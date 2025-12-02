Zelenski asegura que hay una "oportunidad para la paz", pero alerta de que todavía hay asuntos "pendientes de resolver"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este martes que existe "más que nunca" una "oportunidad para la paz" con Rusia pero ha insistido en que todavía hay asuntos importantes "pendientes de resolver". Durante su visita de Estado a Irlanda, Zelenski ha confirmado la creación de un plan de paz de 20 puntos junto a Estados Unidos y ha indicado que los próximos pasos dependerán del resultado de las negociaciones entre Washington y Moscú. "Si las señales [del encuentro] nos permiten tener soluciones rápidas, las posibilidades [de lograr la paz] serán altas", ha asegurado el líder ucraniano. "Por supuesto, el diálogo puede continuar, pero necesitamos resultados".

En caso de que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia avancen, Zelenski ha abierto la puerta a que se produzca un nuevo encuentro con el enviado especial de la Administración estadounidense, Steve Witkoff. "Si considero que podemos contar con un diálogo real y específico, y no solo con palabras, nos reuniremos. Será muy bienvenido en Ucrania", ha asegurado.

Asuntos pendientes

El presidente ucraniano se ha mostrado esperanzado en lograr desatascar las negociaciones de paz, pero ha remarcado que todavía existen tres escollos importantes: las concesiones de territorio, el uso de los activos congelados a Rusia y las garantías de seguridad para evitar una nueva invasión en el futuro. La visita a Irlanda se enmarca dentro de los esfuerzos que está realizando para reforzar el apoyo de sus socios en estas cuestiones. "Hoy hemos discutido sobre los activos congelados a Rusia. Es el momento de transferirlos a Ucrania para poder garantizar nuestra defensa y la recuperación", ha señalado el líder ucraniano en un intento de añadir presión a sus aliados, aunque ha reconocido que la decisión corresponde a los países europeos.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, se ha mostrado a favor de desbloquear los activos rusos, pero ha insistido en que la decisión debe tomarse de forma conjunta entre los países de la Unión Europea, algo que todavía no ha ocurrido debido a las dudas jurídicas mostradas por Bélgica. "Respetamos plenamente las preocupaciones del Gobierno belga, las respetamos totalmente. Estas cuestiones deben resolverse y debe ser un acuerdo colectivo en toda la Unión Europea", ha asegurado Martin, quien se ha mostrado optimista de cara a una posible solución este mismo mes.

Respaldo internacional

Zelenski ha remarcado que, mientras Rusia no dé muestras de querer resolver el conflicto, es necesaria la colaboración de todos los aliados. Algo que ha trasladado a los miembros del Parlamento en su discurso en la sede del poder legislativo en Dublín. "Cuando tienes una auténtica comunidad de naciones a tu lado no te pueden aplastar y tus derechos pueden ser restablecidos. Nadie puede quebrar el mundo solo, ni siquiera Rusia", ha afirmado el presidente ucraniano. Una de las peticiones a sus socios ha sido que mantengan la presión para que Moscú pague por su invasión y que los responsables sean llevados ante la justicia.

La de este martes ha sido la primera visita de Zelenski a Irlanda, un país que ha acogido a cerca de 120.000 refugiados ucranianos desde 2022. El Gobierno irlandés ha anunciado el desembolso de 125 millones de euros adicionales como parte del nuevo acuerdo de colaboración entre los dos países para los cinco próximos años, el cual incluye el apoyo explícito de Dublín a la adhesión de Ucrania a la UE. Martin también ha confirmado la disposición de Irlanda de participar en una eventual misión de paz con el despliegue de tropas sobre el terreno, algo en lo que están trabajando los países de la llamada Coalición de Voluntarios.