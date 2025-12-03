Trump arremete contra los somalíes a los que califica de "basura" que "no queremos"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha arremetido con dureza contra los somalíes al tacharlos de "basura" que "no queremos" y afirmar que no deberían ser bienvenidos en el país. "No tienen nada, solo andan por ahí matándose entre ellos", dijo Trump en una reunión al referirse a la situación que atraviesa Somalia. "Su país apesta", agregó.

Los comentarios de Trump en paralelo a un escándalo en el estado de Minesota donde, según la justicia, más de 1.000 millones de dólares fueron destinados a servicios sociales inexistentes, en gran parte mediante facturación falsa por parte de estadounidenses de origen somalí. Minesota es un estado históricamente demócrata, con tradición de aceptar refugiados. No en vano se asienta la mayor comunidad somalí-estadounidense del país.

"Estamos en un punto de inflexión", dijo Trump en la reunión del gabinete."Podríamos ir en una dirección u otra, y vamos a ir en la dirección equivocada si seguimos aceptando basura en nuestro país", añadió. Agregó que los somalíes-estadounidenses "no contribuyen con nada" y atacó a la congresista demócrata por Minesota Ilhan Omar, que nació en Somalia. "Ilhan Omar es basura. Sus amigos son basura", dijo Trump. Omar le respondió a Trump en X: "Su obsesión conmigo es inquietante. Espero que reciba la ayuda que necesita desesperadamente".

Eliminación de la protección

La semana pasada, Trump eliminó las protecciones de deportación de somalíes, que estaban vigentes en Estados Unidos desde 1991, cuando Somalia cayó en la anarquía.

Trump ha hecho del menosprecio a las minorías su bandera y ganó prominencia política difundiendo teorías conspiratorias falsas como que el expresidente Barack Obama no nació en Estados Unidos, sino en Kenia. El mandatario ha explotado a menudo temores de que la mayoría blanca podría perder poder político y cultural.

En Somalia el 70% de la población vive en una "pobreza multidimensional", según la ONU. El país africano se sumió en una guerra civil en la década de 1990 que llevó al colapso del Estado.