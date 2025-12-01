Las fuertes inundaciones dejan 836 muertos y 878 desaparecidos entre Sri Lanka e Indonesia

Sri Lanka elevó este lunes a 334 los muertos y 370 los desaparecidos por las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que golpean el país desde hace días, en lo que el Gobierno ha descrito como la peor catástrofe natural de su historia reciente.

Según las últimas cifras del Centro de Gestión de Desastres (DMC), las lluvias torrenciales han dejado además más de 1,1 millones de personas afectadas y 196.790 desplazadas, obligadas a abandonar sus hogares mientras las autoridades habilitan centenares de centros de acogida temporal en todo el país.

Las lluvias extremas fueron provocadas por el ciclón Ditwah, que en los últimos días ha descargado precipitaciones récord sobre gran parte del país, desencadenando inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra en varias provincias, aislando comunidades enteras.

El presidente Anura Kumara Dissanayake afirmó que Sri Lanka enfrenta "el mayor desastre natural" de su historia reciente y "la operación de rescate más difícil jamás emprendida", al tiempo que pidió unidad nacional para superar la emergencia.

En su mensaje, Dissanayake anunció la creación de un fondo especial para la reconstrucción y para agilizar la llegada de ayuda, así como el despliegue de recursos para restaurar servicios esenciales como electricidad, agua, comunicaciones y carreteras.

"Vamos a reconstruir una nación mejor que la que existía antes. Incluso si debemos empezar desde cero, estamos preparados", afirmó en un discurso televisado a la nación la noche del domingo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores esrilanqués informó de la creación de una Unidad de Coordinación de Emergencia para centralizar las donaciones y facilitar el contacto entre esrilanqueses en el exterior y sus familiares en zonas afectadas.

La comunidad internacional ha intensificado su apoyo en las últimas horas. La India, Japón, Turquía y Estados Unidos continúan enviando asistencia y equipos de rescate, mientras que China anunció un paquete adicional de ayuda de 100.000 dólares en apoyo urgente a través de la Cruz Roja china.

El ciclón, formado en el golfo de Bengala, se desplaza paralelo a la costa sur de la India y permanece muy activo sobre la bahía de Bengala, según informó este lunes el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

Por su parte, al menos 502 personas han perdido la vida en Indonesia por las lluvias en la isla de Sumatra, donde los equipos de socorro buscan asimismo a unos 508 desaparecidos en medio de las inundaciones, las más mortíferas registradas este año en el Sudeste Asiático.