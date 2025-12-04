Extremadura, epicentro electoral: los líderes nacionales invaden desde este jueves la campaña

Que las elecciones autonómicas de Extremadura del 21 de diciembre se juegan en clave nacional, queda aún más que claro en los actos que los partidos han preparado para el arranque de campaña. Los líderes se desplazarán a la región desde este jueves para arropar a sus candidatos. Porque lo que está en juego no son solo los escaños de la Asamblea de Extremadura, sino el arranque de un ciclo electoral en varias autonomías y, más tarde o más temprano (nunca más allá de 2027), los comicios nacionales. La pugna por los votos a derecha e izquierda y entre los flancos (entre PP y Vox, y entre PSOE y su izquierda), en un periodo especialmente complejo por la tensión de la política nacional, se dirime en un primer escenario, el extremeño, sorprendido por ser el centro que nunca es.

Sánchez abre en Plasencia

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, viajará este jueves a Plasencia para arropar a su candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Lo hará en el mitin de arranque de campaña, a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos. Intervendrá la presidenta de la Asamblea de Extremadura y candidata, Blanca Martín, y asistirán todas las personas integradas en la candidatura del PSOE por la provincia de Cáceres.

Feijóo acompaña a Guardiola

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañará a su candidata, María Guardiola, en el inicio de campaña. Estará en Don Benito, donde paseará por la localidad y atenderá a los medios de comunicación. Después, intervendrá en una comida-mitin con la presidenta extremeña. Ya por la tarde de este jueves, Feijóo irá a Villanueva de la Serena (Badajoz) y a continuación asistirá a un partido de fútbol en Almendralejo, de la Copa del Rey, entre el CD Extremadura y el Sevilla. Allí participará en la pegada de carteles.

El viernes, Feijóo iniciará el día en Mérida para apoyar al sector primario y desplazarse posteriormente al Casar de Cáceres. Desde allí se trasladará a Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, para participar en un acto electoral.

Abascal continúa su gira

El presidente de Vox, Santiago Abascal, lleva toda la semana en Extremadura. Tras sus visitas a Guadalupe, Trujillo, Villanueva de la Serena, Jerez de los Caballeros y Badajoz, Abascal estará en el acto de inicio de la campaña de las elecciones de Extremadura, que la formación celebrará este viernes en la plaza de San Jorge de Cáceres, a las 18.30. Lo hará junto a su candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

Unidas por Extremadura arranca campaña

En cuanto a Unidas por Extremadura, arranca su campaña electoral a las 20.00 horas de este jueves con un acto festivo en el Corral de las Cigüeñas en el que intervendrá la candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, junto a integrantes de su lista como José Antonio González, Nerea Fernández y Belén Fernández. El acto contará con la actuación del cantautor extremeño Luis Pastor.

Ya el sábado, Unidas por Extremadura celebrará un acto en Plasencia, en el que participarán la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la eurodiputada Irene Montero, la número 3 por la provincia de Badajoz, Nerea Fernández, e Irene de Miguel. Se desarrollará a partir de las 12.00 horas en la Sala de Artesonado del Centro Cultural Las Claras.