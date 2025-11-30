Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Kazajistán denuncia un ataque ucraniano contra una empresa petrolera kazaja en el mar Caspio
El Ministerio de Exteriores de Kazajistán ha denunciado este domingo un ataque vinculado a Ucrania contra la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), empresa kazaja que exporta petróleo a través del mar Caspio, que ha tenido que parar su actividad.
Varias embarcaciones no tripuladas han atacado este sábado la terminal de carga del Consorcio, obligando a suspender las operaciones e impidiendo la entrada de buques de carga. En el ataque no ha habido heridos ni se han producido fugas de petróleo.
Rubio y Witkoff se reunirán el domingo con delegación de Ucrania en Florida
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff se reunirán el domingo con negociadores ucranianos en Florida, informó a la AFP un funcionario estadounidense.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había anunciado el sábado que una delegación se dirigía a Estados Unidos para conversar sobre el plan de Washington para poner fin a la guerra de Rusia con su vecino.
Rubio y Witkoff estarán acompañados por el yerno de Trump, Jared Kushner.
Zelenski viajará el lunes a París para reunirse con Macron tras superar una crisis interna
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará el lunes a París para reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron, tras haber superado una crisis interna con la dimisión de su mano derecha, Andrí Yermak, acusado de corrupción.
Fue el Elíseo quien confirmó este sábado el viaje de Zelenski y lo inscribió en los avances diplomáticos recientes, en concreto con la reunión de la Coalición de Voluntarios que tuvo lugar el pasado martes, una semana después de que el mandatario ucraniano se trasladara a la capital francesa para reforzar la cooperación en materia de defensa con Francia.
Desde aquella visita a París muchas cosas han cambiado en la situación en el país, en concreto en el terreno interno con la dimisión del jefe de gabinete de Zelinski, Andrí Yermak.
Kiev reivindica ataque con drones navales a dos barcos de la "flota fantasma" de Rusia
Ucrania atacó con éxito usando drones navales a dos barcos de la flota fantasma rusa en el mar Negro, informó este sábado la agencia ucraniana Ukrinform, que citó una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
Los drones navales empleados son los sistemas modelo 'Sea Baby' o "Bebé del mar", según Ukrinform, que señaló que la operación estuvo a cargo del SBU y la Marina de Ucrania.
La información se produce después de que de que el Gobierno turco indicara que el petrolero Virat, con bandera de Gambia, fue atacado en el mar Negro anoche y de que otro, el Kairos, sufriera un incendio también ayer por un "factor externo". El gobierno turco no informó de heridos aunque dijo que la tripulación del Kairos fue evacuada.
Según Ukrinform, los dos barcos atacados, el KAIRO y el VIRAT, no llevaban carga de hidrocarburos y se dirigían a la ciudad costera rusa de Novorosíisk, a unos 200 kilómetros al este de la península de Crimea, territorio ucraniano anexionado ilegalmente por Rusia en 2014.
Zelenski envía a Umérov al frente de una delegación a EEUU para negociar la paz
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este sábado de que el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, lidera la delegación ucraniana que se dirige actualmente a EEUU para abordar cómo llegar a la paz con Rusia.
"El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, ya está de camino a Estados Unidos", indicó en su cuenta de Telegram el jefe de Estado ucraniano.
"La tarea está clara: rápida y de manera significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos", abundó Zelenski.
El presidente ucraniano deseó que los resultados de Umérov y su equipo puedan finalizar el trabajo iniciado en los anteriores encuentros con representantes estadounidenses en la ciudad suiza de Ginebra.
Rusia lanza un ataque masivo contra empresas militares y del sector energético de Ucrania
Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Ucrania, un ataque que calificó de respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles en su territorio, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.
"En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio de Rusia esta noche las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y drones contra empresas del complejo militar industrial ucraniano e instalaciones energéticas que garantizan su funcionamiento", afirmó el mando ruso en su parte de guerra diario.
Según Defensa, "los objetivos del ataque fueron alcanzados, todas las instalaciones fueron destruidas". Además, la dependencia castrense afirmó que la aviación rusa, los misiles, la artillería y los drones rusos atacaron un aeródromo militar ucraniano, así como emplazamientos de militares y puntos de lanzamientos de drones de largo alcance.
Kiev acusa a Moscú de seguir con su "plan de guerra" mientras todos hablan de paz
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, acusó a Rusia de continuar con su "plan de guerra" en un momento internacional en que "todos hablan de discutir puntos de planes de paz", tras el ataque masivo ruso contra el territorio ucraniano en la noche del viernes a este sábado.
"Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su 'plan de guerra' de dos puntos: matar y destruir", escribió Sibiga en X, donde condenó el último ataque ruso contra Ucrania, que dejó, sólo en Kiev y sus alrededores, tres muertos y decenas de heridos, dijo el presidente, Volodímir Zelenski.
Según el ministro ucraniano, la noche fue "difícil, especialmente en Kiev", debido al ataque ruso, en el que Rusia lanzó "docenas de misiles de crucero y balísticos y más de 500 drones a hogares, la red eléctrica e infraestructura crítica".
El jefe de la diplomacia ucraniana, además, criticó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por su reciente visita al presidente ruso Vladímir Putin. "Putin está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo. Putin quiere prolongar la guerra a cualquier coste", dijo Sibiga.
Al menos un muerto y ocho heridos en un nuevo ataque ruso contra Kiev
Al menos una persona ha perdido la vida y otras ocho han resultado heridas, entre ellas un niño de 13 años, en un nuevo ataque de las fuerzas militares rusas contra Kiev, la capital de Ucrania. El bombardeo ha causado varios incendios en edificios residenciales.
Merz afirma que Orbán viaja sin mandato europeo a Rusia y duda que arroje resultados
El canciller alemán, Freidrich Merz, ha recordado este viernes que el viaje que el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, realiza este mismo día a Moscú se produce sin mandato europeo y sin haber consultado a sus socios de la UE, por lo que ha expresado sus dudas de que esta nueva visita a Rusia arroje algún resultado. "Eso no es nada nuevo. Tiene sus propias ideas para poner fin a esta guerra, que hasta ahora no se han materializado. Si alguien tiene una idea mejor que nosotros, será muy bienvenida. Pero dudo que esta vez tenga más éxito que la última, lamentablemente", ha señalado referiéndose a la anterior visita de Orbán a Rusia, en julio del año pasado, nada más asumir la presidencia rotatoria del Consejo Europeo.
En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro esloveno, Robert Golob, ha recordado que la anterior visita no sólo fue infructuosa, sino que pocos días después de la misma se registraron ataques de los más violentos del ejército ruso contra infraestructuras y objetivos civiles en Ucrania. "Espero que esta vez Rusia no reaccione de la misma manera", ha sentenciado.
Bruselas exige a Putin sentarse en mesa de negociación para poner fin a guerra en Ucrania
La Comisión Europea (CE) ha insistidoal presidente de Rusia, Vladímir Putin, a que se siente en la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Ucrania, y también ha recalcado que Volodímir Zelenski es el líder "democráticamente elegido" por los ucranianos, después de que Moscú cuestionara su legitimidad. "El mensaje de la Unión Europea a Moscú está muy claro. (...) Que venga a la mesa de negociación", ha declarado la portavoz de la CE Paula Pinho en la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria.
Pinho se ha pronunciado en ese sentido tras ser interrogada por el viaje a Moscú del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. En concreto, se le ha cuestoando por si Budapest se puso en contacto con la Comisión Europea antes de desplazarse a Moscú y si Orbán traslada un mensaje de la Unión Europea a la capital rusa.
