DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

El Papa defiende la creación de un estado palestino como "única solución" al conflicto con Israel El Papa León XIV ha argumentado este domingo que la creación de un estado palestino es "la única solución" al conflicto, "pero Israel todavía no lo acepta". "Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible", ha apuntado el Papa en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita. "También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos", ha explicado León XIV en italiano. El Pontífice ha respondido a dos preguntas de periodistas turcos durante el vuelo, siguiendo la costumbre de sus antecesores más recientes que aprovechaban los desplazamientos en avión para conversar con la prensa.