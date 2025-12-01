Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones presidenciales

Nasry 'Tito' Asfura, el delegado de Trump en Honduras

El empresario y exalcalde de Tegucigalpa es la carta ganadora del presidente de EEUU

Archivo - Arxiu- El candidat ultradretà a la Presidència d'Hondures, Nasry Asfura

Archivo - Arxiu- El candidat ultradretà a la Presidència d'Hondures, Nasry Asfura / Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires
Nasry 'Tito' Asfura palpitaba este lunes el desenlace de las elecciones presidenciales que lo tenían al frente pero a una distancia insignificante de Salvador Nasralla. El exdiputado y exalcalde de Tegucigalpa ha confiado su suerte a la estrella de Donald Trump. El magnate republicano le ofreció su decidido respaldo y este empresario nacido en el seno de una familia de inmigrantes palestinos dedicados al comercio quiere estar a la altura de su gesto.

Le llaman "Tito", pero, también, a partir de su campaña electoral, "Papi, a la orden", un lema que sugiere autoridad y obediencia. Empresario, como su padre, el abanderado del Partido Nacional de Honduras (PNH) genera, según el diario La Prensa, "adhesión y también debate, pues es símbolo de la vieja guardia para algunos, y esperanza de renovación para otros".

Siguiendo la recomendación de sus asesores, 'Tito' hizo lo mismo que la mayoría de los candidatos latinoamericanos: bailar, gritar con entusiasmo en TikTok.

Está casado con Lissette del Cid de Asfura, madre de sus tres hijas: Stephanie, Monique (quien le gestiona las comunicaciones en la campaña electoral) y Alexandra. En cada aparición pública ha hecho una oda a la familia.

De acuerdo con La Prensa tiene una fortuna de unos dos millones de dólares, cantidad que no pasa inadvertida en Honduras pese a que el candidato no recurre a la ostentación.

"Yo no hablo, hago", señala con frecuencia desde que alcanzó cierta relevancia como constructor. Suele decir que madruga para desayunar las tradicionales tortillas de maíz con frijoles y mantequilla. A los 67 años, Asfura dice tener la medicina para curar al país más pobre de la región. Su plan de Gobierno se llama "Juntos Vamos a Estar Bien 2026-2030". El empleo, la salud y la educación son sus ejes programáticos. También la seguridad.

Usa un viejo teléfono celular porque, ha asegurado, le permite llamadas rápidas, y también recibirlas. Asfura espera que pronto suene el teléfono con la voz de Trump que lo felicite por el triunfo en las urnas.

Nasry 'Tito' Asfura, el delegado de Trump en Honduras

El candidato bendecido por Trump en Honduras, Nasry Asfura, disputa voto a voto la victoria con el aspirante liberal, Salvador Nasralla

El candidato bendecido por Trump en Honduras, Nasry Asfura, disputa voto a voto la victoria con el aspirante liberal, Salvador Nasralla

