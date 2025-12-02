DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Israel mató a nueve gazatíes este domingo según el Ministerio de Sanidad de la Franja

Nueve gazatíes murieron por ataques israelíes el domingo en la Franja de Gaza pese al alto el fuego, según ha inforamdo este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior. Las nuevas víctimas elevan a 356 la cifra total de gazatíes asesinados por Israel desde que el alto el fuego en Gaza entrase en vigor, mientras que otros 909 han resultado heridos. Israel continúa controlando el 54% de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado. Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.