Convivir con la peste porcina: la exitosa estrategia de Italia para erradicar la enfermedad

El Gobierno italiano ha ofrecido su colaboración a España para combatir la peste porcina africana (PPA), según ha anunciado este lunes el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida. "Estamos dispuestos a cooperar en este asunto y consideramos, como siempre hemos sostenido, que es necesaria una estrategia europea para este y otros desafíos similares", ha señalado el también miembro de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, en declaraciones a EFE.

La reacción de Roma llega tras la detección de un brote en Cataluña que ha reactivado la alarma en torno a esta enfermedad viral, que afecta a cerdos y jabalíes y cuya expansión podría poner en riesgo al sector porcino español y a sus exportaciones. En efecto, Italia está actualmente libre de PPA, pero cuenta con un largo historial de lucha contra la enfermedad, incluida la última crisis que el país ha sufrido, entre 2022 y 2023.

Décadas

De hecho, detectada por primera vez en la década de los setenta del siglo pasado, la PPA regresó con fuerza a Italia hace tres años, cuando se notificó su aparición por primera vez en la península italiana (hasta entonces solo había circulado en las islas). El primer caso, identificado en un jabalí en Alessandria, en la región de Piamonte, dio paso a una rápida expansión a Liguria y Lacio, donde se registró además el primer contagio en una granja porcina. Posteriormente, en 2023, el virus saltó también a regiones como Toscana, Lombardía y Emilia Romaña.

Ante esta situación, el Gobierno italiano activó una estrategia integral de carácter nacional, trabajando a la vez con expertos de la Comisión Europea. En febrero de 2022 nombró a un comisario extraordinario para coordinar actuaciones en todo el territorio del país y puso en marcha el llamado Plan Nacional de Vigilancia y Erradicación de la PPA. Entre las medidas adoptadas en las zonas afectadas figuraron el aislamiento de explotaciones con contagios, la búsqueda de cadáveres de jabalíes, sacrificios preventivos, aumento de la vigilancia de cerdos y jabalíes, y el refuerzo de barreras físicas para limitar los movimientos de fauna. En paralelo, algunas regiones también establecieron indemnizaciones a ganaderos con establecimientos en las zonas rojas.

Sin casos activos conocidos

El despliegue surtió efecto. Italia no registra actualmente casos activos conocidos. Cerdeña fue declarada libre de PPA en septiembre del año pasado, mientras que Calabria y Campania (sur) declararon haberse liberado de la misma enfermedad, respectivamente, en octubre y noviembre pasados. Con ello, también se han levantado todas las restricciones sanitarias en Lombardía, Piamonte y Emilia Romaña.

Eso sí, la PPA ha regresado recientemente a un país muy vecino a Italia: Croacia. Aquí en septiembre pasado se decretó una alerta roja, se desplegó el Ejército y se tuvieron que eliminar, tan solo en una semana, unos 12.000 animales, un número altísimo, después de que en el verano se detectaran varios brotes en distintas partes del país.