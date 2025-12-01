Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Von der Leyen garantiza a Zelenski la plena cooperación de la UE durante las conversaciones de paz con EEUU
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que cuenta con el respaldo total de la Unión Europea de cara a la nueva ronda de negociaciones bilaterales que la delegación de Kiev está emprendiendo este sábado con sus homólogos estadounidenses en Florida (EEUU) sobre el plan de paz norteamericano para poner fin a la guerra con Rusia. "Nuestra coordinación con la Comisión Europea es total y agradezco a la presidenta Von der Leyen su respaldo", ha indicado Zelenski tras la conversación telefónica de este domingo. En ella, ambos han discutido "la situación diplomática" y exhivido su coinsenso "en cuestiones fundamentales" que preocupan a Ucrania, como la cesión obligada de territorios a Rusia que estipula el plan de paz norteamericano.
Rubio dice que se requiere "más trabajo" tras negociaciones EEUU-Ucrania en Florida
Estados Unidos y Ucrania coincidieron en calificar de "productivas" las conversaciones que mantuvieron este domingo sobre el plan de Washington para detener la guerra de Rusia con su vecino, pero también manifestaron que las negociaciones están lejos de concluir. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que se requiere más trabajo, y una fuente de la delegación de Kiev calificó las conversaciones como "difíciles". Las negociaciones en Florida se produjeron en un momento en que Kiev se enfrenta a una creciente presión militar y política, además de a las consecuencias de un escándalo de corrupción interna. Washington ha presentado un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años y busca concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev.
Zelenski destaca el tono constructivo del diálogo de Umérov con representantes de EE.UU.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó este domingo, tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de Estados Unidos en Florida, el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país. "Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el diálogo relativo al plan de paz mantenido por representantes de Kiev y de Washington. "Doy las gracias a Estados Unidos, al equipo del presidente (Donald) Trump y al presidente personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra. Seguiremos trabajando", añadió Zelenski tras ser informado de los resultados de la reunión mantenida entre Umérov y los representantes estadounidenses.
Las guerras de Ucrania y Gaza disparan ventas de principales fabricantes de armas
Las ventas de los cien mayores fabricantes de armas mundiales aumentaron un 5,9 % el año pasado hasta 679.000 millones de dólares (589.000 millones de euros) impulsadas por las guerras en Ucrania y en Gaza, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Las tensiones geopolíticas globales y regionales y una subida del gasto militar contribuyeron a alcanzar una cifra récord de ventas, con aumentos especialmente en Estados Unidos y en Europa. El incremento de las ventas y de los pedidos hizo que muchas compañías ampliaran su producción y sus instalaciones y establecieran nuevas filiales, aunque todavía afrontan retos variados que podrían afectar a los costes y a los plazos de entrega, según el informe. Las ventas totales de las 39 compañías estadounidenses presentes entre las cien primeras alcanzaron 334.000 millones de dólares (290.000 millones de euros), un 3,8 % más.
