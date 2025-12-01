En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El Papa defiende la creación de un estado palestino como "única solución" al conflicto con Israel
El Papa León XIV ha argumentado este domingo que la creación de un estado palestino es "la única solución" al conflicto, "pero Israel todavía no lo acepta". "Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible", ha apuntado el Papa en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita. "También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos", ha explicado León XIV en italiano. El Pontífice ha respondido a dos preguntas de periodistas turcos durante el vuelo, siguiendo la costumbre de sus antecesores más recientes que aprovechaban los desplazamientos en avión para conversar con la prensa.
Las guerras de Ucrania y Gaza disparan ventas de principales fabricantes de armas
Las ventas de los cien mayores fabricantes de armas mundiales aumentaron un 5,9 % el año pasado hasta 679.000 millones de dólares (589.000 millones de euros) impulsadas por las guerras en Ucrania y en Gaza, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Las tensiones geopolíticas globales y regionales y una subida del gasto militar contribuyeron a alcanzar una cifra récord de ventas, con aumentos especialmente en Estados Unidos y en Europa. El incremento de las ventas y de los pedidos hizo que muchas compañías ampliaran su producción y sus instalaciones y establecieran nuevas filiales, aunque todavía afrontan retos variados que podrían afectar a los costes y a los plazos de entrega, según el informe. Las ventas totales de las 39 compañías estadounidenses presentes entre las cien primeras alcanzaron 334.000 millones de dólares (290.000 millones de euros), un 3,8 % más.
- Desánimo en Ucrania ante el endeble proceso de paz: 'Nos humillan, una y otra vez. Es casi un acto de depredación
- Adolf Hitler gana las elecciones regionales en Namibia
- Europa cambia de estrategia en el Mediterráneo ante la penetración de China, Rusia y el Golfo
- Los milenarios andamios de bambú, señalados por el incendio mortal de Hong Kong
- Trump, sobre el espacio aéreo de Venezuela: 'Considérenlo cerrado en su totalidad
- Dos soldados de la Guardia Nacional, tiroteados en un 'ataque premeditado' cerca de la Casa Blanca
- Despliegue militar total de Trump frente a Venezuela: ¿invasión, cambio de régimen o presión por el petróleo?
- Ucrania, en directo | Última hora de la guerra