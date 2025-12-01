Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Zelenski destaca el tono constructivo del diálogo de Umérov con representantes de EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó este domingo, tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de Estados Unidos en Florida, el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país. "Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el diálogo relativo al plan de paz mantenido por representantes de Kiev y de Washington. "Doy las gracias a Estados Unidos, al equipo del presidente (Donald) Trump y al presidente personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra. Seguiremos trabajando", añadió Zelenski tras ser informado de los resultados de la reunión mantenida entre Umérov y los representantes estadounidenses.