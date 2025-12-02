En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
EEUU optimista sobre acuerdo para Ucrania mientras enviado de Trump viaja a Rusia
La Casa Blanca se declaró el lunes "muy optimista" sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras el enviado del presidente Donald Trump se dirigía a Moscú. Steve Witkoff, emisario itinerante del mandatario estadounidense, se reunirá el martes con el presidente ruso, Vladimir Putin. La reunión se produce después de que Washington dijera sentirse confiado respecto al plan, tras las conversaciones con los negociadores ucranianos en Florida. "Pienso que el gobierno es muy optimista", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y añadió que Trump y su equipo "han estado trabajando arduamente en esto y todos desean sinceramente que esta guerra termine". Más de tres años después de la invasión rusa de Ucrania que dio inicio a la guerra, Moscú reivindicó este lunes la toma de una ciudad clave del este ucraniano. Esto aumenta la presión sobre Kiev en medio de las negociaciones de un plan impulsado por Estados Unidos para terminar el conflicto.
El presidente uc
Ucrania y sus aliados europeos aumentan la presión para influir en plan de Trump
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, conversó este lunes con sus pares europeos, con el francés Emmanuel Macron al frente, para intentar influir en el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto, la víspera del viaje del emisario estadounidense Steve Witkoff a Rusia. Zelenski viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de AFP de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de Washington para lograr una solución al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Rusia reivindica toma de nodo logístico de Pokrovsk, en el este de Ucrania
Rusia reivindicó este lunes la toma de Pokrovsk, un nodo logístico clave del este de Ucrania y de la localidad de Vovchansk, en el noreste. "El jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, informó a Vladimir Putin de la liberación de las ciudades de Krasnoarmeysk (nombre en ruso de Pokrovsk) y de Vovchansk", informó el Kremlin en Telegram.
Macron informa a Trump de conversaciones en París con Zelenski y otros líderes europeos
El presidente francés, Emmanuel Macron, informó personalmente este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de las conversaciones mantenidas en París con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelesnki, y otros líderes europeos. Macron informó a Trump "sobre las conversaciones mantenidas hoy en París durante la visita del presidente Zelenski" y ambos líderes "intercambiaron puntos de vista sobre las condiciones para una paz sólida y duradera en Ucrania y sobre los próximos pasos en la mediación de Estados Unidos", señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado. En particular, el presidente francés subrayó "la importancia central de las garantías de seguridad necesarias para Ucrania y la determinación de trabajar con Estados Unidos en este ámbito", añadió la Presidencia francesa.
Rusia rechaza los planes de paz en una guerra de avances lentos y nuevas tecnologías
El Kremlin probablemente rechazará un alto el fuego o cualquier versión del plan de paz propuesto por Estados Unidos, según la mayoría de los analistas. Un destacado bloguero militar ruso argumentó este pasado fin de semana que el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó "claramente" su disposición a lograr los objetivos bélicos de Rusia por medios militares; por lo tanto, todas las negociaciones de paz desde las de Estambul de 2022 son previsiblemente inútiles. Es un ejemplo de la opinión más habitual y la conclusión lógica tras el análisis militar de la contienda. Cierto que los avances rusos son lentos, pero parecen irrefrenables. Y es el campo de batalla el que servirá finalmente para acelerar un proceso de paz. Frente a los mensajes rusos que ensalzan los avances en la guerra, Ucrania está logrando una defensa antiaérea efectiva. El fabricante ucraniano de drones Wild Hornets, que fabrica el dron Sting, informó de que ha logrado tasas de interceptación de entre el 60% y el 90% contra los drones rusos típicos Geran-2 y Gerbera. Wild Hornets trabaja para aumentar la velocidad de los interceptores de drones Stinger, específicamente para contrarrestar los drones rusos de propulsión a reacción.
El yerno de Trump viaja con Witkoff a Rusia para la reunión con Putin, según medios
Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, viaja este lunes a Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que tiene previsto reunirse el martes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para avanzar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según informó este lunes un funcionario de la Administración estadounidenses. La suma de Kushner - que este domingo participó junto a Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio, en un encuentro con una delegación ucraniana en Florida (EEUU)-, fue confirmada por la cadena CNN, que citó a ese responsable, después de que Trump anunciara el viaje de sus negociadores a Rusia e insinuara que su yerno podría formar parte de la delegación.
Irene Savio
La OTAN evalúa "una acción preventiva" contra Rusia
La OTAN está considerando una "acción preventiva" contra Rusia. "Estamos estudiándolo todo. En el plano cibernético, somos algo reactivos. Ser más agresivos o proactivos, en vez de reactivos, es algo que estamos considerando", ha afirmado este lunes el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, actual presidente del comité militar de la alianza, en una entrevista con el diario 'Financial Times'. Más información, aquí.
Beatriz Ríos
Bruselas presiona para utilizar los activos rusos como fuente de financiación para Ucrania pese al rechazo de Bélgica
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha reiterado este lunes tras reunirse con los ministros de Defensa de los Veintisiete, que hacer uso de los activos rusos congelados para dar un préstamo a Ucrania que garantice su viabilidad económica es la única opción realista, a pesar de la resistencia de Bélgica, cuyo primer ministro ha rechazado de plano la propuesta de la Comisión Europea. Más información, aquí.
Ucrania y sus aliados europeos aumentan la presión para influir en plan de Trump
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, conversó este lunes con sus pares europeos, con el francés Emmanuel Macron al frente, para intentar influir en el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto, la víspera de un encuentro clave en Rusia. Zelenski viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de AFP de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de Washington para lograr una solución al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Zelenski dice que la cuestión de los territorios es la más difícil en las negociaciones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció este lunes que la cuestión del reparto entre Ucrania y Rusia de los territorios en disputa está siendo la más complicada de resolver en las negociaciones que emisarios de Kiev han mantenido con representantes de EEUU para perfilar un plan de paz que después sea negociado con Rusia. "La cuestión territorial es la más difícil", dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que hoy trató en el Elíseo sobre los resultados de las reunión celebradas ayer y hoy por representantes de Ucrania y EEUU en Miami. Zelenski explicó que sus emisarios y los del presidente de EEUU, Donald Trump, dedicaron seis horas y media a hablar de la cuestión territorial. El plan inicial propuesto por EEUU incluía la demanda rusa de que Ucrania ceda a Rusia la parte que aún controla de su región del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable.
- Desánimo en Ucrania ante el endeble proceso de paz: 'Nos humillan, una y otra vez. Es casi un acto de depredación
- Adolf Hitler gana las elecciones regionales en Namibia
- Europa cambia de estrategia en el Mediterráneo ante la penetración de China, Rusia y el Golfo
- Los milenarios andamios de bambú, señalados por el incendio mortal de Hong Kong
- Despliegue militar total de Trump frente a Venezuela: ¿invasión, cambio de régimen o presión por el petróleo?
- Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil en California
- Trump, sobre el espacio aéreo de Venezuela: 'Considérenlo cerrado en su totalidad
- La corrupción acecha al Gobierno de Zelenski: dimite su jefe de gabinete, Andrii Yermak, tras el registro de su domicilio