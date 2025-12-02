DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Dos palestinos muertos en ataques del Ejército israelí en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos dos palestinos han muerto este lunes en acciones de las Fuerzas Armadas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que entró en vigor el pasado 10 de octubre. "En dos incidentes separados ocurridos en el norte de la Franja de Gaza esta mañana (lunes), fuerzas del Equipo de Combate de la Brigada Carmeli han identificado a dos terroristas que habían cruzado la Línea Amarilla y representaban una amenaza inmediata", ha informado el Ejército israelí. Los soldados israelíes "dispararon inmediatamente después de la identificación y abatieron a los terroristas para eliminar la amenaza", explica el comunicado militar.
Trump invita a Netanyahu a reunión en Washington y ambos tratan ampliación de acuerdos paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien abordó "la ampliación de los acuerdos de paz" y a quien invitó a Washington para mantener una reunión en la Casa Blanca próximamente. Así lo informó la oficina de Netanyahu en un comunicado sobre esta llamada telefónica, que se produjo poco después de que el mandatario estadounidense instara al primer ministro israelí, a través de una publicación en redes, a mantener un "diálogo firme y de verdad" con Siria. "En su conversación, ambos líderes destacaron la importancia y el compromiso con el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza y abordaron la ampliación de los acuerdos de paz", indicó el comunicado.
Trump insta a Israel a que no "interfiera" en Siria
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes a Israel contra cualquier injerencia en Siria que ponga en riesgo la transición de ese país hacia un "Estado próspero", días después de una incursión de las fuerzas israelíes en el sur del territorio sirio. "Es fundamental que Israel mantenga un diálogo firme y franco con Siria, y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero", dijo Trump en su red social Truth Social.
Israel prepara la robotización de su Ejército para la conquista de Gaza y futuros conflictos
Las autoridades israelíes han indicado este lunes que están "reinventando" el papel de los equipos de guerra terrestre, de cara a "futuros conflictos", en el marco del acuerdo de alto el fuego en vigor desde principios de octubre en la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado más de 70.000 muertos desde hace dos años. "Estamos reinventando el papel central de las plataformas de guerra terrestre a medida que las fuerzas se preparan para futuros conflictos, que se prevén complejos y letales", ha declarado un portavoz del Ministerio de Defensa, Oren Giber, jefe de la dirección de carros de combate y blindados. Así, ha explicado que están trabajando para introducir sistemas robóticos en tanques que permitan el intercambio de información entre plataformas, "lo que permitirá una cobertura operativa completa", y ha aseverado que continuarán "desarrollando y operando para alcanzar estas capacidades", según reza un comunicado.
El Ejército israelí afirma haber matado a dos milicianos en Gaza
El Ejército israelí afirmó este lunes haber matado a dos milicianos en la zona norte de la Franja de Gaza, según informó en sus canales oficiales. "Hoy lunes, tropas de las fuerzas de defensa israelíes identificaron a dos terroristas, en dos incidentes separados, que cruzaron la línea amarilla en el norte de la Franja de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata para ellos", detalla una nota castrense. El Ejército agrega que "tras la identificación, las tropas dispararon y eliminaron a los terroristas para eliminar la amenaza". Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatís a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con 356 muertos en total. Entre ellos se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.
Un Netanyahu acorralado por la corrupción se agarra al indulto para evitar una posible condena
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha decidido aferrarse al indulto para sortear una posible condena ante la Justicia por los casos de corrupción que siguen abiertos en su contra, una decisión que divide al país y ha suscitado ya numerosas críticas por parte de la oposición. Netanyahu, que ha pedido al presidente del país, Isaac Herzog, tenderle una mano para ser exonerado y eximido definitivamente de todos los cargos que se le imputan, ha aludido al interés nacional como motivo principal para ser librado de la presión judicial. La idea de realizar esta solicitud venía materializándose desde hacía meses, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abogara en octubre durante una intervención en el propio Parlamento israelí por dejar a Netanyahu libre de estos procesos judiciales.
Israel mató a nueve gazatíes este domingo según el Ministerio de Sanidad de la Franja
Nueve gazatíes murieron por ataques israelíes el domingo en la Franja de Gaza pese al alto el fuego, según ha inforamdo este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior. Las nuevas víctimas elevan a 356 la cifra total de gazatíes asesinados por Israel desde que el alto el fuego en Gaza entrase en vigor, mientras que otros 909 han resultado heridos. Israel continúa controlando el 54% de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado. Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.
Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80% de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.
12 ONG israelíes denuncian que 2025 fue el año más mortífero y destructivo para palestinos desde 1967
El 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este- según concluye un informe publicado este lunes por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes. "El segundo año de la guerra en Gaza, provocó daños más amplios, profundos y sin precedentes a los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados", señala el informe.
Las guerras en Gaza y Ucrania disparan el comercio de armas
Las ventas de los cien mayores fabricantes de armas mundiales aumentaron un 5,9 % el año pasado hasta 679.000 millones de dólares (589.000 millones de euros) impulsadas por las guerras en Ucrania y en Gaza, destaca un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Por primera vez, nueve de las 100 principales empresas de armas tenían su sede en Oriente Próximo, con ingresos de 31.000 millones de dólares. Las tres empresas de armas israelíes incluidas en el ranking aumentaron sus ingresos un 16%, hasta alcanzar los 16.200 millones de dólares.
Muere un palestino en un ataque del Ejército de Israel en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos un palestino ha muerto este lunes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra el barrio gazatí de Zeitun, situado en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La víctima ha sido identificada como Muhamad Nasr Siam y ha fallecido tras el impacto de un dron cerca la 'línea amarilla', según ha informado el diario 'Filastin', afín a Hamás. Las autoridades de la Franja, controladas por Hamás, sitúan en más de 350 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército israelí desde el 10 de octubre.
