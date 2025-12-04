Boda colectiva entre las ruinas de Gaza

Entre las ruinas de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, decenas de jóvenes parejas avanzan por una alfombra roja ataviados con vestidos palestinos bordados para las mujeres y trajes de chaqueta con corbata para los hombres. En una escena surrealista y alegre en esta ciudad devastada por dos años de guerra, 54 parejas se unieron el martes durante una ceremonia de bodas colectiva, un inusual "momento de felicidad", describió Karam Moussaaed, uno de los recién casados.

"Necesitábamos algo que nos hiciera sentir que nuestros corazones aún están vivos", dijo, mientras resonaban los tambores, la música festiva y las parejas se dirigían hacia el estrado nupcial. Para la ceremonia, se montó un escenario en una plaza entre edificios medio destruidos y montículos de escombros, en los que se sentaron cientos de espectadores.

Las novias, con sus vestidos blancos adornados con cintas rojas, sostenían contra su pecho ramos de flores con los colores de Palestina -rojo, blanco y verde-, mientras que sus esposos ondeaban pequeñas banderas. Esta ceremonia pudo organizarse gracias al frágil acuerdo de tregua vigente desde el 10 de octubre, tras más de dos años de una devastadora ofensiva llevada a cabo por Israel en respuesta al ataque del movimiento palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

"Sensación indescriptible"

"Es un sentimiento muy bonito, una alegría que realmente necesitamos después de todo el sufrimiento que hemos padecido, el hambre, la pérdida de nuestros seres queridos y amigos", afirmó Moussaaed. Hikmat Oussama, otro novio, compartió esta impresión. "Es una sensación indescriptible poder empezar a reconstruir una vida después de toda esta guerra, toda esta destrucción. Si Dios quiere, vendrán días mejores", declaró.

La ceremonia de bodas colectiva, bautizada como "Vestido de alegría", fue organizada por la fundación humanitaria emiratí Al-Faris Al-Shahim.

"Elegimos este lugar" para decir que "una vez más, la población de Gaza resurgirá de las ruinas", explicó a AFP Charif al Neyrab, responsable de la fundación. "Y si Dios quiere, restauraremos el futuro y reconstruiremos" el territorio palestino, añadió.

Desde la entrada en vigor de la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino, conseguida bajo la fuerte presión del presidente estadounidense, Donald Trump, los habitantes de Gaza comenzaron tímidamente a reconstruir sus destrozadas vidas, en un territorio en gran parte asolado y aún sumido en una grave crisis humanitaria.

El alto el fuego se ha mantenido en general hasta ahora, a pesar de varios ataques del Ejército israelí, que afirma tener como objetivo a combatientes de Hamás. Según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, 360 personas murieron desde el inicio de la tregua.