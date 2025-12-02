Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

DIRECTO GAZA | Trump invita a Netanyahu a reunión en Washington y ambos tratan ampliación de acuerdos paz

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Convivir con la peste porcina: la exitosa estrategia de Italia para erradicar la enfermedad

“Sabemos que esto no va de paz, sino de negocios”: el plan que cocinan Rusia y EEUU para hacer caja a costa de Ucrania y de Europa

Maduro responde a Trump: "no nos sacarán del camino de la revolución"

El hijo de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable tras llegar a un acuerdo en un tribunal de EEUU

Los gobiernos europeos piden a Bruselas que centre su estrategia de vivienda en la financiación, la planificación y la inclusión social

Trump defiende a Hegseth, acorralado por sospechas de crímenes de guerra en los ataques a supuestas narcolanchas