DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Zapatero reivindica a Colombia como un "referente de la defensa" del pueblo gazatí El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó este martes en Bogotá a Colombia como un "referente de la defensa" del pueblo gazatí y destacó el "coraje" del Gobierno de Gustavo Petro en su denuncia de "la barbarie" sucedida en la Franja de Gaza. "Me siento muy reconfortado de ver cómo Colombia, su presidente, han sido un referente de la defensa de lo que estaba pasando en Gaza, de la barbarie que vivíamos en Gaza", dijo Zapatero al intervenir en el encuentro nacional de fuerzas progresistas de Colombia, al que acudió como invitado especial. Zapatero recalcó la necesidad de "dar valor a las cosas que tienen valor", e insistió en que "tienen valor esa defensa y ese coraje" de Colombia ante lo ocurrido en Gaza.

Al menos dos muertos, uno de ellos un niño, por un ataque israelí en la Franja de Gaza El Ejército israelí mató a al menos dos palestinos -uno de ellos un niño- e hirió a más de 15 personas en un ataque a una vivienda en la zona este de ciudad de Gaza este martes, informó Defensa Civil gazatí en sus canales oficiales. "Dos muertos, entre ellos un niño, y más de 15 heridos como consecuencia del bombardeo de artillería israelí contra una vivienda perteneciente a la familia Sakani en la zona de Al Sanafour del barrio de Al Tuffah, al este de la ciudad de Gaza", detalla el mensaje compartido por Defensa Civil. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recoge además que otro palestino resultó herido por disparos de las fuerzas israelíes en la zona de cementerios al oeste de Jan Yunis (sur de la Franja).

Netanyahu se reúne con la enviada de Trump para Líbano en medio de tensiones con Hizbulá El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este martes con la enviada de EE.UU. para Líbano, Morgan Ortagus, según confirmaron fuentes oficiales de la oficina de Netanyahu a EFE. Este encuentro con Ortagus, enviada especial de la Casa Blanca para Líbano, y persona de máxima confianza del presidente Donald Trump para Oriente Medio, junto al embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, se produce en medio de la reciente escalada de tensiones entre Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá. Se espera que Ortagus viaje a Beirut tras su visita a Israel, informaron medios israelíes esta martes. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció en su cuenta de X que también se reunió con Ortagus y que mantuvieron una "buena conversación sobre la situación en Líbano". "Le comenté que quien viola la soberanía libanesa es Hizbulá. El desarme de Hizbulá es crucial para el futuro de Líbano y la seguridad de Israel. Estados Unidos es nuestro mayor aliado y continuaremos nuestra estrecha cooperación", escribió Saar.

El Ejército israelí asegura haber matado a tres "terroristas" en la Franja de Gaza El Ejército israelí asegura haber matado este martes a tres "terroristas" que supuestamente traspasaron la conocida como 'línea amarilla' en dos incidentes separados en la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales. "Hoy martes, tropas israelíes que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las tropas desplegadas en la zona, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas", detalla el comunicado castrense. "Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas", agrega la nota. El mensaje del Ejército describe además un segundo incidente en el que un presunto terrorista fue abatido tras cruzar la línea amarilla en la zona norte de la Franja. Según confirmaron fuentes locales a EFE, Israel mató este martes al fotoperiodista Mahmoud Wadi, al tiempo que ha derribado edificios y viviendas en varios puntos del enclave palestino.

Egipto expresa a Israel sus reservas sobre establecer una fuerza internacional en Gaza Egipto expresó este martes sus reservas a Israel respecto a algunos puntos relativos al plan de Estados Unidos para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en la Franja de Gaza por un período de al menos dos años, informó a EFE una fuente egipcia de seguridad. El informante, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, reveló que así lo transmitió El Cairo a Tel Aviv en la reunión entre el director de los servicios de Inteligencia egipcia, Hasan Rashad, y el jefe del Shin Bet israelí, David Zini. Durante el encuentro, celebrado este lunes por la noche en la capital egipcia, Rashad alertó de que "la falta de garantías contra las violaciones del espacio aéreo por parte de Tel Aviv continúa obstaculizando estos esfuerzos, especialmente dada la reticencia de varios países a enviar tropas a Gaza".

Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego Al menos dos palestinos han muerto este martes a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. Fuentes del Hospital Baptista Al Ahli han detallado que un palestino ha muerto tiroteado en el barrio Zeitun, en la ciudad de Gaza (norte), tras lo que el diario palestino 'Filastin' ha indicado que el segundo fallecido sería el fotoperiodista Mahmud Uali, muerto tras un bombardeo en Jan Yunis (sur).

Netanyahu se abre a "un acuerdo" con Siria pero manteniéndose "fiel a sus principios" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes estar abierto a "un acuerdo" con Siria, después de que la semana pasada una incursión de Israel provocara 13 muertos a las afueras de Damasco, pero recalcó que se mantendrá "fiel a sus principios". "Con buena voluntad y comprensión, se puede llegar a un acuerdo con Siria, pero nos mantendremos fieles a nuestros principios", aseguró en un comunicado Netanyahu, que añadió estar dispuesto a proteger a Israel y a sus "aliados drusos" ante supuestas amenazas de "ataques terrestres y desde las zonas adyacentes a la frontera" con Siria. Estas declaraciones llegan después de que el mandatario israelí conversara ayer por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien poco antes le había instado a través de una publicación en redes a mantener un "diálogo firme y de verdad" con Siria.

Organización de presos palestinos eleva a 21.000 los detenidos por Israel en Cisjordania La Comisión de Prisioneros Palestinos (PPSMO, en inglés) informó este martes de que son casi 21.000 las personas detenidas por las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, tras "una escalada sin precedentes de arrestos arbitrarios masivos" por parte de Israel. La organización alerta además de que las autoridades israelíes "cometen crímenes sistemáticos contra los detenidos y sus familias", a través de un comunicado difundido hoy. Según denuncian, estos crímenes suponen una "extensión del genocidio" que Israel comete en Gaza, donde sus tropas también han detenido a "miles" de prisioneros palestinos. Al incremento en los arrestos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este se añade un aumento en los crímenes cometidos por los soldados israelíes contra los detenidos, subraya la organización, que resalta los "asesinatos extrajudiciales" de prisioneros.

La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra cargos de Israel por la detención de la flotilla a Gaza El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha abierto diligencias previas tras la querella interpuesta por Izquierda Unida y el Partido Comunista contra altos cargos civiles y militares de Israel por interceptar la flotilla que navegaba rumbo a Gaza y detener a sus integrantes el pasado mes de octubre.