Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Putin prepara al ejército ruso para el invierno mientras negocia la paz con EEUU

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado preparar al ejército ruso para el crudo invierno tras lograr en el bastión de Pokrovsk -cuya toma niega Kiev-, el mayor éxito militar en más de tres años de guerra, al tiempo que negocia con Estados Unidos un plan de paz en el que busca la capitulación ucraniana. "El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor deben pensar en el avituallamiento de las tropas para la llegada del invierno", dijo Putin al reunirse anoche con el Estado Mayor. Si las negociaciones no prosperan, Moscú tiene una única carta en la mano que es el aparentemente imparable avance de sus tropas a lo largo de toda la línea del frente, con la excepción de la región de Jersón. Aunque las temperaturas empezaron a bajar de cero hace días, el 1 de diciembre comenzó oficialmente el invierno en esta zona del mundo. El frío ralentiza los avances de las tropas, pero es mejor para las brigadas mecanizadas, ya que el hielo solidifica los caminos.