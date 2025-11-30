En un local de comida rápida
Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil en California
Las fuerzas policiales todavía no han identificado al autor de los hechos
Al menos cuatro personas han perdido la vida y diez han resultado heridas este sábado en un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado de California (EEUU). Según las primeras informaciones, algunas víctimas son menores de edad.
Los disparos se han producido en una reunión familiar --el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, ha confirmado que se estaba celebrando un cumpleaños infantil-- dentro de un establecimiento de comida rápida.
Las fuerzas policiales todavía no han identificado al autor de los hechos y el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, ha pedido a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News.
Fin de semana de Acción de Gracias
"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", ha declarado ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.
De igual manera que el fiscal, la alcaldesa ha pedido al colaboración ciudadana para detener al autor. "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto", ha concluido.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales
- Desánimo en Ucrania ante el endeble proceso de paz: 'Nos humillan, una y otra vez. Es casi un acto de depredación
- Adolf Hitler gana las elecciones regionales en Namibia
- Europa cambia de estrategia en el Mediterráneo ante la penetración de China, Rusia y el Golfo
- Los milenarios andamios de bambú, señalados por el incendio mortal de Hong Kong
- Trump, sobre el espacio aéreo de Venezuela: 'Considérenlo cerrado en su totalidad
- Dos soldados de la Guardia Nacional, tiroteados en un 'ataque premeditado' cerca de la Casa Blanca
- Ucrania, en directo | Última hora de la guerra
- La corrupción acecha al Gobierno de Zelenski: dimite su jefe de gabinete, Andrii Yermak, tras el registro de su domicilio