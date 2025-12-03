Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos

PI STUDIO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desánimo en Ucrania ante el endeble proceso de paz: 'Nos humillan, una y otra vez. Es casi un acto de depredación
  2. Adolf Hitler gana las elecciones regionales en Namibia
  3. Despliegue militar total de Trump frente a Venezuela: ¿invasión, cambio de régimen o presión por el petróleo?
  4. Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil en California
  5. Trump, sobre el espacio aéreo de Venezuela: 'Considérenlo cerrado en su totalidad
  6. Putin: 'Si Europa quiere guerra estamos listos
  7. Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión
  8. Obsesionado, perseverante y, por ahora, victorioso: Marco Rubio coge las riendas de la estrategia de Trump en Venezuela

España acoge una cumbre con un Marruecos envalentonado por los apoyos a su control del Sáhara

España acoge una cumbre con un Marruecos envalentonado por los apoyos a su control del Sáhara

Esteban González Pons y Javi López, dos visiones políticas distintas que se encuentran en el europeísmo

Esteban González Pons y Javi López, dos visiones políticas distintas que se encuentran en el europeísmo

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra", dice Petro tras la amenaza de Trump a Colombia

"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra", dice Petro tras la amenaza de Trump a Colombia

Investigan el patrimonio de la Casa Real británica tras una polémica por un contrato de alquiler de Andrés

Trump acusa al Gobierno de Honduras de tratar de "cambiar los resultados" de las elecciones y reclama la victoria de su candidato, 'Tito' Asfura

Trump acusa al Gobierno de Honduras de tratar de "cambiar los resultados" de las elecciones y reclama la victoria de su candidato, 'Tito' Asfura

Sabrina Carpenter carga contra la Casa Blanca por usar su música en un vídeo de deportaciones