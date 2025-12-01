Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Paz justa y duradera"

Zelenski se reúne con Macron en París para abordar el proceso para poner fin a la guerra de Ucrania

El presidente de Ucrania viaja a Francia este lunes por décima vez desde el inicio de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, saluda a su homólogo francés, Emmanuel Macron, a su llegada al Palacio del Elíseo, este lunes.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, saluda a su homólogo francés, Emmanuel Macron, a su llegada al Palacio del Elíseo, este lunes. / STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / DPA

Leticia Fuentes

París
Dos semanas después de visitar París, Volodímir Zelenski regresa este lunes a la capital francesa para abordar con el presidente Emmanuel Macron el proceso para poner fin a la guerra en Ucrania.

Se espera que ambos jefes de Estado "discutan sobre la situación y las condiciones para una paz justa y duradera, basándose en las conversaciones de Ginebra y el plan estadounidense, y en estrecha consulta con nuestros socios europeos", tal y como ha informado el Elíseo. También está previsto que hablen sobre las tareas de la Coalición de Voluntarios respecto a las garantías de seguridad de Kiev. 

Zelenski, que ha viajado con su esposa, Olena Zelenska, aprovechará la visita para acudir a dos actos en el Quai d'Orsay a primera hora de la tarde en presencia del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y de la ministra de Cultura, Rachida Dati. Uno de los eventos estará relacionado con la iniciativa "Devuelvan a los Niños", liderada por Olena Zelenska, que "ha permitido el regreso de casi 2.000 niños ucranianos arrebatados a sus familias por Rusia", enfatizó Jean-Noël Barrot.

En su último encuentro del pasado 17 de noviembre, Macron y Zelenski sellaron un acuerdo "histórico" de defensa para Kiev que incluye la compra de 100 cazas Rafale, de unos 70 millones de euros cada nave, además de equipos de defensa antiaérea y drones. 

Mientras esto sucede en París, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff hará lo mismo en Moscú esta semana, donde se reunirá con Putin para tener un encuentro "productivo", según la Casa Blanca, que espera que ayude a avanzar en el acuerdo de paz. 

Un momento delicado para Zelenski

Estos encuentros suceden en un momento delicado para Volodímir Zelenski tras la dimisión de su jefe de gabinete, Andri Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran el apartamento y la oficina del funcionario, en el marco de una de sus investigaciones. Yermak encabezaba hasta ahora el equipo negociador ucraniano en las conversaciones de paz.

"No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania", dijo Zelenski en un discurso a la nación en el que anunció una remodelación de la oficina presidencial.

Un senador republicano confirma que Trump ha ofrecido a Maduro "ir a Rusia o a otro país"

China suspende las importaciones de cerdo de 12 empresas de Barcelona tras el foco de peste porcina

Trump asegura haber mantenido una llamada con Maduro

Las guerras de Ucrania y Gaza disparan las ventas de los principales fabricantes de armas

Terremotos hoy, 1 de diciembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Las fuertes inundaciones dejan 1.012 muertos y 878 desaparecidos entre Sri Lanka, Tailandia e Indonesia

La policía baraja la guerra entre bandas en el asalto a una fiesta infantil con cuatro muertos en California, tres de ellos niños

