Justine Triet, así como de músicos como la banda de rock irlandesa Fontaines D.C. y Sting. Las escritoras Sally Rooney y Margaret Atwood también han prestado su apoyo, al igual que los exfutbolistas Eric Cantona y Gary Lineker.
Israel derriba el edificio de la familia de un palestino detenido
Israel demolió este miércoles el edificio en el que vivía en Nablús (norte de Cisjordania) la familia de un detenido, informa Al Jazeera. En concreto, la vivienda pertenecía a la familia de Abdul Karim Sanoubar, un hombre de 30 años sospechoso de un atentado con bombas, actualmente detenido en Israel. Más de 30 personas vivían en el edificio de apartamentos, todas ellas castigadas colectivamente por las presuntas acciones de Sanoubar. La familia Sanoubar afirma que los soldados israelís solo dieron dos minutos para salir de sus casas. El bloque de apartamentos donde vivía la familia fue demolido.
Netanyahu insta a los milicianos atrincherados en Rafah que se rindan y entreguen las armas
Al menos cuatro soldados israelís resultaron heridos, uno de ellos en estado grave, en combates que estallaron en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, este miércoles, informó el Ejército de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado deseó "una pronta recuperación a los heroicos soldados". "Nuestra política es clara: Israel no tolerará daños a los soldados y responderá en consecuencia", advirtió. La situación en Rafah es delicada puesto que continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás, aunque Israel eleva esta cifra a centenares, en túneles, lo que está desencadenando este tipo de incidentes. Hasta ahora, el Gobierno de Netanyahu ha mantenido que su postura ante estos milicianos atrapados en la ciudad fronteriza con Egipto es la de "capturarlos o eliminarlos", a no ser que se rindan y entreguen las armas. Hamas, sin embargo, ha venido advirtiendo de que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la línea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelís.
El ejército israelí realiza demoliciones en Gaza
El corresponsal de Al Jazeera en la Franja de Gaza informa de que el ejército ha llevado a cabo una operación de demolición dentro de la llamada línea amarilla, en la zona sureste de Jan Yunis. La línea amarilla delimita zonas de la Franja que aún están bajo control del ejército israelí. El ejército continúa demoliendo edificios dentro de su zona de control, lo que agrava aún más la crisis de desplazamientos en Gaza, donde decenas de miles de personas viven en tiendas de campaña sin un hogar al que regresar.
El ejército israelí afirma que cuatro soldados resultaron heridos en un enfrentamiento en Rafah
El ejército israelí afirma que durante una operación en el este de Rafah, sus fuerzas se encontraron con varios combatientes que emergieron de una “estructura subterránea en la zona”. Durante el enfrentamiento, un soldado israelí resultó gravemente herido y tres resultaron heridos de gravedad. Los soldados fueron evacuados al hospital para recibir tratamiento médico.
La cifra de muertos en Gaza supera las 70.100 personas
Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica, han informado de que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a más de 70.100, mientras que los heridos se sitúan ahora en 171.000. Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.
Egipto reitera rechazo a desplazamiento de palestinos tras anuncio israelí de abrir Rafah
El Gobierno egipcio reiteró este miércoles su rechazo a "cualquier desplazamiento de palestinos de sus tierras", después de que las autoridades de Israel anunciaran que permitirán la salida de residentes de la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah, que conecta con Egipto, en "los próximos días". "Egipto reafirma su rechazo a cualquier desplazamiento de palestinos de sus tierras", dijo en declaraciones a la televisión egipcia Al Qahera News el jefe del Servicio de Información Estatal de Egipto, Diaa Rashwan, que actúa como portavoz del Gobierno del país norteafricano. De acuerdo con el medio, Raswhan insistió en que "Israel sabe muy bien" que el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que dio paso al alto el fuego implementado el pasado 10 de octubre, pone énfasis en "no obligar a los palestinos a abandonar sus tierras en Gaza". El propio Servicio de Información Estatal ya negó este miércoles la existencia de un acuerdo con Israel para reabrir Rafah tras el anuncio del COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, y que afirmó que la salida de los gazatís se facilitaría mediante "la coordinación con Egipto".
Los escombros y edificios derrumbados en Gaza dificultan la retirada de explosivos
La retirada de municiones explosivas sin detonar en Gaza requerirá más tiempo porque se encuentran entre los edificios derrumbados, advirtió este miércoles el responsable en los Territorios Palestinos Ocupados del Servicio de la ONU para la Acción contra las Minas (UNMAS), Julius Van Der Walt. Esto es frecuente en contextos donde se usan armas explosivas en zonas pobladas, aclaró Van Der Walt en rueda de prensa. Los edificios pueden presentar capas de explosivos, algo que "consume mucho tiempo" porque esos escombros tienenque ser procesados sistemáticamente y escaneados para detectar cualquier resto sin detonar, explicó. "No es como lo que hemos estado haciendo en zonas minadas, donde hacíamos un desminado y eso permitía la reconstrucción y la recuperación temprana", precisó Van Der Walt.
