DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego.

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego. / Omar Ashtawy / Europa Press

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Putin: 'Si Europa quiere guerra, estamos listos
  2. Trump anuncia ataques por tierra contra el narco en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”
  3. Zelenski asegura que hay una 'oportunidad para la paz', pero alerta de que todavía hay asuntos 'pendientes de resolver
  4. Despliegue militar total de Trump frente a Venezuela: ¿invasión, cambio de régimen o presión por el petróleo?
  5. Desánimo en Ucrania ante el endeble proceso de paz: 'Nos humillan, una y otra vez. Es casi un acto de depredación
  6. Sabemos que esto no va de paz, sino de negocios': el plan que cocinan Rusia y EEUU para hacer caja a costa de Ucrania y de Europa
  7. Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil en California
  8. Adolf Hitler gana las elecciones regionales en Namibia

DIRECTO | Los avances de Rusia en el frente frenan las conversaciones de paz

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

"Fue en un tono de respeto y cordial". Maduro confirma que conversó por teléfono con Trump "hace unos diez días"

Nvidia advierte que nadie sabe realmente el impacto futuro de la Inteligencia Artificial en la seguridad nacional

Trump revierte normas de Biden de eficiencia energética para los fabricantes de coches

El Gobierno de Trump no descarta redadas o detenciones de inmigrantes durante el Mundial

¿Quién es quién en el nuevo buró político de Nicolás Maduro?

La OTAN ignora las amenazas de Putin de entrar en guerra con Europa y reitera el compromiso con Ucrania