Guerra de Ucrania

Putin: "Si Europa quiere guerra estamos listos"

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en septiembre de 2025 (archivo)

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en septiembre de 2025 (archivo)

Marc Marginedas

Marc Marginedas

Barcelona
Tras comprobar, una vez más, el fracaso del último plan de paz para Ucrania de 28 puntos, fuertemente escorado hacia las exigencias del Kremlin, Vladímir Putin eleva el tono de sus amenazas ante la Unión Europea. En una delaración de prensa antes de reunirse con emisarios estadounidenses, el presidente ruso ha advertido que su país estaba "listo" para ir a la guerra con Europa.

"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si la UE quiere y empieza, estamos listos", ha declarado el mandatario.

Además, el hombre fuerte ruso ha calificado de "acto de piratería" los ataques de Ucrania contra barcos de la denominada flota fantasma, que ayuda a Rusia a evadir las sanciones, y ha advertido de represalias contra aquellos países que estén colaborando con el Gobierno de Kiev. "Si esto continúa, consideraremos la posibilidad ... de tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que están ayudando a Ucrania a cometer esos actos de piratería", ha amenazado.

