Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Rubio dice que se alcanzó "algún progreso" en conversaciones EEUU-Rusia sobre Ucrania
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que se alcanzó "algún progreso" en las conversaciones con Rusia que buscan poner fin a la guerra en Ucrania, en una entrevista transmitida el martes. "Y entonces lo que hemos tratado de hacer, y creo que hemos logrado algún progreso, es entender con qué podrían vivir los ucranianos que les de garantías de seguridad para el futuro", declaró Rubio a Fox News, al tiempo que agregó que Estados Unidos espera que el compromiso "les permita no solo reconstruir su economía, sino prosperar como país".
Trump admite dificultades en la negociación del plan de paz de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves, en medio de las negociaciones con Rusia sobre Ucrania, que "no es una situación fácil", mientras se retoman las conversaciones congeladas entre las partes en las últimas semanas, a pesar de la escalada de ataques. "Nuestra gente está en Rusia ahora mismo para ver si podemos resolverlo. No es una situación fácil, debo decirles. ¡Qué desastre!", ha declarado durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca, haciendo referencia al encuentro del enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho que está "esperando señales" de la delegación estadounidense tras sus reuniones en Rusia. "Tienen la intención de informarnos directamente inmediatamente después de dichas reuniones. Los próximos pasos dependerán de dichas señales", ha avanzado.
Zelenski pide a Irlanda apoyo para llevar a Rusia ante un tribunal internacional
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este martes el "firme apoyo" que brinda Irlanda para lograr un "final justo" a la guerra provocada por la invasión de Rusia y por la que se país debe rendir cuentas, dijo, ante un tribunal internacional. "Nadie puede mentir al mundo entero todo el tiempo, ni siquiera Putin", aseguró el líder ucraniano en una intervención ante los miembros de las dos cámaras del Parlamento de Dublín, al término de su primera visita de Estado a la República de Irlanda, un país tradicionalmente neutral. Zelenski instó a los legisladores a que no "miren a otra parte" ni "pasen página" y abogó por que el Gobierno irlandés adopte un "papel activo" en el establecimiento de un tribunal internacional en el que el "agresor rinda cuentas por lo que ha hecho".
Putin sube el tono y habla de atacar buques de países que respalden a Ucrania
Vladimir Putin advirtió que Rusia consideraría atacar barcos de países que apoyan a Ucrania si continúan las agresiones contra la flota de tanqueros de Moscú, según informaron medios locales. En el último año se registraron al menos nueve ataques contra barcos comerciales rusos, en su mayoría tanqueros. En general, los autores no han asumido la responsabilidad de los incidentes, aunque una persona familiarizada con el asunto dijo que Ucrania estuvo detrás de dos ataques ocurridos la semana pasada. En los últimos días se produjo un repunte marcado, con cuatro episodios de este tipo. "Lo que están haciendo ahora las fuerzas armadas ucranianas es piratería", afirmó el presidente ruso, según citó Interfax. Dijo que la primera posible contramedida sería ampliar el alcance de los "ataques contra instalaciones portuarias y barcos" que arriban a puertos ucranianos.
Putin acusa a Kiev de piratería y amenaza con represalias a barcos de países que le ayudan
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó este martes de piratería a Ucrania por atacar buques mercantes rusos en el mar Negro y amenazó con "medidas de respuesta" a las embarcaciones de los países occidentales que ayudan a Kiev a efectuar esos ataques. "Si esto continúa, consideraremos la posibilidad -no digo que lo haremos, pero consideraremos la posibilidad- de tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que están ayudando a Ucrania a cometer esos actos de piratería", dijo Putin en unas declaraciones a la prensa previas a su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.
Putin: "Si Europa quiere guerra estamos listos"
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú. "No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Más información, aquí.
Las negociaciones entre Putin y Witkoff durarán "el tiempo que haga falta", dice Kremlin
Las negociaciones que mantendrán este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, durarán "el tiempo que haga falta", según anunció el Kremlin a pocas horas del inicio de la cita. "El tiempo que haga falta", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en respuesta a una pregunta durante su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov agregó que aparte de Witkoff en las conversaciones, que tendrán lugar en el Kremlin, participará también el yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner. La anterior reunión entre Putin y Witkoff, celebrada en agosto pasado en Moscú, se prolongó tres horas y terminó sin declaraciones a la prensa. Antes de comenzar las negociaciones con el enviado de la Casa Blanca, el jefe del Kremlin intervendrá en un foro organizado por el banco VTB, según confirmó Peskov.
Putin rechaza las propuestas de Europa para paz en Ucrania antes de su reunión con Witkoff
El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó hoy las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. "Ellos mismos se abstienen del proceso (de paz) y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EE.UU., Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo Putin a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.
Zelenski califica de "serias" las medidas de Washington para poner fin "digno" a la guerra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este martes que Estados Unidos está adoptando "serias medidas" para acabar con la guerra y lograr una paz "decente y digna". El líder ucraniano efectuó esas declaraciones después de reunirse hoy en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en el marco de su primera visita oficial a este país y las negociaciones sobre el plan de paz propuesto por Washington. "Por lo que he visto, Estados Unidos está tomando medidas serias para poner fin a esta guerra, de una forma u otra, y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra", declaró Zelenski.
Putin prepara al ejército ruso para el invierno mientras negocia la paz con EEUU
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado preparar al ejército ruso para el crudo invierno tras lograr en el bastión de Pokrovsk -cuya toma niega Kiev-, el mayor éxito militar en más de tres años de guerra, al tiempo que negocia con Estados Unidos un plan de paz en el que busca la capitulación ucraniana. "El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor deben pensar en el avituallamiento de las tropas para la llegada del invierno", dijo Putin al reunirse anoche con el Estado Mayor. Si las negociaciones no prosperan, Moscú tiene una única carta en la mano que es el aparentemente imparable avance de sus tropas a lo largo de toda la línea del frente, con la excepción de la región de Jersón. Aunque las temperaturas empezaron a bajar de cero hace días, el 1 de diciembre comenzó oficialmente el invierno en esta zona del mundo. El frío ralentiza los avances de las tropas, pero es mejor para las brigadas mecanizadas, ya que el hielo solidifica los caminos.
