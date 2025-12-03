España acoge una cumbre con un Marruecos envalentonado por los apoyos a su control del Sáhara

En la anterior cumbre con Marruecos, en febrero de 2023, el Gobierno fue mediáticamente expansivo. Convocó a los periodistas a un encuentro informativo previo y los invitó a escuchar las palabras conjuntas de Pedro Sánchez junto a su homólogo en Rabat. Era la cumbre de la reconciliación. El presidente había decidido por sorpresa romper la neutralidad de España en el conflicto del Sáhara Occidental y favorecer el plan autonomista de Marruecos. Se cerraban así meses de tensiones que comenzaron con el tratamiento médico en España ofrecido en secreto al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la consiguiente represalia de Rabat en forma de asalto migratorio masivo de cerca de 8.000 marroquíes a Ceuta.

En la cumbre que se va a celebrar este jueves en Madrid, casi tres años después, se percibe en contraste mucho menos ímpetu comunicativo en el Ejecutivo. Se anunció por sorpresa con una escueta nota del Ministerio de Exteriores, de cuatro líneas: “En el marco actual de las excelentes relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ambos Gobiernos han decidido la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel para el próximo 4 de diciembre en Madrid, precedida de un encuentro empresarial, entre ambos países, el 3 de diciembre en la capital española”.

No ha habido encuentro informativo previo y, según el programa previsto al cierre de esta edición, los periodistas solo están invitados a cubrir la parte gráfica de la visita, sin preguntas. Tampoco se han explicado ni los objetivos del encuentro ni los resultados previstos.

Lo poco que se conoce de la agenda oficial incluye el encuentro en Moncloa este jueves del presidente Pedro Sánchez con su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch. Este miércoles por la tarde habrá también un foro empresarial hispano-marroquí organizado por la patronal CEOE, que inaugurará el ministro de Agricultura, Luis Planas, y cerrará el de Transportes, Óscar Puente, junto al jefe del Gobierno del Reino de Marruecos. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reúne con su homólogo Abdelatif Uahbi; y el de indusdtria, Jordi Hereu, con el de Marruecos, Ryad Mezzour.

“Al Gobierno español no le interesa politizar aún más el tema de las relaciones con Marruecos, porque no hay consenso político, ni siquiera dentro de su propia coalición de Gobierno”, opina en conversación con EL PERIÓDICO Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter y experta en la política exterior marroquí. “Para Marruecos, aunque los medios afines han escrito que su objetivo es conseguir concesiones de España sobre el espacio aéreo del Sáhara o sobre las delimitaciones marítimas, creo que es más importante consolidar lo ganado y que España ejerza un papel favorable a Marruecos en la Unión Europea”.

Resolución del Consejo de Seguridad

Marruecos vive un momento geopolítico dulce. Tiene detrás el respaldo de la Administración de Donald Trump, un presidente que dinamitó el statu quo sobre el Sáhara al “reconocer” la soberanía de Marruecos poco antes de abandonar la Casa Blanca en su primer mandato en enero de 2021.

La delegación del país magrebí llega ahora a Madrid envalentonada tras uno de sus mayores éxitos diplomáticos internacionales: la resolución favorable presentada por Estados Unidos y aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 31 de octubre con la abstención de Rusia y China. En ella se exhorta a las partes (Marruecos y el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui) a entablar conversaciones "sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución política definitiva y aceptable para todas ellas que contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

Archivo - Banderas de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) / CEDIDA POR EL FRENTE POLISARIO - Archivo

El lenguaje es ambiguo, pero novedoso. Se prima el plan autonomista, pero también se pide que Marruecos y el Frente Polisario negocien sin precondiciones y que se respete la autodeterminación del pueblo saharaui.

En todo caso, Rabat cantó victoria: aquel día de la resolución, el rey Mohamed VI dio un discurso triunfal a su pueblo y hubo celebraciones en las calles.

Agenda de Marruecos con España

Marruecos considera consolidada su pretensión de soberanía sobre el Sáhara Occidental y se centra ahora en conseguir sus otras reivindicaciones.

Quiere negociar con España a su favor la mediana marítima que separa al Sáhara Occidental de las Islas Canarias. Allí hay zonas de alta riqueza mineral. A 400 kilómetros al sur de la Isla del Hierro está el Monte Tropic, un tesoro submarino rico en minerales y materias primas como el telurio, el cobalto y las tierras raras. Según los medios afines al gobierno marroquí, Rabat pretende que se cree una Zona Económica Especial y una corporación con España para la exploración y explotación conjunta de los posibles yacimientos, repartiendo los beneficios entre ambos países.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i), y el rey de Marruecos, Mohamed VI (c) en su primer viaje oficial de esta legislatura a Marruecos, a 21 de febrero de 2024, en Rabat (Marruecos). El viaje de Sánchez, acompañado por el ministro de Asun / Pool

También pretende que se le ceda el control del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental, que ahora ejerce desde Canarias el operador español Enaire.

Hoja de ruta accidentada

Este nuevo marco de negociación arrancó formalmente el 7 de abril de 2022. Entonces se firmó en Rabat una declaración conjunta en la que se ponía negro sobre blanco el reconocimiento de que España consideraba la solución autonomista presentada por Marruecos en 2007 como la “base más seria, creíble y realista” para el Sáhara Occidental. A cambio, el país magrebí se comprometía a controlar los flujos migratorios en las fronteras terrestres de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la salida de pateras hacia las costas canarias.

Acordó también reabrir la aduana de Melilla, cerrada hace siete años, e implantar una nueva en Ceuta. Tras muchos tiras y aflojas, a principios de este año se realizó la apertura oficial, con un paso muy limitado de productos. Pero el flujo era mínimo, y casi siempre en una sola dirección: de Marruecos hacia España.

En un nuevo paso atrás, Rabat decidió paralizar esos escasos cruces de productos en verano. Alegó que comprometían la Operación Paso del Estrecho. Dicha operación concluyó a mediados de septiembre y, aunque oficialmente ambas aduanas están operativas, no ha habido noticias de nuevos cruces de mercancías en ninguno de los dos sentidos, informa Europa Press.

“Los marroquíes han demostrado su falta de interés, y cómo controlan los tiempos. Mantienen un estado teórico de negociación, pero sin realizar avances efectivos en la implementación de nada de lo que se ha ido negociando”, opina Fernández Molina, también autora del libro Política Exterior de Marruecos bajo Mohamed VI y miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. “España ha conseguido estabilidad en las fronteras de Ceuta y Melilla, pero poco más. Marruecos ha ganado mucho: ha conseguido la legitimación española a su posición sobre el Sáhara occidental, que a su vez ha contribuido a producir un efecto arrastre en otros países: desde el reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara de Francia a la postura de Reino Unido, más similar a la española”. Ambos países votaron a favor en la resolución del Consejo de Seguridad.