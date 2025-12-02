Trump acusa al Gobierno de Honduras de tratar de "cambiar los resultados" de las elecciones y reclama la victoria de su candidato, 'Tito' Asfura

Nasry 'Tito' Asfura y Salvador Nasralla están separados por apenas 500 votos de diferencia. No se sabe quién asumirá la presidencia de Honduras en enero y el veredicto puede demorar más de la cuenta. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha suspendido el escrutinio cuando se había contabilizado el 57% del padrón electoral. Donald Trump consideró que debía intervenir otra vez en los comicios del país centroamericano en favor de Asfura, su candidato. En la noche del lunes hizo saber a través de la red social Truth su desagrado con la situación. "Honduras está tratando de cambiar los resultados", dijo el presidente de Estados Unidos y advirtió que "habrá consecuencias" si esa alteración llega a tener lugar.

El magnate republicano sostuvo además que los hondureños votaron "en números abrumadores el 30 de noviembre" y exigió que se respete el proceso electoral. También criticó al CNE por detener "abruptamente el conteo a medianoche" del domingo.

"Es una falla técnica, no una decisión del CNE de detener los resultados", dijo una de sus consejeras, Cossette López, pero la principal autoridad del organismo, Ana Paola Hall, explicó que el cierre de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) marca el inicio de una fase más exhaustiva del recuento. "Debemos guardar calma, tener paciencia", explicó en un mensaje en la red social X. "El escrutinio general continúa ahora con las actas que no pudieron transmitirse de forma normal". Hall recordó además que el CNE tiene, según la ley, un plazo de hasta 30 días para publicar el resultado definitivo.

Reacción del oficialismo

En una suerte de reacción simétrica a la de Trump, Rixi Moncada, la candidata oficial, relegada al tercer puesto y lejos de sus encuestas que daban una ventaja a su favor frente a los dos candidatos conservadores, denunció una "trama electoral" que permitió la adulteración de resultados con actas "infladas" tras haberse eliminado la validación biométrica en la contienda. La candidata de la actual presidenta, Xiomara Castro, un análisis técnico "probatorio" de la maniobra que tiene detrás al "bipartidismo". Su equipo técnico aseguró haber identificado 2.859 actas sin validación biométrica, lo que representa el 25,35% del total.

En este contexto fue liberado en Estados Unidos el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tras el indulto de Trump. Hernández cumplía pena de 45 años de prisión por sus actividades vinculadas con el narcotráfico.