Rusia rechaza los planes de paz en una guerra de avances lentos y nuevas tecnologías

El Kremlin probablemente rechazará un alto el fuego o cualquier versión del plan de paz propuesto por Estados Unidos, según la mayoría de los analistas. Un destacado bloguero militar ruso argumentó este pasado fin de semana que el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó "claramente" su disposición a lograr los objetivos bélicos de Rusia por medios militares; por lo tanto, todas las negociaciones de paz desde las de Estambul de 2022 son previsiblemente inútiles. Es un ejemplo de la opinión más habitual y la conclusión lógica tras el análisis militar de la contienda. Cierto que los avances rusos son lentos, pero parecen irrefrenables. Y es el campo de batalla el que servirá finalmente para acelerar un proceso de paz. Frente a los mensajes rusos que ensalzan los avances en la guerra, Ucrania está logrando una defensa antiaérea efectiva. El fabricante ucraniano de drones Wild Hornets, que fabrica el dron Sting, informó de que ha logrado tasas de interceptación de entre el 60% y el 90% contra los drones rusos típicos Geran-2 y Gerbera. Wild Hornets trabaja para aumentar la velocidad de los interceptores de drones Stinger, específicamente para contrarrestar los drones rusos de propulsión a reacción.